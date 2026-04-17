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Cómo encontrar tiquetes baratos y saber cuál es el mejor momento para comprarlos

Averiguar vuelos baratos ya no depende solo de la suerte: comparar fechas flexibles, activar alertas de precio y revisar la evolución de las tarifas puede ayudar

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Una familia latina sonriente, con padre, madre, una niña y un niño, camina por un aeropuerto internacional con maletas, mirando por una ventana grande.
Las herramientas digitales permiten monitorear la evolución de las tarifas aéreas y optimizar la compra de tiquetes económicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Encontrar tiquetes económicos es una prioridad para muchos viajeros, y herramientas en internet están transformando la manera en que se planifican los viajes desde cualquier parte del mundo. Por ejemplo, hay buscadores que monitorean la evolución de las tarifas aéreas tanto para destinos nacionales como internacionales, aportando datos clave para tomar decisiones informadas y ahorrar en la compra de boletos.

Existe una herramienta de Resumen de precios de vuelos de KAYAK que está diseñado para mostrar cómo varían los precios promedio de los vuelos desde Colombia, con actualizaciones semanales que se publican cada martes. La herramienta analiza datos de búsqueda en la plataforma, presentando comparativas semana a semana y año tras año. Así, los usuarios pueden observar de manera clara cómo factores como la estacionalidad, el precio del combustible o las tendencias macroeconómicas influyen en las tarifas aéreas.

La información que proporciona este resumen es segmentada por regiones y destinos, lo que ayuda a identificar oportunidades de ahorro en rutas específicas. Los datos abarcan desde la primera semana de enero tanto de 2026 como de 2025, considerando viajes planeados en las 12 semanas posteriores. Esto da contexto al comparar los precios actuales con los del año anterior, orientando al viajero sobre el mejor momento para reservar.

Emprendedor concentrado en su laptop gestionando compras por internet, maximizando el potencial del trabajo a distancia gracias a una buena conexión online, reflejando la modernidad del home office. (Imagen ilustrativa Infobae)
El Resumen de precios de vuelos ofrece comparativas semanales y anuales para identificar las mejores oportunidades de ahorro en vuelos nacionales e internacionales. (Imagen ilustrativa Infobae)

Comparar con fechas flexibles en internet

Para quienes buscan ahorrar dinero en sus viajes, se sugiere aprovechar diversas funcionalidades y estrategias. Uno de los consejos más efectivos es utilizar la búsqueda con fechas flexibles, que permite comparar diferentes días de salida y regreso tanto para vuelos como para hoteles. Viajar entre semana, por ejemplo, suele ser más económico que hacerlo en fin de semana, y el sistema recomienda fechas alternativas para optimizar el presupuesto.

Otra herramienta útil es la función de alertas de precio, que permite al usuario monitorear vuelos específicos y recibir notificaciones automáticas cuando hay cambios en las tarifas. Esto brinda la posibilidad de esperar a que surja una oferta conveniente y reservar en el momento más adecuado.

La opción “Explore” en el mismo buscador, añade un valor adicional, ya que muestra destinos recomendados según el presupuesto disponible y las fechas de interés del viajero. Con esta función, es posible descubrir alternativas de viaje adaptadas tanto a la economía personal como a las preferencias de tiempo, ampliando las oportunidades de encontrar tiquetes asequibles a distintas regiones.

Una familia latina multigeneracional posa para una selfie en la sala de espera de un aeropuerto internacional, con equipaje y aviones visibles a través de la ventana.
Utilizar búsquedas con fechas flexibles permite comparar diferentes días de salida y regreso, lo que maximiza el ahorro al reservar vuelos y hoteles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comparaciones año a año y por regiones/destinos

El Resumen de precios de vuelos incorpora comparaciones detalladas entre los precios promedio actuales y los registrados en 2025. Esta perspectiva permite a los viajeros contextualizar las tarifas y comprender si las condiciones de mercado favorecen la compra de tiquetes en el momento presente o si conviene esperar.

El sistema ofrece una visión segmentada por regiones y por destinos, facilitando el acceso a información sobre cómo varían las tarifas aéreas desde Colombia hacia diferentes partes del mundo. Entre los hallazgos recientes, se observa que mientras algunos trayectos, como los vuelos hacia Madrid, presentan incrementos frente al año anterior, otros destinos como Santiago, Punta Cana y Buenos Aires mantienen precios inferiores a los de 2025.

Evolución y tendencia de vuelos nacionales e internacionales

La evolución de los precios de vuelos nacionales e internacionales desde Colombia en 2026 ha estado marcada por cambios notables, según los datos recopilados por el buscador KAYAK. Desde la primera semana de enero de 2026, los boletos a destinos nacionales han experimentado una tendencia a la baja, alcanzando sus valores más bajos a finales de febrero. Posteriormente, se produjo una recuperación en las tarifas hacia finales de marzo, aunque los precios se mantuvieron inferiores a los registrados en el mismo periodo de 2025. A comienzos de abril, se observó una leve disminución adicional en los precios nacionales.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El análisis de los precios de vuelos entre 2025 y 2026 muestra trayectos como Madrid con aumentos, mientras otros como Santiago, Punta Cana y Buenos Aires registran precios bajos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de los destinos internacionales, la tendencia general ha sido de incremento en las tarifas entre enero y principios de abril. Durante este periodo, los precios internacionales exhibieron fluctuaciones, llegando a superar temporalmente los valores de 2025 a inicios de marzo. Sin embargo, en la mayor parte de las semanas analizadas, las tarifas internacionales permanecieron por debajo del año anterior.

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