Las tecnológicas impulsaron a Wall Street a nuevo récords pese a la presión del petróleo y la volatilidad global

Operadores trabajan en el parqué de la Bolsa de Nueva York en Nueva York, Estados Unidos, el 14 de enero de 2026. EFE/SARAH YENESEL

Los precios del petróleo subieron el lunes tras nuevos enfrentamientos que amenazan la tregua entre Estados Unidos e Irán, aunque en Wall Street predominó la calma y los índices bursátiles principales registraron nuevos máximos históricos. El S&P 500 avanzó 0,3% hasta los 7.599,96 puntos, estableciendo un récord, mientras que el Dow Jones Industrial Average sumó 46 puntos (0,1%) y el Nasdaq Composite creció 0,4% hasta 27.086,81 unidades.

El incremento de los precios del crudo se produjo luego de que una agencia iraní informara la suspensión de las negociaciones indirectas entre Teherán y Washington, tras una nueva ronda de ataques que pone en riesgo los esfuerzos diplomáticos para terminar la guerra, que ya se extiende por cuatro meses. En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las conversaciones continúan. La intensificación de las hostilidades ha elevado la preocupación por una inflación persistente, alimentada por el encarecimiento del petróleo. El barril de Brent subió 4,2% y cerró en $94,98, recuperando parte de la caída registrada la semana anterior y manteniéndose muy por encima de los niveles previos al conflicto, cuando cotizaba en torno a $70.

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La subida del crudo presionó a la baja a empresas con elevados gastos en combustible: United Airlines perdió 2,6% y Alaska Air Group descendió 3,3%. El alza de los precios de la energía ya ha impulsado la inflación y ha elevado los rendimientos en el mercado de bonos, lo que a su vez encarece el financiamiento y puede desacelerar la economía. El aumento de los precios del petróleo y la interrupción de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán provocaron inquietud en los mercados, pero los inversores mantuvieron la esperanza de un acuerdo que permita la reapertura del Estrecho de Ormuz y el restablecimiento del flujo de crudo desde el Golfo Pérsico, lo que podría aliviar la inflación.

En Wall Street persiste la expectativa de que finalmente se logre un acuerdo para reabrir el Estrecho de Ormuz y restablecer los envíos de petróleo desde el Golfo Pérsico, lo que aliviaría las presiones inflacionarias. La jornada estuvo marcada por el empuje de las grandes tecnológicas, en particular Nvidia, que subió 6,2% tras la presentación de nuevos productos de inteligencia artificial por parte de su director ejecutivo, Jensen Huang. La empresa, líder por capitalización bursátil, tiene un peso significativo en el S&P 500 y sus movimientos impactan al índice en mayor medida que cualquier otra compañía.

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Fotografía de archivo de trabajadores en la Bolsa de Nueva York (EE.UU.). EFE/EPA/SARAH YENESEL

El dominio de las grandes tecnológicas es tal que las diez primeras empresas del S&P 500 concentran cerca de la mitad del valor total del índice, el mayor nivel en cuarenta años, según el estratega Thomas Carroll de Stifel. Carroll advirtió que, si el liderazgo del mercado se diversifica, la falta de dinamismo en las tecnológicas podría afectar el desempeño de los fondos vinculados al S&P 500, incluso si la mayoría de las acciones suben.

De acuerdo con datos preliminares, el S&P 500 subió 20,19 puntos (0,27%) a 7.600,03, el Nasdaq Composite ganó 114,75 puntos (0,43%) a 27.087,37 y el Dow Jones sumó 44,70 puntos (0,09%) a 51.076,85 unidades.

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Entre las compañías con mayor movimiento, Science Applications International Corp. saltó 10,4% tras informar beneficios trimestrales superiores a los previstos y elevar sus previsiones. Por su parte, Berkshire Hathaway cayó 0,9% luego de anunciar la compra de Taylor Morrison Home por $6.800 millones, una de las primeras grandes adquisiciones desde que Greg Abel tomó el mando tras la salida de Warren Buffett. Las acciones de Taylor Morrison Home treparon 22,3%.

En el sector del juego, MGM Resorts International avanzó 16,1% después de que People Inc. ofreciera adquirir el resto de la compañía que aún no posee, a $48,30 por acción en efectivo.

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En el mercado de bonos, los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos subieron acompañando el aumento del petróleo y luego de que un informe mostrara un crecimiento mayor al esperado en la manufactura estadounidense. La tasa del bono a diez años alcanzó brevemente el 4,52% antes de retroceder a 4,46%, frente al 4,45% del viernes. Estos niveles han elevado el costo promedio de las hipotecas a su máximo en nueve meses y podrían restringir el acceso al crédito para empresas, especialmente aquellas que buscan expandirse en sectores como los centros de datos de inteligencia artificial.

A nivel internacional, los índices europeos cerraron en baja tras una sesión positiva en Asia. En Tokio, el Nikkei 225 subió 0,9% y alcanzó un máximo histórico, impulsado por el alza de SoftBank Group (21,2%), que superó a Toyota como la empresa más valiosa de Japón. En Corea del Sur, el Kospi trepó 3,7% a un récord luego de que las exportaciones se incrementaran 53% en mayo respecto al año anterior, gracias a la demanda global de semiconductores.

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(Con información de AP y Reuters)