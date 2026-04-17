Finlandia y Suecia estrenan una conexión ferroviaria de casi 3.000 km que cruza Europa de norte a sur

El nuevo enlace permitirá que pasajeros viajen desde el norte de Finlandia hasta el sur de Portugal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El próximo verano boreal, Finlandia y Suecia estrenarán una conexión ferroviaria transfronteriza que dará pie al trayecto en tren más extenso dentro de la Unión Europea. La inauguración del nuevo enlace ferroviario entre ambos países escandinavos está prevista para junio, cuando los trenes comenzarán a operar por primera vez desde la suspensión del servicio a San Petersburgo en 2022. El recorrido habilitará viajar desde el norte de Europa hasta el sur de la península ibérica sin necesidad de usar avión ni barco.

Según el medio internacional Euronews, la apertura de esta conexión implica la inauguración de un nuevo capítulo para el transporte ferroviario europeo. Hasta ahora, los pasajeros solo podían desplazarse entre Tornio, en Finlandia, y Haparanda, en Suecia, mediante autobús o vehículo particular, debido a la diferencia de ancho de vía entre ambos países. El sistema finlandés utiliza una anchura de 1.524 mm, mientras que el estándar europeo de 1.435 mm rige en el sistema sueco, lo que hasta ahora impedía el paso directo de trenes.

En este contexto, las autoridades confirmaron que los trenes de la operadora finlandesa VR llegarán hasta la estación Tornio C, donde los pasajeros podrán hacer transbordo y continuar el viaje en trenes de la compañía sueca Norrtåg. Como detalló el servicio público de noticias Yle News, el intercambio de trenes se realizará en la histórica estación de Haparanda, rehabilitada para facilitar el tránsito entre las dos redes ferroviarias.

El nuevo acuerdo y los detalles técnicos

La unión ferroviaria facilitará intercambios entre ambos países, posibilitando recorridos de más de 3.000 kilómetros

La noticia fue confirmada tras la firma de un acuerdo bilateral entre Finlandia y Suecia para simplificar el tráfico ferroviario y garantizar la financiación necesaria. Fuentes oficiales indicaron que la inauguración formal se celebrará justo antes de la fiesta de San Juan, a finales de junio. El trayecto permitirá cubrir aproximadamente 3.000 kilómetros y conectará regiones desde el norte hasta el sur del continente, con transbordos que permitirán unir Kolari, en el norte finlandés, con Lagos, en el sur de Portugal.

Durante décadas, la diferencia en el ancho de vía bloqueó el desarrollo de un enlace directo entre ambos países. La rehabilitación de la estación de Haparanda, construida a principios del siglo XX, fue clave para superar este obstáculo técnico. De acuerdo con Yle News, la estación se encuentra estratégicamente ubicada entre las vías de ambos países, lo que facilita a los pasajeros desplazarse de un andén a otro para cambiar de tren.

El acuerdo firmado la semana pasada prevé la integración de horarios y la coordinación de operaciones entre las dos compañías ferroviarias. Sampo Kangastalo, director de desarrollo de Tornio, comentó a Yle News que el nuevo sistema facilitará los viajes internacionales y mejorará la conectividad de las regiones septentrionales.

Un récord ferroviario para Europa

El edificio histórico, rehabilitado para este nuevo servicio, permitirá a los pasajeros cruzar fronteras y realizar transbordos (Freepik)

Según el consultor ferroviario independiente Jon Worth, el trayecto que será posible realizar a partir de este verano establecerá el viaje en tren más largo dentro de la Unión Europea. Yle News especifica que será posible viajar desde Kolari, en el norte de Finlandia, hasta Lagos, en el sur de Portugal, enlazando diferentes líneas ferroviarias nacionales y realizando los transbordos necesarios. Este recorrido, que cubre miles de kilómetros, supera el tiempo y la distancia de rutas anteriores.

Worth subrayó que la novedad de la ruta reside en conectar ciudades como Rovaniemi y Oulu con el sistema ferroviario internacional, eliminando la necesidad de utilizar otros medios. Por ejemplo, hasta ahora quienes viajaban entre Helsinki y Estocolmo tenían que recurrir a un ferry de 18 horas debido a la falta de conexión ferroviaria directa entre Finlandia y Suecia. Ahora, los viajeros podrán sustituir el ferry de 18 h por un trayecto completamente ferroviario que, aunque llevará más de 24 horas, ofrecerá una alternativa terrestre continua y sin trasbordos marítimos o aéreos.

Según Yle News, la rehabilitación de la estación de Haparanda y la coordinación entre las empresas ferroviarias permitirán que los pasajeros cambien de tren solo cruzando la estación, sin complicaciones técnicas.

Impacto inmediato en la región fronteriza

El proyecto contempla la integración de horarios y operaciones entre operadores nacionales (Freepik)

La apertura de la nueva conexión será un cambio sustancial para los residentes de la frontera entre Finlandia y Suecia. Hasta el momento, los desplazamientos entre Tornio y Haparanda exigían el uso de transporte por carretera. Con la llegada del servicio ferroviario, se prevé un incremento en la frecuencia de viajes y el arribo de turistas provenientes de distintos puntos de Europa.

La nueva ruta también será un impulso para el desarrollo económico y turístico de la región, al facilitar el acceso a destinos del norte de Escandinavia. Los operadores ferroviarios VR y Norrtåg ya han anunciado campañas de promoción destinadas a visibilizar la oferta ferroviaria y fomentar el uso del tren como medio de transporte sostenible.

Las autoridades confirmaron que la inauguración de la conexión coincidirá con una tendencia global hacia la mejora de las infraestructuras ferroviarias y la reducción del uso de medios de transporte con mayor huella ambiental.