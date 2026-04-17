Estados Unidos

Viajar en tren a la Copa Mundial en Nueva York y Nueva Jersey costará USD 150 por partido

El costo del transporte público para los asistentes aumentará de forma considerable, mientras continúa el desacuerdo entre las autoridades estatales y la FIFA sobre el financiamiento

Guardar
Los boletos para el tren al estadio MetLife solo se encuentra disponible para quienes posean entradas oficiales del Mundial 2026 (REUTERS/Eduardo Munoz).
Los boletos para el tren al estadio MetLife solo se encuentra disponible para quienes posean entradas oficiales del Mundial 2026 (REUTERS/Eduardo Munoz).

El costo del tren para los aficionados que asistan a los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el área de Nueva York y Nueva Jersey será de USD 150 por un boleto de ida y vuelta. El precio especial representa un aumento cercano a 12 veces sobre la tarifa regular de USD 12,90 para el trayecto de 14 kilómetros y 15 minutos entre Penn Station New York y el estadio MetLife.

El acceso a este servicio estará limitado exclusivamente a quienes posean una entrada oficial para los partidos, lo que impide su utilización por parte de quienes no asistan a la Copa Mundial. Las entradas intransferibles y no reembolsables podrán comprarse por el sitio web de NJ Transit con un cupo limitado a 40.000 por cada día de partido y no estarán disponibles para su compra el mismo día.

La verificación de boletos se realizará antes del embarque y los pasajeros deberán presentarse conforme a la franja horaria indicada en su pase.

Polémica por el aumento del precio del tren

Esta decisión impacta a cerca de 40.000 espectadores por partido que dependen del transporte público tras la política de los organizadores de restringir el estacionamiento en el MetLife Stadium. Los aficionados deberán optar elegir por el tren, el autobús, que también es limitado y cuesta USD 80, o servicios de transporte compartido.

De acuerdo con ABC News, un vocero de NJ Transit indicó que el costo operativo estimado para transportar a los aficionados durante todo el torneo asciende a USD 62 millones, de los cuales solo USD 14 millones se han cubierto mediante subvenciones externas. El saldo restante, equivalente a USD 48 millones, ha recaído íntegramente en los fondos locales.

El precio del tren, que representa un incremento de 12 veces sobre la tarifa regular, ha provocado polémica entre autoridades de Nueva Jersey y la FIFA (REUTERS/Eduardo Munoz).
El precio del tren, que representa un incremento de 12 veces sobre la tarifa regular, ha provocado polémica entre autoridades de Nueva Jersey y la FIFA (REUTERS/Eduardo Munoz).

La controversia en torno al precio del tren derivó en un enfrentamiento entre la gobernación estatal y la FIFA. La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, afirmó que el organismo no aporta recursos para el transporte. En un comunicado publicado en sus redes sociales, sostuvo: “La FIFA debería pagar los viajes. Pero si no lo hacen, no voy a permitir que estafen a Nueva Jersey”.

Además, agregó: “La FIFA está cobrando a los aficionados hasta USD 10.000 por una sola entrada para la final y más de USD 200 por estacionamiento premium en el centro comercial American Dream, al tiempo que elimina plazas de aparcamiento en el estadio MetLife”.

Sin embargo, pese a los comentarios de la gobernadora, la FIFA rechazó el pedido y respondió en un comunicado: “Nos sorprende bastante la postura adoptada hoy por la gobernadora de Nueva Jersey respecto al transporte de los aficionados. FIFA trabajó durante años con las ciudades anfitrionas en planes de transporte y movilidad, incluyendo la gestión de millones de dólares en fondos federales para apoyar a las ciudades anfitrionas en materia de transporte”.

La gobernadora de Nueva Jersey criticó a la FIFA por no aportar recursos al transporte, mientras la entidad rechazó sus sugerencias (REUTERS/Brendan McDermid).
La gobernadora de Nueva Jersey criticó a la FIFA por no aportar recursos al transporte, mientras la entidad rechazó sus sugerencias (REUTERS/Brendan McDermid).

Las tarifas difieren en otras ciudades anfitrionas

Según una recopilación de ABC News, el boleto de tren de USD 150 en Nueva Jersey contrasta con las políticas adoptadas en otras ciudades sede de la Copa Mundial. En Boston, los boletos de autobús para el estadio Gillette costarán USD 95 y los de tren, USD 80 ida y vuelta, es decir, cuatro veces más que los USD 20 habituales en días de partido.

