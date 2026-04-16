Retiran un lote de ansiolítico en todo Estados Unidos

Viatris coordinó con la FDA el retiro voluntario del lote. REUTERS/Srdjan Zivulovic/File Photo

La Administración Federal de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y la farmacéutica Viatris ordenaron el retiro nacional de un lote de Xanax XR (alprazolam) de 3 mg por no cumplir las especificaciones de disolución. El lote 8177156, en frascos de 60 tabletas y con fecha de caducidad al 28 de febrero de 2027, se distribuyó en todo el país entre agosto de 2024 y mayo de 2025, según confirmó la agencia federal en su alerta oficial.

Las autoridades clasificaron el retiro como “Clase II”, lo que significó riesgo de efectos adversos temporales o reversibles, pero no peligros permanentes. Hasta la fecha, la FDA no recibió reportes de daños a pacientes relacionados con este lote.

Detalles del retiro y lote afectado

El retiro afectó únicamente el lote 8177156 de Xanax XR de 3 mg, presentación de liberación prolongada. Este medicamento está indicado para tratar ansiedad y pánico. Viatris, fabricante del producto, notificó a mayoristas y farmacias sobre el procedimiento de retiro y devoluciones.

La FDA ordenó el retiro nacional del lote 8177156 de Xanax XR 3 mg en Estados Unidos por fallas de disolución. (Facebook)

La FDA explicó que el defecto de disolución podía alterar la eficacia del medicamento, ya que las tabletas no liberaban la dosis de alprazolam de manera adecuada. Según la Junta Estatal de Farmacia de California, la medida buscó proteger a los pacientes antes de que se detectaran consecuencias mayores.

Voceros de Viatris informaron a Los Angeles Times que la medida no incluyó otras presentaciones ni el alprazolam genérico, por lo que la disponibilidad general del medicamento se mantuvo sin cambios.

Motivos técnicos y recomendaciones

Las pruebas de laboratorio detectaron que algunas tabletas del lote no liberaban el principio activo como estaba previsto. La FDA indicó que esto podía disminuir la efectividad del tratamiento en quienes dependían de una dosis precisa.

La agencia recomendó a los pacientes no suspender el tratamiento sin consultar a su médico. “En algunas situaciones, suspender el medicamento puede ser más perjudicial que continuar su uso”, advirtió la FDA en su reporte.

Las autoridades recomendaron a los usuarios revisar el número de lote y, de tener el producto afectado, acudir a la farmacia para orientación. El proceso de devolución siguió los protocolos habituales de seguridad farmacéutica, según el informe de la Junta Estatal de Farmacia de California.

Proceso de retiro y respuesta de la industria

Viatris inició el retiro de forma voluntaria en coordinación con la FDA, instruyendo a distribuidores y farmacias sobre cómo identificar y devolver los frascos afectados, y las farmacias separaron y retiraron el producto de sus estantes.

Las farmacias estadounidenses recibieron instrucciones claras para retirar y devolver los frascos afectados según los protocolos de seguridad. (Reuters)

La Junta Estatal de Farmacia de California alertó a todos los establecimientos para que revisaran inventarios. El comunicado oficial enfatizó que ningún paciente reportó síntomas adversos, pero la medida siguió como precaución.

La FDA y Viatris distribuyeron documentos con instrucciones claras. El objetivo fue evitar confusiones y garantizar que ningún paciente recibiera el lote 8177156 de Xanax XR.

Uso de Xanax en Estados Unidos y advertencias

Xanax es uno de los ansiolíticos más recetados en el país. Se utiliza principalmente para tratar trastornos de ansiedad y pánico. Según la base biomédica del gobierno de Estados Unidos, la National Library of Medicine, el medicamento puede generar dependencia, por lo que su venta y consumo están estrictamente regulados.

La FDA recomendó a los pacientes no suspender el tratamiento con Xanax XR sin consultar a un médico, aun con el lote afectado. (Reuters)

Especialistas consultados por Los Angeles Times señalaron que la vigilancia de la cadena farmacéutica en casos de retiro es clave para evitar incidentes. La alerta sobre este lote no afectó otras presentaciones ni el suministro de alprazolam genérico.

Las autoridades reiteraron la importancia de controles de calidad rigurosos y la necesidad de mantener la confianza de los pacientes en los medicamentos de uso habitual.

Qué deben hacer pacientes y farmacias

La FDA pidió a los pacientes que revisaran sus medicamentos. Si detectaron frascos de Xanax XR de 3 mg, lote 8177156, con vencimiento en febrero de 2027, debían acudir a la farmacia para recibir instrucciones.

Las farmacias tuvieron que retirar y devolver los productos a través de los canales indicados por Viatris. El proceso siguió los estándares de seguridad habituales en Estados Unidos y evitó la circulación del lote afectado.

La FDA enfatizó que los pacientes no debían interrumpir el tratamiento por cuenta propia. El contacto con el médico o farmacéutico garantizó el acceso a alternativas seguras y la continuidad del tratamiento.