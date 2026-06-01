Irán pidió a Pakistán que mantenga la mediación con Estados Unidos para evitar una nueva escalada militar en la región (AP/Archivo)

El régimen iraní pidió este lunes a Pakistán que continúe desempeñando su papel de mediador con Estados Unidos para contribuir a la reducción de las tensiones regionales y sostener el alto el fuego vigente, en medio de la incertidumbre sobre el futuro de las negociaciones entre Washington y Teherán.

La solicitud fue realizada por el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, durante una conversación telefónica con el viceprimer ministro y canciller paquistaní, Ishaq Dar, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán.

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De acuerdo con el comunicado oficial, Araghchi pidió a Islamabad que “continúe utilizando sus buenos oficios para ayudar a facilitar la desescalada en la situación actual y apoyar los esfuerzos para mantener el alto el fuego”.

Durante el intercambio, el jefe de la diplomacia iraní trasladó su preocupación por los acontecimientos registrados en los últimos días en la región, especialmente por las operaciones militares israelíes en el Líbano y las amenazas de nuevos ataques sobre zonas de Beirut.

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Según la versión paquistaní de la conversación, Araghchi manifestó su “seria preocupación por los recientes acontecimientos en la región, incluidas las violaciones del alto el fuego en el Líbano por parte de Israel y las órdenes del Gobierno israelí respecto a un posible ataque en zonas de Beirut”.

Por su parte, Dar expresó la inquietud de Pakistán por el deterioro de la situación de seguridad y subrayó la necesidad de preservar los mecanismos de contención existentes.

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El canciller paquistaní destacó la importancia de garantizar que la tregua se mantenga para evitar una nueva escalada y proteger los esfuerzos diplomáticos en marcha.

La solicitud fue realizada por el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, durante una conversación telefónica con el viceprimer ministro y canciller paquistaní, Ishaq Dar (AP/Archivo)

La situación se produce en medio de versiones contradictorias sobre el estado de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán.

Durante la jornada, sectores vinculados al aparato político iraní señalaron que el equipo negociador había suspendido temporalmente los intercambios de mensajes con Washington a través de intermediarios. La decisión fue presentada como una respuesta a las operaciones militares israelíes en territorio libanés.

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Desde Teherán sostienen que el alto el fuego vigente con Estados Unidos debe aplicarse a toda la región y no limitarse únicamente al frente bilateral. El régimen iraní considera que los ataques israelíes en el Líbano afectan directamente el marco de entendimiento alcanzado entre ambas partes.

Trump asegura que las conversaciones siguen avanzando

Pese a los mensajes emitidos desde Irán, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que el diálogo entre ambos países continúa desarrollándose.

“Las conversaciones con la República Islámica de Irán continúan a un ritmo acelerado”, escribió el mandatario en su red social Truth Social.

Horas antes, Trump había restado importancia a las informaciones sobre una eventual interrupción de los contactos diplomáticos.

“No nos han informado de eso”, afirmó al ser consultado sobre las versiones difundidas desde Teherán.

El presidente también señaló que una pausa en las conversaciones no implicaría necesariamente una ruptura de la tregua vigente ni un retorno inmediato a una confrontación abierta.

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Trump asegura que las conversaciones con Irán siguen avanzando (REUTERS/Archivo)

“Eso no significa que vayamos a ir y empezar a lanzar bombas por todas partes”, sostuvo.

Al mismo tiempo, indicó que Estados Unidos mantendrá las medidas de presión implementadas contra Irán mientras continúan las negociaciones.

Las conversaciones entre Washington y Teherán buscan establecer un marco más amplio para reducir las hostilidades y abordar cuestiones pendientes vinculadas a la seguridad regional. Entre los temas más sensibles figuran el programa nuclear iraní, las capacidades misilísticas del régimen y los mecanismos destinados a evitar nuevas confrontaciones militares en Medio Oriente.

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Mientras tanto, Pakistán aparece como uno de los actores que intentan preservar los canales de comunicación entre ambas partes en un escenario cada vez más condicionado por la evolución del conflicto en el Líbano y por el riesgo de una expansión regional de las hostilidades.

(Con información de EFE y AFP)