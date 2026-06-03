La selección de Estados Unidos se entrena para la Copa del Mundo en un nuevo centro en Georgia valorado en 250 millones de dólares

El nuevo Centro Nacional de Entrenamiento de la Federación de Fútbol de Estados Unidos se erige en Georgia con una inversión de 250 millones de dólares

La selección de Estados Unidos se prepara para disputar la Copa del Mundo en un escenario sin precedentes: el nuevo Centro Nacional de Entrenamiento de la Federación de Fútbol de Estados Unidos, ubicado al sur de Atlanta. Este complejo, valorado en 250 millones de dólares, ocupa 80,94 hectáreas y cuenta con 19 campos de última generación, posicionando a la federación al nivel de las grandes potencias futbolísticas mundiales. La puesta en funcionamiento de este centro marca un punto de inflexión para el fútbol estadounidense, que busca consolidar su crecimiento sostenido en la antesala de un torneo en el que será anfitrión.

El complejo sorprende por la magnitud de sus instalaciones y la modernidad de su diseño. Se sitúa en un antiguo pastizal a unos 40 kilómetros de Atlanta, resultado de una visión orientada a equiparar los recursos de las selecciones nacionales de Estados Unidos con los mejores estándares internacionales. La amplitud del predio permite albergar a las 27 selecciones nacionales del país, centralizando la preparación de los equipos masculino y femenino, tanto en categorías mayores como juveniles. La inauguración oficial tuvo lugar el 7 de mayo, y desde entonces el centro se ha convertido en el núcleo de la actividad futbolística nacional.

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Evolución histórica de los centros de entrenamiento de la selección estadounidense

La selección de Estados Unidos se prepara para la Copa del Mundo en instalaciones de vanguardia que disponen de 19 campos de fútbol de última generación

El recorrido hasta alcanzar este nivel de infraestructura ha sido largo y progresivo. En los años ochenta, la realidad del fútbol estadounidense distaba mucho de la actual. Sunil Gulati, quien luego sería presidente de la federación, evocó una anécdota reveladora: para un partido de entrenamiento interno previo al Campeonato Mundial Sub-16 de la FIFA en 1985, debió comprar balones en un Kmart la misma mañana del encuentro en Colorado Springs. El amateurismo era evidente: durante el partido, los aspersores del campo se encendieron inesperadamente.

Las mejoras llegaron poco a poco. Antes del Mundial de 1994, la selección se instaló en un complejo de aproximadamente 2,8 hectáreas y 3,5 millones de dólares en Mission Viejo, California. Para 1998, el equipo se trasladó a Chula Vista, también en California. Durante 2002 y 2006, los entrenamientos se realizaron en Cary, Carolina del Norte, mientras que en 2010 la sede fue Princeton y, en 2014, Stanford. En esos tiempos, los métodos de recuperación eran precarios: Jozy Altidore, delantero retirado, recordó que en 2014 se recuperaban en una bañera plástica con agua fría, ubicada en un camino pavimentado a las afueras del estadio.

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En los años recientes, las selecciones nacionales utilizaron instalaciones de clubes de la Major League Soccer, lo que implicaba limitaciones logísticas y la necesidad de adaptarse a espacios diseñados para equipos profesionales pero ajenos a la federación.

Financiación y construcción del nuevo complejo deportivo

La construcción se inició con una donación de 50 millones de dólares de Arthur Bank, propietario de los Atlanta Falcons

La magnitud del nuevo centro fue posible gracias a una estructura financiera sólida. La construcción se inició con una donación de 50 millones de dólares de Arthur Bank, propietario de los Atlanta Falcons y de un equipo de la MLS. El resto de los fondos fue aportado para completar los 250 millones necesarios. El terreno elegido, anteriormente un pastizal, fue transformado por completo para dar lugar a una infraestructura de vanguardia.

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El modelo de desarrollo tomó como referencia centros de excelencia en el mundo del fútbol, como el St. George’s Park en Inglaterra y el complejo de Clairefontaine en Francia, demostrando una clara aspiración de igualar las condiciones de trabajo que disfrutan las selecciones más poderosas.

Instalaciones y servicios disponibles en el centro

El Centro Nacional de Entrenamiento cuenta con 13 canchas de césped natural de tamaño reglamentario, distribuidas en tres niveles. Además, dispone de dos campos con césped artificial, dos áreas de arena para fútbol playa y dos canchas cubiertas, lo que permite entrenamientos durante todo el año y en diversas condiciones climáticas. La infraestructura se completa con 20 vestuarios, 19 salas de reuniones, un gimnasio de 930 metros cuadrados y una cocina con comedor contiguo.

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Las oficinas de la Federación de Fútbol de Estados Unidos (USSF) se trasladaron desde Chicago al segundo piso del edificio principal del complejo, con despachos orientados hacia los campos más importantes. Esta disposición facilita la supervisión directa de las actividades deportivas desde la administración central.

Experiencia y declaraciones de jugadores y directivos sobre el nuevo centro

Jozy Altidore destaca el nuevo centro de entrenamiento como un logro esperado por varias generaciones de jugadores de la selección de Estados Unidos (AP Photo/Ronald Blum)

El salto cualitativo que representa el nuevo centro ha sido valorado por protagonistas de distintas generaciones. Jozy Altidore expresó: “Este es el punto culminante, ¿verdad? Estoy seguro de que esto es de lo que los jugadores del pasado anhelaban formar parte”. Para Tyler Adams, capitán en el Mundial de 2022, la diferencia es clara: “Es genial tener prioridad en todo lo que quieras hacer aquí. Cuando entrenas en unas instalaciones de la MLS o algo parecido, son sus instalaciones. Eres un invitado”.

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El director ejecutivo de la USSF, JT Batson, destacó la motivación que implica para todos los miembros del staff: “Desde mi oficina se puede ver el césped. Es la primera vez que me emociona ver crecer el césped”.

Influencia y contexto local: hospedaje, desarrollo de la zona y presencia de Trilith Studios

Los jugadores se hospedan en un hotel situado en la localidad de Trilith, próxima al complejo. La zona ha experimentado un crecimiento acelerado desde la apertura de Trilith Studios, un centro de producción de cine y televisión donde se filman las películas de Marvel Studios. Esta cercanía agrega un matiz cultural y económico al entorno, favoreciendo el desarrollo de servicios e infraestructura en la región.

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Detalles sobre la preparación y llegada de jugadores para la Copa del Mundo

La preparación de la selección avanza con la llegada escalonada de sus integrantes. El defensa Chris Richards será el último en incorporarse, tras disputar la final de la Liga de Conferencia de la UEFA con el Crystal Palace en Alemania. Las jugadoras que participarán en el Mundial observaron el entrenamiento del equipo femenino sub-16, reforzando la integración y el sentido de pertenencia de las distintas categorías nacionales.