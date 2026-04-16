El Congreso de Estados Unidos vota proteger a inmigrantes haitianos frente a posibles deportaciones

La iniciativa de protección temporal recibe apoyo inusual de seis congresistas republicanos, reflejando fracturas internas en el Partido Republicano. (Reuters)

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el miércoles un procedimiento que permite votar la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS, Temporary Protected Status) a inmigrantes haitianos, en abierta oposición a la política migratoria promovida el presidente Donald Trump.

La iniciativa, impulsada por la demócrata Ayanna Pressley y respaldada por una inusual coalición bipartidista, responde a la crisis humanitaria que enfrenta Haití y a la presión de distintos sectores para evitar la deportación de cientos de miles de trabajadores esenciales, según informó la cadena estadounidense NBC News.

La congresista Ayanna Pressley impulsó el debate parlamentario para evitar la deportación masiva de trabajadores provenientes de Haití. (Reuters)

Seis congresistas republicanos votaron junto a la mayoría demócrata para que la propuesta avance a una votación final prevista para el jueves. Se trata de una de las pocas ocasiones en que la Cámara desafía de manera pública la dirección del Partido Republicano y la línea marcada por el mandatario, quien meses atrás intentó finalizar el TPS para haitianos.

La protección a haitianos y el impacto laboral en Estados Unidos

La medida, presentada formalmente por la demócrata Laura Gillen y el republicano Mike Lawler, busca otorgar TPS a nacionales haitianos durante tres años. El TPS, creado por el Congreso en 1990, permite a inmigrantes de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias residir y trabajar temporalmente en Estados Unidos sin riesgo de deportación, explicó la cadena estadounidense CBS News.

Un dato destacado en el informe de NBC News advierte que retirar este beneficia a nacionales haitianos podría dejar sin empleo a más de 350 mil trabajadores. El republicano Don Bacon advirtió sobre las consecuencias: retirar el estatus TPS a los haitianos en Estados Unidos dejaría a 350 mil trabajadores sin la posibilidad de trabajar en un momento en que ya enfrentamos una escasez de mano de obra.

Eliminar el TPS para haitianos podría dejar sin empleo a más de 350 mil trabajadores esenciales en el país, según legisladores. (Reuters)

Por su parte, Nicole Malliotakis, legisladora republicana de Nueva York, alertó sobre el efecto en centros de salud: “Las residencias para mayores de mi distrito perderían personal de enfermería cualificado si no se renueva el TPS”.

Los impulsores de la propuesta sostienen que miles de haitianos trabajan en ámbitos críticos como sanidad, educación y asistencia a adultos mayores. Según Gillen ante el pleno: “Nuestros vecinos haitianos laboran en sectores esenciales como hospitales y cuidado de ancianos; deportarlos tendría consecuencias directas tanto para el sistema de salud como para el funcionamiento de servicios sociales”.

El sistema de protección temporal ha amparado sucesivamente a nacionales haitianos desde 2010, tras un terremoto que dejó más de 300 mil muertos, recordó la cadena CBS News. La última prórroga fue aprobada por el gobierno de Joe Biden en agosto de 2024 por un período adicional de 18 meses, debido a los riesgos de seguridad, pobreza y crisis sanitaria persistentes en Haití.

Trump, la presión judicial y las divisiones en el Congreso

El proceso legislativo ocurre en paralelo a la batalla legal por el destino del TPS para haitianos y sirios, iniciada tras la decisión de la administración Trump de revocar estas protecciones bajo el argumento de obedecer al “interés nacional de Estados Unidos”, según el propio Departamento de Estado. Un tribunal federal bloqueó en febrero la suspensión del beneficio migratorio para haitianos en la víspera de su expiración, y una corte de apelaciones se negó a revertir esa decisión mientras el caso espera resolución en la Corte Suprema este mes, reportó CBS News.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos avala votar la extensión del TPS a inmigrantes haitianos pese a la oposición de Donald Trump. (Reuters)

El presidente de Estados Unidos ha responsabilizado reiteradamente a los demócratas, a “jueces federales liberales desequilibrados” y a la gestión de Joe Biden por mantener abiertas las puertas a inmigrantes protegidos bajo TPS. Entre sus argumentos, destacó el caso de Rolbert Joachin, inmigrante haitiano detenido tras un ataque mortal en Florida, y afirmó que “los demócratas y la administración actual permitieron que Joachin recibiera TPS”, según recogió NBC News.

La votación para avanzar la ley cerró con 219 votos a favor y 209 en contra. Respaldaron la moción seis republicanos: María Elvira Salazar, Carlos A. Gimenez, Brian Fitzpatrick, Don Bacon, Mike Lawler y Nicole Malliotakis, sumándose a 212 demócratas y un independiente. Para forzar el debate parlamentario, Ayanna Pressley recurrió al mecanismo de “discharge petition” (o petición de descarga), que en este caso permitió sortear la negativa de la dirección republicana a discutir el tema, explicó CBS News.

El núcleo del debate se basa en la contradicción resaltada por varios congresistas: mientras el Departamento de Estado advierte que “es demasiado peligroso para ciudadanos estadounidenses viajar a Haití debido a secuestros, violencia de pandillas y caos generalizado”, el Departamento de Seguridad Interior sostiene que los haitianos podrían ser deportados de forma segura.

La futura aplicación del TPS para haitianos mantiene incertidumbre ante posibles vetos presidenciales y la falta de consenso en el Senado. (Reuters)

Funcionarios agregaron: “No podemos pedir cambios valientes para Haití y, al mismo tiempo, mostrar dudas desde lejos”, según la notificación oficial citada por CBS News.

El futuro legislativo y las tensiones políticas

Aunque la Cámara logró avanzar la propuesta, su futuro en el Senado es incierto. Según CBS News, no hay claridad sobre la rapidez con la que la cámara alta tratará el proyecto ni sobre la disposición de los senadores para respaldar la extensión del TPS.

La propuesta bipartidista para ampliar el TPS a haitianos responde a la crisis humanitaria y laboral que enfrenta Haití y Estados Unidos. (Reuters)

Si supera ese obstáculo, el texto aún podría enfrentar el veto del presidente Donald Trump en caso de una nueva administración. Para anular dicho veto, se requerirían mayorías de dos tercios en ambas cámaras, un objetivo complicado considerando los rechazos previos de propuestas similares este año.

La capacidad de Ayanna Pressley y su equipo para mantener unida la coalición bipartidista será esencial en las próximas etapas.