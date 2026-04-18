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Zelensky sancionó a 130 altos cargos militares y religiosos rusos por organizar ataques con misiles y justificar la invasión

La medida apunta a quienes organizaron ataques con misiles y promovieron la ocupación desde la Iglesia Ortodoxa Rusa

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Ucrania, Volodímir Zelensky, nombró este domingo a Anatoli Krivonozhko como nuevo comandante de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas
El presidente ucraniano exigió a los aliados el cumplimiento inmediato de compromisos militares

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, firmó un decreto que impone sanciones contra 130 altos cargos del Ejército y figuras religiosas influyentes de Rusia.

La medida apunta principalmente a comandantes que han dado órdenes de ataques con misiles contra territorio ucraniano, así como a líderes religiosos a los que las autoridades de Kiev acusan de justificar la agresión rusa y difundir propaganda prorrusa.

Estas medidas buscan bloquear activos, restringir actividades económicas y prohibir el ingreso de los sancionados a Ucrania, con el objetivo de que otras jurisdicciones imiten la decisión.

La decisión responde a una resolución adoptada por el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania. Según la oficina presidencial, este paquete de sanciones representa uno de los primeros casos en que los servicios de inteligencia ucranianos han logrado identificar de manera clara a más de un centenar de individuos que han ordenado de forma directa el lanzamiento de misiles contra Ucrania.

Ucrania identificó a 121 militares rusos responsables de ataques con misiles (oficina de prensa del Ministerio de Defensa de Rusia vía AP)
Ucrania identificó a 121 militares rusos responsables de ataques con misiles (oficina de prensa del Ministerio de Defensa de Rusia vía AP)

El asesor presidencial Vladyslav Vlasiuk sostuvo que se trata de personas que, según el gobierno ucraniano, deberían enfrentar sanciones en todas las jurisdicciones posibles debido a su rol en los ataques.

Vladyslav Vlasiuk señaló que los sancionados deben enfrentar restricciones internacionales (Reuters)
Vladyslav Vlasiuk señaló que los sancionados deben enfrentar restricciones internacionales (Reuters)

De acuerdo con la información oficial, 121 de los sancionados son militares rusos. Entre ellos figuran comandantes de unidades de aviación de largo alcance de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia, responsables de organizar y ejecutar ataques a gran escala sobre diversas regiones ucranianas.

Desde el inicio de la invasión a gran escala, Rusia ha lanzado más de 4.100 misiles de crucero y aeroballísticos contra objetivos ucranianos, según reportó la oficina del presidente.

Varios de estos ataques resultaron en graves consecuencias para la población civil y la infraestructura, como el impacto en el hospital infantil Okhmatdyt registrado el 8 de julio de 2024, la explosión en un edificio de viviendas en Ternópil el 19 de noviembre de 2025 y el bombardeo del centro comercial Amstor en Kremenchuk el 27 de junio de 2022.

El hospital infantil Okhmatdyt fue alcanzado por un misil ruso el 8 de julio de 2024 (Reuters)
El hospital infantil Okhmatdyt fue alcanzado por un misil ruso el 8 de julio de 2024 (Reuters)

Uno de los comandantes sancionados pertenece a la 30ª División de Buques de Superficie, que supervisó la preparación de las fragatas Admiral Makarov y Admiral Essen para este tipo de operaciones.

Estos comandantes organizaron ofensivas que incluyeron el ataque a la ciudad de Sumy el 13 de abril de 2025, donde un misil ruso causó la muerte de 25 personas, y la ofensiva sobre el centro de Cherníhiv el 17 de abril de 2024, con saldo de 18 víctimas fatales. También se señala el bombardeo contra la localidad de Hroza, en la región de Járkiv, con 59 personas fallecidas.

El bombardeo causó la muerte de 18 personas en esa ciudad ucraniana (Reuters)
El bombardeo causó la muerte de 18 personas en esa ciudad ucraniana (Reuters)

Bajo este contexto de la guerra, ayer, tras un ataque masivo ruso con drones y misiles que dejó al menos 16 muertos en Ucrania, incluido un niño de 12 años, el presidente advirtió que “no puede haber una normalización con Rusia”.

Zelensky reclamó a los aliados internacionales que cumplan los compromisos de envío de armamento, mencionando promesas pendientes tanto del formato Ramstein como de acuerdos bilaterales. Además, ordenó a las Fuerzas Aéreas coordinar la llegada urgente de misiles Patriot y otros sistemas de defensa, subrayando que la presión y las sanciones sobre Rusia no deben relajarse.

(Con información de Europa Press)

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