Estados Unidos

Amazon enfrenta demanda en Estados Unidos por el uso de reconocimiento facial en timbres inteligentes

Un residente de Virginia denunció que su rostro fue identificado y archivado por sistemas inteligentes, elevando el debate sobre la protección de la privacidad en el uso cotidiano de tecnología doméstica

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Un Ring Video Doorbell Wired gris y negro con un botón circular azul brillante está montado verticalmente en una pared gris claro texturizada, junto a una puerta oscura
La función de reconocimiento facial instalada en dispositivos domésticos vuelve a abrir interrogantes sobre la privacidad de los visitantes (Ring)

Un residente de Virginia llevó a Amazon ante la justicia federal en Seattle al alegar que la función Familiar Faces del timbre inteligente Ring escaneó, almacenó y gestionó imágenes de su rostro sin que mediara su consentimiento, según una demanda citada por CBS News.

La denuncia, que aspira a convertirse en una acción colectiva, reaviva el debate sobre la utilización de tecnologías de reconocimiento facial en dispositivos de vigilancia doméstica y el riesgo de captación de datos biométricos de personas que nunca aceptaron ser identificadas ni registradas.

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Un hombre de negocios con una rejilla digital superpuesta en su rostro, simulando reconocimiento facial, sobre un fondo azul con interfaces digitales de seguridad, datos y login
El registro digital del rostro de cada persona permite crear perfiles almacenados en sistemas privados (Freepik)

La demanda y el funcionamiento de la tecnología

El documento judicial, presentado por Charles Sigwalt, sostiene que la función Familiar Faces emplea algoritmos de inteligencia artificial para examinar a cualquiera que cruce frente al lente del timbre y asignarle una categoría.

Según la descripción de CBS News, este sistema genera una “huella facial” capaz de identificar nuevamente a la misma persona en visitas futuras, lo que significa que la información biométrica queda almacenada en los servidores de la empresa.

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El demandante afirma que la compañía sigue conservando sus datos personales y que nunca fue advertido de la recolección de esa información al visitar domicilios equipados con cámaras Ring.

La función Familiar Faces fue lanzada por Ring en septiembre de 2025, de acuerdo con la cobertura de CBS News. La herramienta permite que los usuarios reciban alertas más personalizadas cuando alguien se acerca a la vivienda: en vez de una notificación genérica como “Persona en la puerta principal”, el sistema puede mostrar un nombre propio, por ejemplo, “Miguel en la puerta principal”.

Mano sosteniendo un iPhone con la aplicación Ring mostrando un hombre identificado como "Miguel" en la pantalla, con un salón moderno y luminoso de fondo
El sistema personaliza las alertas identificando con nombre propio a quienes se acercan a la entrada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la explicación disponible en el sitio web de la empresa, el timbre “aprende a reconocer amigos, familiares y visitantes frecuentes con el tiempo” mediante el análisis reiterado de los rostros que la cámara capta.

Esta función puede activarse o desactivarse a voluntad del propietario del dispositivo, aunque la denuncia pone el foco en la falta de consentimiento de quienes solo pasan o visitan una vivienda ajena, sin relación contractual con Amazon ni conocimiento explícito de la función.

El planteo de Sigwalt subraya que el problema no reside en el dueño del timbre ni en la posibilidad de personalizar las alertas, sino en el impacto sobre la privacidad de terceras personas que quedan registradas sin aviso previo ni opción de rechazar el procesamiento de sus datos biométricos.

Vista de una cámara Ring mostrando una calle residencial en EEUU con un hombre en primer plano, una mujer caminando y un niño en bicicleta, con texto de detección
Los dispositivos inteligentes capturan imágenes y procesan información cada vez que alguien pasa frente a la puerta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Críticas, antecedentes y el debate sobre la privacidad

Diversas organizaciones y figuras públicas cuestionaron la recolección y almacenamiento de datos biométricos en dispositivos de consumo masivo.

La Electronic Frontier Foundation (EFF), una organización dedicada a la defensa de los derechos digitales, advirtió en diálogo con CBS News que herramientas como Familiar Faces podrían servir para tareas de vigilancia masiva o exponer a los usuarios a riesgos adicionales si se produjera una filtración de datos. La EFF sostuvo que el control sobre datos sensibles debe recaer en las personas afectadas y no solo en los propietarios de los sistemas.

El senador Edward Markey, representante de Massachusetts, también expresó su preocupación por el avance de estas tecnologías. En declaraciones recogidas por CBS News, advirtió que la función desarrollada por Ring puede recolectar y gestionar información biométrica de individuos que nunca prestaron su consentimiento para que sus rostros fueran escaneados y almacenados en bases de datos privadas.

Markey ya impulsó medidas legislativas para regular el uso de tecnologías de reconocimiento facial y limitar su utilización sin autorización expresa.

El senador de Massachusetts advierte sobre los posibles riesgos de la tecnología de reconocimiento facial sin consentimiento explícito (REUTERS/Joshua Roberts/File Photo)
El senador de Massachusetts advierte sobre los posibles riesgos de la tecnología de reconocimiento facial sin consentimiento explícito (REUTERS/Joshua Roberts/File Photo)

El historial judicial de Amazon en materia de privacidad y seguridad de datos suma antecedentes recientes. En 2023, la Federal Trade Commission (FTC) demandó a la compañía por permitir que empleados y contratistas accedieran a videos personales grabados por Ring y por no proteger adecuadamente la seguridad de los usuarios.

El caso derivó en un acuerdo por USD 5,8 millones y sacó a la luz incidentes en los que piratas informáticos lograron acceder a los dispositivos, llegando a amenazar o acosar a sus propietarios.

Más recientemente, Amazon puso fin abruptamente a una alianza comercial con la empresa de seguridad Flock Safety tras la polémica generada por un anuncio de Ring emitido durante el Super Bowl, que reactivó los temores sobre la vigilancia involuntaria.

La empresa enfrenta cuestionamientos judiciales y regulatorios por el uso y resguardo de información sensible captada por sus productos (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
La empresa enfrenta cuestionamientos judiciales y regulatorios por el uso y resguardo de información sensible captada por sus productos (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Amazon adquirió Ring en 2018 por aproximadamente USD 1.000 millones, consolidando su presencia en el mercado de dispositivos para el hogar inteligente y ampliando el alcance de sus servicios de vigilancia y automatización.

La compañía declinó realizar declaraciones públicas sobre la demanda presentada por Sigwalt, según consignó CBS News.

El caso, que aún debe definir si será tratado como acción colectiva, pone en el centro del debate el equilibrio entre innovación tecnológica y derechos de privacidad en la vida cotidiana, ante el avance sostenido de las soluciones basadas en inteligencia artificial y el creciente uso de dispositivos conectados en el ámbito doméstico.

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