La antigua casa de Ava Gardner sale a la venta en Hollywood Hills: cuánto vale

La famosa vivió en esa propiedad durante los años en que estuvo casada con Frank Sinatra , según la descripción de Sotheby's . Foto: sothebysrealty.com

Ubicada en el exclusivo barrio de Hollywood Dell, dentro de Hollywood Hills en Los Ángeles, la antigua residencia de Ava Gardner se encuentra a la venta, según informó la revista estadounidense People.

Cuánto sale la propiedad de Ava Gardner en Los Ángeles

La propiedad, donde vivió Gardner durante su matrimonio con Frank Sinatra, ha salido al mercado por USD 2.900.000. La casa, diseñada por Ed Fickett en 1959, representa un ejemplo de la arquitectura de mediados del siglo XX y mantiene elementos originales junto con renovaciones que atienden las demandas actuales.

De acuerdo con la descripción publicada por la agencia Sotheby’s International Realty, la casa cuenta con una estructura de postes y vigas, además de paredes de vidrio que permiten una amplia entrada de luz natural y vistas despejadas hacia las colinas.

La fachada muestra líneas limpias y una integración con el entorno natural, lo que contribuye a la sensación de amplitud y privacidad que caracteriza a muchas propiedades de la zona. El interior, aunque conserva detalles originales, ha sido actualizado para ofrecer mayor confort y funcionalidad.

Las imágenes difundidas en los portales inmobiliarios muestran los espacios interiores y exteriores de la propiedad, reflejando el mantenimiento y las mejoras realizadas a lo largo de los años.

La vivienda dispone de tres dormitorios y tres baños, distribuidos en un solo nivel, lo que facilita la circulación y el acceso a los diferentes ambientes. Uno de los aspectos más distintivos es el muro de piedra que atraviesa desde el exterior hasta el interior de la casa, generando continuidad visual.

La sala de estar y el comedor comparten un espacio de concepto abierto, con ventanales de piso a techo que ofrecen panorámicas de Hollywood Hills y permiten una conexión directa con el paisaje.

Características arquitectónicas y comodidades principales

Según el anuncio de la revista estadounidense People, la cocina de la propiedad ha sido completamente renovada y presenta un diseño contemporáneo en tonos blancos, equipado con electrodomésticos modernos y superficies de trabajo extensas.

La cocina de la propiedad ha sido completamente renovada y presenta un diseño contemporáneo en tonos blancos, equipado con electrodomésticos modernos y superficies de trabajo extensas. Foto: sothebysrealty.com

El baño principal presenta azulejos azules en las paredes y detalles de madera, lo que contribuye a un contraste destacado en el ambiente. Otros espacios de la vivienda también se han intervenido para optimizar su funcionalidad sin perder la esencia arquitectónica original.

El área exterior constituye un punto relevante de la propiedad. El jardín trasero se extiende sobre un terreno amplio, cubierto por césped y rodeado de vegetación madura.

De acuerdo con la información publicada por la agencia Sotheby’s International Realty, el patio ofrece un espacio adecuado tanto para el esparcimiento como para la organización de reuniones sociales. La privacidad está garantizada por la ubicación de la casa y la disposición de los muros y cercos vivos.

El baño principal presenta azulejos azules en las paredes y detalles de madera, lo que contribuye a un contraste destacado en el ambiente. Foto: sothebysrealty.com

El valor histórico de la residencia y su contexto en el mercado

Durante su residencia en esta vivienda, Ava Gardner compartió momentos clave de su vida personal y profesional junto a Frank Sinatra, aspecto documentado en diversas biografías y reportajes sobre la actriz. El periodo en que habitó la casa coincidió precisamente con su matrimonio con el cantante, lo que incrementa el interés patrimonial de la propiedad.

La venta está a cargo de Antonio Bruno, agente de la oficina de Sotheby’s International Realty en Beverly Hills. En declaraciones recogidas por la revista estadounidense People, Bruno señaló: “Este tipo de residencias atraen tanto a coleccionistas como a compradores interesados en la arquitectura de mediados de siglo”.

El mercado inmobiliario de Los Ángeles mantiene una demanda constante por viviendas con historia y diseño característico. Según datos de la agencia Sotheby’s International Realty, las propiedades con vínculos a estrellas de cine suelen alcanzar valores superiores al promedio de la zona.

Las imágenes difundidas en los portales inmobiliarios muestran los espacios interiores y exteriores de la propiedad, reflejando el mantenimiento y las mejoras realizadas a lo largo de los años. Foto: sothebysrealty.com

Detalles y proceso de venta

Las imágenes difundidas en los portales inmobiliarios muestran los espacios interiores y exteriores de la propiedad, reflejando el mantenimiento y las mejoras realizadas a lo largo de los años. El anuncio resalta la combinación entre el diseño original de Ed Fickett y las actualizaciones modernas, elementos que han contribuido a mantener el atractivo arquitectónico del inmueble.

El proceso de venta sigue abierto y, según indicó la agencia Sotheby’s International Realty, el interés de potenciales compradores aumentó después de la difusión de la noticia en medios como la revista estadounidense People. La casa representa una oportunidad para quienes buscan una residencia con historia en Los Ángeles.