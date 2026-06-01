Cómo abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos sin seguro social: qué documentos aceptan y qué bancos lo permiten según la ley

La FDIC y la CFPB confirman que no es obligatorio presentar número de Seguro Social para abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Abrir una cuenta bancaria sin Seguro Social es posible en Estados Unidos, según la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) y la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB).

Ambas entidades indicaron que la ley federal no impone como requisito el número de Seguro Social para abrir una cuenta, y que muchas instituciones aceptan documentación alternativa, un paso clave para la inclusión financiera de inmigrantes.

PUBLICIDAD

Un inmigrante sin número de Seguro Social puede abrir una cuenta bancaria si presenta documentos que acrediten identidad y domicilio.

Entre las alternativas que suelen aceptar las entidades figuran el número de identificación personal del contribuyente (ITIN), el pasaporte, la matrícula consular o una licencia de conducir extranjera, además de un comprobante de domicilio vigente, como un recibo de servicios o un contrato de alquiler.

PUBLICIDAD

Las autoridades federales explicaron que el foco regulatorio está en la verificación de identidad y dirección. “No se requiere un número de seguro social para abrir una cuenta; se pueden presentar otros documentos, según lo admiten las políticas del banco”, señalan las guías públicas citadas en el borrador.

La apertura de una cuenta bancaria brinda seguridad en depósitos y acceso a productos financieros, y debe realizarse en entidades reguladas para evitar fraudes y costos indebidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué dice la FDIC y la CFPB sobre el requisito del Seguro Social

La FDIC y la CFPB sostuvieron que no existe un requisito legal federal que obligue a presentar un número de Seguro Social para abrir una cuenta bancaria.

PUBLICIDAD

En ese marco, bancos y cooperativas de crédito pueden aceptar documentos alternativos para cumplir con los controles de identificación y domicilio, siempre que se ajusten a sus procedimientos internos de seguridad y prevención de fraude.

Esa flexibilidad, aclararon, no significa ausencia de controles: la institución debe recopilar información suficiente para saber quién es el titular y dónde reside.

La diferencia es que esa verificación puede realizarse sin SSN, si el banco admite otras credenciales.

Qué documentos suelen aceptar los bancos en Estados Unidos

Según la FDIC y la CFPB, entre los documentos más habituales para quienes no tienen número de Seguro Social figuran el ITIN, el pasaporte, la matrícula consular emitida por el consulado del país de origen y una licencia de conducir extranjera.

PUBLICIDAD

Bancos y cooperativas aceptan documentos alternativos como ITIN, pasaporte, matrícula consular o licencia extranjera, además de comprobante de domicilio (Imagen Ilustrativa Infobae)

A esa identificación se suma un comprobante de domicilio actual, un requisito fundamental que se repite en la práctica bancaria.

El borrador también citó a Illinois Legal Aid Online, que afirmó que este tipo de documentos puede cumplir con las exigencias federales y con las prácticas bancarias. En la práctica, el conjunto exacto de papeles puede variar según el banco o la cooperativa elegida.

PUBLICIDAD

Qué es el ITIN y por qué sirve para abrir una cuenta

El ITIN es un número emitido por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) para personas que no son elegibles para un número de Seguro Social pero necesitan cumplir obligaciones fiscales en Estados Unidos.

El texto agregó que el IRS explicó que “el ITIN es un número de identificación personal otorgado por el Servicio de Impuestos Internos para quienes no cuentan con seguro social; la mayoría de los bancos lo acepta”.

PUBLICIDAD

El documento está compuesto por nueve dígitos y, de acuerdo con el borrador, funciona como una vía formal para acceder a productos bancarios en instituciones reguladas, incluidas cooperativas de crédito.

Autoridades financieras recomiendan consultar previamente los requisitos específicos en cada banco o cooperativa antes de solicitar una nueva cuenta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué establece la ley federal y qué margen tienen los bancos

El borrador indicó que la normativa federal exige a las entidades verificar identidad y dirección, pero no impone el número de Seguro Social como condición para abrir una cuenta.

PUBLICIDAD

También citó a USA.gov, que señaló que “la ley federal no exige presentar un número de seguro social para abrir una cuenta bancaria, siempre que se pueda acreditar debidamente la identidad”.

La FDIC, a su vez, remarcó que cada institución financiera decide qué documentos considera válidos dentro de los estándares mínimos de seguridad. Por eso, la posibilidad existe a nivel legal, pero la aceptación concreta depende de políticas internas.

PUBLICIDAD

Si la ley lo permite, por qué no todos los bancos piden lo mismo

Aunque el marco federal fija parámetros generales, cada banco o cooperativa define sus requisitos y los actualiza según sus controles y su evaluación de riesgos.

Por eso, la CFPB y la FDIC recomiendan consultar antes de iniciar el trámite para confirmar qué documentación se acepta en cada sucursal o canal de apertura.

El borrador señaló que algunas cooperativas comunitarias suelen mostrar mayor flexibilidad, aunque subrayó un punto operativo: conviene verificar que la entidad esté regulada federalmente, más allá de sus políticas de admisión.

Por qué tener una cuenta bancaria importa y cómo evitar estafas

La ley federal exige verificación de identidad y domicilio, pero deja en manos de cada banco definir qué documentos admite para sus controles de seguridad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tener una cuenta bancaria facilita transferencias seguras, depósitos protegidos y el acceso a productos financieros, además de mejorar la seguridad para guardar dinero.

El texto agregó que la CFPB y la FDIC sostienen que contar con una cuenta ayuda a construir historial financiero y puede destrabar acceso a créditos y tarjetas.

Para abrir una cuenta, la recomendación central es elegir una entidad regulada y confirmar con anticipación la lista de documentos exigidos.

El borrador también incluyó una advertencia: tramitar el ITIN o abrir una cuenta no debería implicar costos indebidos si se hace ante instituciones autorizadas, y la CFPB y el IRS alertaron sobre fraudes, por lo que aconsejaron buscar asesoría gratuita solo en organizaciones reconocidas.