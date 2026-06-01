Alerta por posible salmonela en pan de queso vendido en Cotsco: qué lotes fueron retirados

Costco alertó a sus clientes sobre el retiro voluntario del pan congelado Motor City Pizza Co. 5 Cheese Bread, vendido entre el 6 de febrero y el 29 de mayo, por una posible contaminación con salmonela vinculada con leche en polvo retirada del mercado. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

Costco alertó a sus clientes sobre el retiro voluntario del pan congelado Motor City Pizza Co. 5 Cheese Bread, vendido entre el 6 de febrero y el 29 de mayo, por una posible contaminación con salmonela vinculada con leche en polvo retirada del mercado. La cadena ofreció reembolso completo a quienes lo devuelvan.

La notificación de Costco indicó que no se habían informado enfermedades ni lesiones relacionadas con los productos retirados. La cadena pidió no consumirlos y devolverlos en cualquier tienda para recibir un reembolso completo, según la carta remitida a los compradores.

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El retiro alcanza a las presentaciones de uno y dos paquetes del producto congelado, según Fox Business. En la carta a clientes, Costco identificó el artículo con el número 1453434 y precisó que la compra pudo haber sido hecha por el titular de la membresía o por uno de sus miembros adicionales.

Motor City Pizza Co fue retirado del supermercado Cotsco. Fuente: Costco

Qué productos están alcanzados

Champion Foods LLC informó que retiró determinados lotes de Motor City Pizza Co. 5 Cheese Bread después de saber que un proveedor de ingredientes había sacado leche en polvo por una posible contaminación con salmonela.

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Esa leche en polvo fue suministrada a un fabricante externo que produce una mezcla de condimentos utilizada en la salsa de cinco quesos del producto, de acuerdo con la empresa y con la carta distribuida por Costco.

La versión de un solo paquete afectada lleva el código UPC 8 70375 00511 1 y tiene fechas de venta preferente desde el 4 de febrero de 2027 hasta el 21 de abril de 2027, según Fox Business.

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La versión de dos paquetes lleva el código UPC 8 70375 00509 8 y las fechas afectadas son el 3 y 4 de febrero de 2027, el 24 y 25 de febrero de 2027 y el 10, 11, 18 y 25 de marzo de 2027.

La carta de Costco a sus socios enumeró esas fechas de venta preferente y señaló que el código puede encontrarse impreso en tinta negra en la parte frontal de la caja. El aviso ordenó no consumir, servir, usar, vender ni distribuir el producto retirado.

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Qué dijo la empresa sobre los análisis

Champion Foods sostuvo que pruebas de rutina realizadas por el fabricante de la mezcla de condimentos dieron resultado negativo para salmonela, según Fox Business y la carta enviada por Costco. Aun así, la compañía resolvió avanzar con el retiro voluntario “por precaución” para proteger a los consumidores.

Quienes compraron el producto no deben ingerirlo y pueden devolverlo en su Costco local para obtener un reembolso total, según la carta de la empresa y de la cadena minorista.

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Las personas que adquirieron alguno de los lotes alcanzados también pueden contactar directamente a Champion Foods LLC en el correo info@championfoods.com, de acuerdo con el aviso enviado a clientes.

Qué riesgos implica la salmonela

La salmonela puede causar “infecciones graves y a veces mortales” en niños pequeños, personas frágiles o de edad avanzada y otras con sistemas inmunitarios debilitados, de acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, citada por Fox Business.

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Entre las personas sanas, los síntomas pueden incluir fiebre, diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal, según la FDA. En casos infrecuentes y más graves, la salmonela puede propagarse al torrente sanguíneo y causar infecciones arteriales, endocarditis o artritis, de acuerdo con la FDA, citada por Fox Business.