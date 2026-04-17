Viajar en tren a la Copa Mundial en Nueva York y Nueva Jersey costará USD 150 por partido

Los boletos para el tren al estadio MetLife solo se encuentra disponible para quienes posean entradas oficiales del Mundial 2026 (REUTERS/Eduardo Munoz).

El costo del tren para los aficionados que asistan a los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el área de Nueva York y Nueva Jersey será de USD 150 por un boleto de ida y vuelta. El precio especial representa un aumento cercano a 12 veces sobre la tarifa regular de USD 12,90 para el trayecto de 14 kilómetros y 15 minutos entre Penn Station New York y el estadio MetLife.

El acceso a este servicio estará limitado exclusivamente a quienes posean una entrada oficial para los partidos, lo que impide su utilización por parte de quienes no asistan a la Copa Mundial. Las entradas intransferibles y no reembolsables podrán comprarse por el sitio web de NJ Transit con un cupo limitado a 40.000 por cada día de partido y no estarán disponibles para su compra el mismo día.

La verificación de boletos se realizará antes del embarque y los pasajeros deberán presentarse conforme a la franja horaria indicada en su pase.

Polémica por el aumento del precio del tren

Esta decisión impacta a cerca de 40.000 espectadores por partido que dependen del transporte público tras la política de los organizadores de restringir el estacionamiento en el MetLife Stadium. Los aficionados deberán optar elegir por el tren, el autobús, que también es limitado y cuesta USD 80, o servicios de transporte compartido.

De acuerdo con ABC News, un vocero de NJ Transit indicó que el costo operativo estimado para transportar a los aficionados durante todo el torneo asciende a USD 62 millones, de los cuales solo USD 14 millones se han cubierto mediante subvenciones externas. El saldo restante, equivalente a USD 48 millones, ha recaído íntegramente en los fondos locales.

El precio del tren, que representa un incremento de 12 veces sobre la tarifa regular, ha provocado polémica entre autoridades de Nueva Jersey y la FIFA (REUTERS/Eduardo Munoz).

La controversia en torno al precio del tren derivó en un enfrentamiento entre la gobernación estatal y la FIFA. La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, afirmó que el organismo no aporta recursos para el transporte. En un comunicado publicado en sus redes sociales, sostuvo: “La FIFA debería pagar los viajes. Pero si no lo hacen, no voy a permitir que estafen a Nueva Jersey”.

Además, agregó: “La FIFA está cobrando a los aficionados hasta USD 10.000 por una sola entrada para la final y más de USD 200 por estacionamiento premium en el centro comercial American Dream, al tiempo que elimina plazas de aparcamiento en el estadio MetLife”.

Sin embargo, pese a los comentarios de la gobernadora, la FIFA rechazó el pedido y respondió en un comunicado: “Nos sorprende bastante la postura adoptada hoy por la gobernadora de Nueva Jersey respecto al transporte de los aficionados. FIFA trabajó durante años con las ciudades anfitrionas en planes de transporte y movilidad, incluyendo la gestión de millones de dólares en fondos federales para apoyar a las ciudades anfitrionas en materia de transporte”.

La gobernadora de Nueva Jersey criticó a la FIFA por no aportar recursos al transporte, mientras la entidad rechazó sus sugerencias (REUTERS/Brendan McDermid).

Las tarifas difieren en otras ciudades anfitrionas

Según una recopilación de ABC News, el boleto de tren de USD 150 en Nueva Jersey contrasta con las políticas adoptadas en otras ciudades sede de la Copa Mundial. En Boston, los boletos de autobús para el estadio Gillette costarán USD 95 y los de tren, USD 80 ida y vuelta, es decir, cuatro veces más que los USD 20 habituales en días de partido.

Por el contrario, ciudades como Los Ángeles y Filadelfia anunciaron que las tarifas de transporte para la Copa Mundial permanecerán iguales, gracias a subvenciones federales que suman USD 100 millones para las sedes.

En Kansas City, el traslado en autobús al estadio Arrowhead costará únicamente USD 15 ida y vuelta. Asimismo, habrá servicios gratuitos desde el aeropuerto al centro de la ciudad.

En Houston, donde se disputarán siete partidos, el costo del transporte público se mantendrá en USD 1,25 para autobuses y trenes ligeros. Las tarifas de park and ride (aparcamiento disuasorio) entre USD 2 y 4,50.