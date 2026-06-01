El precio del petróleo subió tras la suspensión de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán

Imagen de una planta petrolífera en Walsheim, cerca de Landau, Alemania. EFE/EPA/RONALD WITTEK

El precio del petróleo registró una fuerte subida el lunes tras conocerse que Irán suspendió las negociaciones indirectas con Estados Unidos, en medio de una escalada del conflicto en Medio Oriente que amenaza con prolongar la interrupción del tráfico por el estrecho de Ormuz.

El Brent del mar del Norte para entrega en agosto cerró con un alza del 4,24%, a USD 94,98 por barril, tras llegar a negociarse en USD 97,79 durante la jornada. El West Texas Intermediate (WTI) para entrega en julio avanzó un 5,49%, hasta USD 92,16 por barril. En los mercados de futuros, el Brent ganaba USD 4,8 —un 5,2%— a USD 95,92 el barril a las 17:17 GMT, mientras el crudo estadounidense subía USD 5,46, equivalente a un 6,2%, a USD 92,82.

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La agencia de noticias iraní Tasnim informó que Teherán detuvo las negociaciones en protesta por la ofensiva de Israel en el Líbano. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, atribuyó el estancamiento diplomático a la falta de confianza, las posiciones contradictorias de Washington y los ataques israelíes contra territorio libanés.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, relativizó la ruptura en una entrevista con CNBC y afirmó que no le importaba si las conversaciones habían concluido. Horas antes, en su cuenta de Truth Social, había sostenido que los diálogos continuaban “a un ritmo rápido con la República Islámica de Irán”. Esa contradicción contribuyó a que ambos contratos de referencia recortaran parte de sus ganancias durante la jornada.

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El estrecho de Ormuz concentraba cerca de una quinta parte de la producción global de hidrocarburos antes del inicio del conflicto. La posibilidad de un regreso al tráfico normal por esa vía se aleja a medida que fracasan las rondas de negociación, según se desprende de los cables consultados. A ello se suma que Irán y Estados Unidos han intercambiado ataques directos en los últimos días, mientras Israel ordenó a sus tropas avanzar más hacia el interior del Líbano en su ofensiva contra Hezbolá, el grupo militante respaldado por Teherán.

A drone view shows vessels at the Strait of Hormuz, as seen from Musandam, Oman, June 1, 2026. REUTERS/Stringer

La televisión estatal iraní advirtió el lunes que el alto el fuego acordado entre Irán y Estados Unidos a principios de abril podría llegar a su fin si los ataques israelíes contra el Líbano no cesan. “Simplemente parece que ambas partes están en mundos diferentes”, afirmó Andrew Lipow, presidente de Lipow Oil Associates, en declaraciones recogidas por los cables. “Cuanto más se prolongue el conflicto, más se reducirán las existencias comerciales (...) y entonces los precios se dispararán. Estamos a solo uno o dos meses de eso”, agregó.

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Lipow había señalado previamente a la AFP que el mercado esperaba un acuerdo “desde hace varias semanas, en vano”, y alertó que las reservas estratégicas de petróleo y los inventarios comerciales continúan disminuyendo. Durante mayo, el Brent y el WTI acumularon caídas de alrededor del 19% y el 17%, respectivamente, la mayor corrección mensual en términos absolutos de ambos contratos desde marzo de 2020, cuando la pandemia de coronavirus redujo drásticamente la demanda de energía.

(Con información de AFP y Reuters)