Estados Unidos

Violento arresto en Brooklyn: un video muestra la golpiza policial a un hombre que resultó no ser sospechoso

Agentes del Departamento de Policía de Nueva York quedaron bajo investigación interna tras ser grabados golpeando a un hombre durante una operación encubierta de drogas en el barrio de Boerum Hill

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Las imágenes captadas por testigos permitieron observar cada momento del arresto y el trato recibido por el hombre en el interior del comercio (@sinistratm)

La apertura de una investigación interna en el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), tras la difusión de un video en el que agentes golpean repetidamente a un hombre durante un arresto en Brooklyn, intensificó el escrutinio público sobre los procedimientos policiales en la ciudad.

El incidente, capturado por un testigo y publicado en redes sociales, se produjo durante una operación encubierta el martes en BK Wine Depot, ubicado en el barrio de Boerum Hill.

Aunque los oficiales involucrados pensaban inicialmente que el hombre era sospechoso de participar en la venta de drogas, más tarde admitieron que no tenía relación con el delito que se investigaba, según informó la cadena estadounidense NBC News.

Un oficial del NYPD con uniforme forcejea con un hombre vestido con camiseta negra y jeans dentro de una tienda. Al fondo se ven estantes con botellas y un letrero amarillo de 'piso mojado'
La intervención de la policía en Brooklyn generó repercusiones institucionales y reavivó el debate sobre el uso de la fuerza en la ciudad (@sinistratm)

La operación encubierta y la confusión de identidad

La investigación resultó en la colocación de los agentes implicados en “servicio modificado”, una medida que incluye la retirada de sus armas y placas mientras avanzan las pesquisas, tal como confirmó la comisionada de policía Jessica Tisch a los medios el miércoles. La determinación oficial de que el hombre arrestado no formaba parte del intercambio de drogas surgió tras analizar la evidencia del caso, detalló la policía a NBC News.

El video, que suma cerca de ocho minutos, documenta el momento en que dos hombres —uno con un chaleco identificatorio de la policía de Nueva York y otro vestido de civil— sujetan a un individuo con camisa blanca y pantalones cortos dentro de la tienda.

Detectives de la operación encubierta habían seguido a un hombre que coincidía con la descripción de un asociado al vendedor de drogas: afroamericano, camisa blanca y pantalones cortos celestes, según la versión policial difundida por NBC News. Al ingresar al local, los oficiales se identificaron y procedieron a intentar la detención.

Un hombre con ropa azul claro está en el suelo mientras un oficial de policía y otro hombre lo detienen en una tienda con botellas rotas en el suelo
Durante la redada, los agentes actuaron sobre la base de una descripción que resultó no corresponder al detenido, quien fue confundido con un supuesto colaborador en la venta de drogas (@sinistratm)

Tras un forcejeo inicial, el hombre es golpeado en el rostro por el agente uniformado, mientras el detective de civil lo agrede repetidamente, incluso propinándole una rodilla en el pecho. La víctima, quien en el transcurso de la grabación informa a los agentes que posee una “licencia de seguridad” en su bolsillo y niega relación con el caso diciendo “no soy yo”, termina en el suelo, sangrando visiblemente y aquejado de una lesión en la pierna.

En el fondo se escuchan voces de testigos cuestionando la agresividad policial y asegurando que el arrestado “no estaba resistiéndose”, punto que refutan los agentes en medio de la intervención, con uno de los oficiales insistiendo en voz alta: “No puede resistirse al arresto”.

Luego de ser esposado, según relata NBC News, el oficial con chaleco policial pisa el cuerpo del hombre, gesto que también quedó registrado. Un tercer hombre, no uniformado, irrumpe en la tienda y pide levantar al arrestado.

A continuación, el hombre fue atendido por una ambulancia solicitada por la policía para tratar la herida sufrida durante la detención, mientras un grupo mayor de efectivos escolta al hombre esposado fuera del local, bajo la mirada de una multitud congregada.

Vista aérea de un hombre en el suelo, inmovilizado por dos personas, con un charco de sangre roja brillante sobre baldosas claras y una señal de "Piso mojado"
En el suelo y con visibles lesiones, el hombre fue inmovilizado y esposado, mientras solicitaba atención y negaba estar involucrado en los hechos (@sinistratm)

Reacciones públicas y medidas disciplinarias

El alcalde de Nueva York Zohran Mamdani difundió el video el miércoles, calificando la actuación policial de “extremadamente perturbadora e inaceptable” y demandando una investigación exhaustiva, según sus declaraciones en la red social X recopiladas por NBC News.

Por su parte, la comisionada Jessica Tisch afirmó que el material es “profundamente preocupante” y que la Oficina de Asuntos Internos de la policía examina el episodio, destacando el interés y las consecuencias para la comunidad ante las imágenes.

Sobre el desenlace legal, la policía precisó a NBC News que el hombre agredido fue acusado únicamente de resistencia a la autoridad y obstrucción de la administración gubernamental. No enfrentó cargos vinculados con drogas, ya que las investigaciones confirmaron que no participó en la venta ilícita que motivó el operativo.

El vendedor identificado de crack, quien sí entregó la sustancia al agente encubierto, fue arrestado y enfrenta cargos por venta criminal de sustancias controladas.

La intervención quedó documentada por Doha Madani, periodista de sucesos en NBC News, y la periodista Marlene Lenthang, también del mismo medio.

La jefa policial y el alcalde se manifestaron públicamente sobre el caso, marcando posiciones frente a la actuación de los agentes y la investigación en curso (Richard Drew/Pool via REUTERS)
La jefa policial y el alcalde se manifestaron públicamente sobre el caso, marcando posiciones frente a la actuación de los agentes y la investigación en curso (Richard Drew/Pool via REUTERS)

La violencia policial en Nueva York, de nuevo bajo la lupa tras nueva evidencia audiovisual

La divulgación de videos grabados por testigos y la rápida circulación en redes sociales volvieron a poner la respuesta y el uso de la fuerza de la policía de Nueva York en el centro del debate público.

El involucramiento directo de altos cargos municipales y la implementación inmediata de medidas disciplinarias reflejan las consecuencias para la comunidad e impacto del episodio para la opinión pública.

En respuesta directa al incidente, el Departamento de Policía de Nueva York apartó del servicio habitual a los oficiales en cuestión y abrió un expediente formal que supervise la Oficina de Asuntos Internos.

Hombre con camiseta blanca y pantalón corto turquesa yace en el suelo de baldosas, con sangre en las piernas, mientras otro hombre lo sujeta y un tercero está de pie
El incidente reabrió cuestionamientos sobre el accionar de las fuerzas de seguridad en Nueva York, tras la difusión de nuevas imágenes que exponen el trato hacia personas no implicadas en delitos (@sinistratm)

Según la comisionada Tisch, “los oficiales han sido modificados; se les retiraron sus armas y placas” como paso inicial, mientras se determina su posible responsabilidad en el empleo desproporcionado de la fuerza.

NBC News asegura que el arresto documentado en Brooklyn subraya el desafío constante de identificar, corregir y prevenir episodios de violencia policial en Nueva York, en especial cuando afectan a ciudadanos cuya implicación en delitos no se confirma posteriormente.

Este caso desencadenó denuncias de abuso policial y una demanda de esclarecimiento que, como señaló Mamdani, “debe ser exhaustiva”.

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