Por el contrario, ciudades como Los Ángeles y Filadelfia anunciaron que las tarifas de transporte para la Copa Mundial permanecerán iguales, gracias a subvenciones federales que suman USD 100 millones para las sedes.

En Kansas City, el traslado en autobús al estadio Arrowhead costará únicamente USD 15 ida y vuelta. Asimismo, habrá servicios gratuitos desde el aeropuerto al centro de la ciudad.

En Houston, donde se disputarán siete partidos, el costo del transporte público se mantendrá en USD 1,25 para autobuses y trenes ligeros. Las tarifas de park and ride (aparcamiento disuasorio) entre USD 2 y 4,50.

Temas Relacionados

Copa Mundial 2026Nueva YorkNueva JerseyTransporte PúblicoPrecios EntradasEstados Unidos Noticias

Últimas Noticias

Nueva York comenzará en 2026 la construcción de un gran carril bici de “río a río”: la avenida principal que será transformada

La obra modificará la circulación vial y enlazará corredores verdes del oeste y este de la ciudad, buscando cerrar una brecha histórica de seguridad para ciclistas y peatones en la zona central

Nueva York comenzará en 2026 la construcción de un gran carril bici de “río a río”: la avenida principal que será transformada

Estos estados de EEUU están en emergencia por inundaciones tras lluvias y deshielo

La saturación de los suelos y el incremento de los caudales fluviales obligaron a la declaración de emergencia en decenas de condados, con evacuaciones, daños a infraestructuras y activación de recursos estatales y federales en la región comprendida entre ambos estados

Estos estados de EEUU están en emergencia por inundaciones tras lluvias y deshielo

El acusado de asesinar a Charlie Kirk pidió al tribunal que prohíba cámaras en su juicio

La solicitud fue presentada el 17 de abril de 2026 y reactivó el debate respecto al impacto de la cobertura mediática en la imparcialidad de los procesos judiciales en Estados Unidos

El acusado de asesinar a Charlie Kirk pidió al tribunal que prohíba cámaras en su juicio

Acusan de asesinato a padres tras la muerte de su hija de 2 años por exposición a fentanilo en su casa

El caso, ocurrido en San Francisco, marca la primera vez que la fiscalía presenta cargos de homicidio en una situación vinculada a intoxicación infantil por opioides sintéticos

Acusan de asesinato a padres tras la muerte de su hija de 2 años por exposición a fentanilo en su casa

El rotavirus se propaga por Estados Unidos: ¿cuáles son los síntomas?

Las cifras reportadas durante abril de 2026 indican un repunte estacional que afecta principalmente a menores de cinco años, generando presión en los hospitales pediátricos y reforzando los protocolos de vigilancia y atención médica

El rotavirus se propaga por Estados Unidos: ¿cuáles son los síntomas?

TECNO

OpenAI actualiza Codex y ahora tu computadora es una superapp que recuerda tareas

OpenAI actualiza Codex y ahora tu computadora es una superapp que recuerda tareas

¿Pueden clonar tu WhatsApp? Esto debes hacer para proteger tu información y la de tu familia

Esta es la importante habilidad que están perdiendo los niños por el uso del celular, según expertos

Magis TV y Xuper TV no son las únicas plataformas que ponen en riesgo tus datos: crece la lista de apps peligrosas

Netflix pierde a su histórico líder: Reed Hastings se retira y las acciones de la empresa caen un 9%

ENTRETENIMIENTO

Kim Kardashian debuta como productora en Broadway y apuesta por una obra basada en un caso real

Kim Kardashian debuta como productora en Broadway y apuesta por una obra basada en un caso real

Céline Dion vuelve a la música con “Dansons”, una balada que anticipa su esperado regreso a los escenarios

Andrew Lloyd Webber transformará el legendario robo de la Mona Lisa en un espectáculo teatral para Broadway

Natalie Portman está embarazada de su tercer hijo a los 44 años: “Sé lo afortunada que soy”

Cher solicita tutela de su hijo Elijah tras episodios críticos: “Su drogadicción empeoró”

MUNDO

El cuarto giro: la teoría que anticipó el colapso de la democracia liberal y el auge de Milei y Trump

El cuarto giro: la teoría que anticipó el colapso de la democracia liberal y el auge de Milei y Trump

Los precios del petróleo cayeron con fuerza tras la apertura del estrecho de Ormuz

La ofensiva digital de China contra Taiwán amplificó las voces críticas del gobierno democrático de la isla

Entre Da Vinci, Napoleón y George Clooney: así deslumbra el lago de Como con historia, arte y exclusividad

El presidente del Líbano afirma que un acuerdo de paz no implicará la cesión de territorio