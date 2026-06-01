El gobierno británico publicó 1.500 páginas sobre el nombramiento de Peter Mandelson en Washington

Los archivos exponen que Mandelson mantuvo contacto con Jeffrey Epstein, lo que generó preocupaciones sobre el riesgo reputacional del gobierno británico.(Foto AP/Kirsty Wigglesworth)

El gobierno británico publicó este lunes más de 1.500 páginas de documentos sobre el nombramiento de Peter Mandelson como embajador en Washington, en una divulgación que expone tensiones internas del Partido Laborista y la crisis política del primer ministro Keir Starmer.

Los archivos incluyen correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y comunicaciones personales entre Mandelson y ministros del gabinete. El gobierno espera que la publicación desvíe la atención de Starmer y demuestre que Mandelson no fue completamente transparente sobre sus vínculos con el fallecido Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales contra menores.

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Mandelson fue destituido del cargo en septiembre de 2025, nueve meses después de su nombramiento, tras revelarse que había mantenido contacto con el financiero después de su condena en 2008. Este febrero, la policía lo arrestó brevemente bajo la acusación de haber filtrado información gubernamental sensible al magnate estadounidense durante su etapa como ministro, más de una década atrás. Quedó en libertad sin condiciones de fianza mientras continúa la investigación.

Entre los documentos figura una nota manuscrita que Mandelson envió al entonces canciller David Lammy el 18 de noviembre de 2024, antes de confirmarse su designación como embajador ante Washington. En ella, en alusión al nombramiento, escribió: “Me aseguraría de que nunca se arrepintiera”.

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En mayo de 2025, Mandelson le escribió por WhatsApp al ministro del gabinete Pat McFadden que “Keir no está liderando con el ejemplo” y preguntó: “El mantra es Plan para el Cambio. Pero ¿cuál es el Plan?”. McFadden respondió que el gobierno estaba “haciendo las preguntas equivocadas” y que cada reunión giraba en torno a “a quién podemos gravar para pagar beneficios a otros”.

FOTO DE ARCHIVO. Peter Mandelson y Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, 8 de mayo de 2025. (REUTERS/Leah Millis)

En otro intercambio con el ministro de Pensiones Torsten Bell, Mandelson calificó el panorama general de “desordenado” por la falta de claridad en la formulación de políticas. Bell respondió que “todo el mundo parece pensar que es trabajo de otra persona hacer que la política sea correcta”. Mandelson cerró el intercambio: “Como dice el dicho, basura entra, basura sale”.

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Otro de los episodios documentados gira en torno a un regalo protocolar para el presidente estadounidense Donald Trump durante su visita de Estado al Reino Unido en septiembre de 2025. Funcionarios planearon encargar una caja roja ministerial con la inscripción “presidente de Estados Unidos”, pero el proyecto se retrasó por preocupaciones políticas y problemas con el fabricante.

El 27 de agosto, Mandelson le escribió a Morgan McSweeney, entonces jefe de gabinete de Starmer: “Y nadie tuvo el ingenio de decir nada. Qué incompetencia”.

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El gobierno informó haber solicitado a Mandelson, el 31 de marzo, cualquier información almacenada en su teléfono personal como parte de la investigación sobre su nombramiento. Mandelson se negó a entregar ese material.

Keir Starmer, primer ministro británico, bajo presión por una posible disputa por el liderazgo laborista. (Simon Jones/Pool via REUTERS)

Un primer lote de documentos publicado en marzo ya había revelado que ministros fueron advertidos de que la amistad de Mandelson con el financiero exponía al gobierno a un “riesgo reputacional”, y que el veterano laborista había sido aprobado para el cargo sin haber superado los controles de seguridad.

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El secretario de Salud, James Murray, afirmó este lunes que la divulgación marcó un nivel “sin precedentes” de transparencia. “Hemos sido muy claros en que el nombramiento de Mandelson fue un error“, declaró. El legislador conservador Alex Burghart advirtió que cualquier intento de retener documentos más allá de lo solicitado por la policía “será visto por la Cámara como un desacato al Parlamento”.

En enero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó archivos con detalles sobre los vínculos del exembajador con el financiero, desatando los primeros llamados a la renuncia de Starmer. Tras las derrotas laboristas en las elecciones locales de mayo, Wes Streeting renunció como secretario de Salud con la intención de disputarle el liderazgo al primer ministro. El alcalde del Gran Mánchester, Andy Burnham, se postula para un escaño parlamentario en la elección especial del 18 de junio y, de obtenerlo, también se espera que desafíe a Starmer por la jefatura del partido.

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(Con información de Reuters y AP)