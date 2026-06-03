Así cambió el tráfico aéreo sobre el Golfo Pérsico ante el ataque de Irán contra el aeropuerto de Kuwait

Así cambió el tráfico aéreo sobre el Golfo Pérsico ante el ataque de Irán que destruyó el aeropuerto de Kuwait

Mientras drones iraníes impactaban contra la terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional de Kuwait y las autoridades suspendían de emergencia las operaciones comerciales, otra señal de la crisis comenzaba a hacerse visible sobre el Golfo Pérsico: los aviones dejaban de volar sobre el espacio aéreo kuwaití.

Las imágenes de seguimiento de vuelos de Flightradar24 registraron cómo, a partir de las 04:00 GMT de este miércoles, numerosas aeronaves modificaron sus trayectorias para evitar la zona afectada.

PUBLICIDAD

Las rutas que normalmente convergen hacia Kuwait comenzaron a desviarse hacia países vecinos, mientras otros vuelos eran redirigidos a aeropuertos alternativos. El cambio se produjo después de que las autoridades confirmaran daños severos en la Terminal 1 y ordenaran la suspensión total del tráfico aéreo.

El ataque dejó un muerto y varios heridos, según informaron posteriormente las autoridades kuwaitíes.

El cierre del espacio aéreo de Kuwait desvía numerosas rutas aéreas sobre el Golfo Pérsico y afecta vuelos internacionales.

El portavoz del Ministerio de Defensa, el general de brigada Saud Abdulaziz Al-Otaibi, afirmó que “varios drones hostiles” alcanzaron las instalaciones aeroportuarias y calificó la operación como una “agresión criminal iraní” que causó importantes daños materiales.

PUBLICIDAD

La agencia estatal de noticias de Kuwait informó que la Autoridad General de Aviación Civil suspendió todos los vuelos comerciales y desvió las operaciones hacia otros aeropuertos de la región. Kuwait Airways anunció además la paralización de sus servicios hasta nuevo aviso.

La interrupción representa un nuevo desafío para las aerolíneas que operan en el Golfo, una región que concentra algunas de las rutas más importantes entre Europa, Asia y África. En medio de la escalada militar, los operadores han debido adaptar constantemente sus planes de vuelo para evitar zonas consideradas de riesgo.

PUBLICIDAD

El video muestra el interior del Aeropuerto Internacional de Kuwait. El espacio está lleno de humo denso y escombros dispersos en el suelo. Se observan múltiples focos de fuego con llamas naranjas y daños estructurales en columnas y techos. El ambiente está cargado de una espesa neblina. Este contenido corresponde a una cobertura de evento que documenta las consecuencias de un ataque aéreo en la instalación.

El cierre del espacio aéreo kuwaití se produjo horas después de un nuevo intercambio de ataques entre Irán y Estados Unidos. El Ejército estadounidense informó que dos misiles iraníes lanzados contra Kuwait no alcanzaron su objetivo o se desintegraron durante el trayecto, mientras que otros proyectiles dirigidos contra Bahréin fueron interceptados por fuerzas estadounidenses y bahreiníes.

Por su parte, Bahréin aseguró haber derribado tres misiles iraníes y varios drones que tenían como objetivo instalaciones civiles.

La Guardia Revolucionaria iraní reivindicó ataques contra objetivos militares estadounidenses en la región y sostuvo que actuó en respuesta a operaciones previas de Washington. Posteriormente, el Comando Central de Estados Unidos informó que atacó una estación militar iraní en la isla de Qeshm, situada en el estratégico estrecho de Ormuz.

PUBLICIDAD

La reapertura del aeropuerto tras un cierre previo resultó breve, ya que el nuevo ataque volvió a paralizar el tráfico aéreo en Kuwait.

La ofensiva contra Kuwait ocurrió apenas dos días después de que el aeropuerto hubiera reanudado sus operaciones tras un cierre previo vinculado al conflicto regional. El nuevo ataque volvió a paralizar una infraestructura clave para el transporte aéreo y evidenció hasta qué punto la confrontación militar está afectando actividades civiles lejos del frente de combate.

Mientras continúan las incertidumbres sobre las negociaciones para mantener el alto el fuego entre Irán, Estados Unidos e Israel, el tráfico aéreo ofreció una de las imágenes más visibles de la crisis. Allí donde habitualmente decenas de vuelos cruzan el Golfo Pérsico cada hora, los radares mostraron un vacío inusual sobre Kuwait, una señal de cómo la guerra volvió a extenderse hasta los cielos de la región.

PUBLICIDAD