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La amenaza del Kremlin tras el ataque ucraniano a San Petersburgo: “Las respuestas serán sistemáticas”

El vocero de Vladimir Putin respondió acerca del bombardeo sobre la ciudad horas antes de que el líder de Moscú llegara a presidir el foro económico más importante para su país. Ucrania publicó nuevas imágenes de la operación

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Cobertura noticiosa que presenta vistas del Kremlin en Moscú y un portavoz oficial, Dmitry Peskov, emitiendo una declaración. Las escenas incluyen el río Moskova con una embarcación y la Torre Spasskaya con su reloj. El video es una pieza de Infobae.

El Kremlin declaró este miércoles que Rusia continuará atacando sistemáticamente a Ucrania después de que drones de ese país atacaran una terminal petrolera y una base naval en San Petersburgo horas antes del inicio del foro económico presidido por Vladimir Putin.

“Quisiera recordarles la declaración emitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores, que afirma que nuestras respuestas serán sistemáticas, y de hecho ya lo son”, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, a los periodistas al ser preguntado sobre el ataque ucraniano en San Petersburgo.

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“En cuanto a los ataques en concreto, la información al respecto es competencia exclusiva de las autoridades regionales y del Ministerio de Defensa. Pero, en términos generales, puedo decir que la operación militar especial continúa en marcha para evitar que se repitan ataques de este tipo en el futuro”, agregó Peskov.

El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov. EFE/EPA/RAMIL SITDIKOV / REUTERS / POOL
El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov. EFE/EPA/RAMIL SITDIKOV / REUTERS / POOL

Explosiones e incendios sacudieron durante la madrugada de este miércoles la terminal petrolera de San Petersburgo, en la región rusa de Leningrado, tras una ofensiva atribuida a Ucrania, en un nuevo ataque contra infraestructura estratégica situada a más de mil kilómetros de la frontera entre ambos países.

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El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmó que las fuerzas de su país lograron "golpear instalaciones estratégicas en territorio ruso" durante una operación en la que participaron unidades del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), las Fuerzas de Sistemas No Tripulados, las Fuerzas de Operaciones Especiales, la Inteligencia de Defensa y el Servicio Estatal de Guardia Fronteriza.

Según Zelensky, entre los objetivos alcanzados figura la terminal petrolera de San Petersburgo, ubicada a unos 1.100 kilómetros de la frontera estatal de Ucrania. El mandatario también mencionó ataques contra instalaciones militares en la base naval de Kronstadt y contra una empresa de la región de Tambov dedicada a la fabricación de armamento ruso, situada a unos 600 kilómetros de la línea del frente.

El video muestra imágenes aéreas de una base naval en Kronshtadt, San Petersburgo, Rusia. Se observa una corbeta, identificada como "Boykiy", en un dique seco. Posteriormente, una explosión se produce sobre la estructura del dique y la embarcación. Las imágenes son de tipo térmico o nocturno y registran el evento fechado el 03.06.2026. Es una cobertura de evento militar.

El ataque coincidió con la apertura del Foro Económico Internacional de San Petersburgo 2026, el principal encuentro empresarial de Rusia, encabezado por el presidente Vladimir Putin y programado hasta el 6 de junio.

De acuerdo con testimonios de residentes y reportes de medios independientes, videos difundidos en redes sociales mostraron una densa columna de humo negro elevándose sobre la terminal petrolera, mientras se escuchaban fuertes explosiones en distintos sectores de San Petersburgo.

El canal ruso Astra informó a través de Telegram que al menos un dron impactó las instalaciones y provocó un incendio de gran magnitud.

Zelensky elogió la actuación de las fuerzas participantes en la operación. "Agradezco a nuestros guerreros por su precisión. El plan de Ucrania para sanciones de largo alcance se está implementando exactamente como se necesita para acercar la paz. ¡Gloria a Ucrania!“, declaró.

El gobernador de la región de Leningrado, Aleksandr Drozdenko, informó que las defensas antiaéreas rusas derribaron 50 drones durante la jornada, aunque evitó pronunciarse sobre los incendios registrados en la terminal petrolera. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente el alcance de los daños.

Una columna de humo negro se eleva sobre el horizonte de San Petersburgo. Las imágenes aéreas y a nivel de calle muestran edificios, como la Cúpula de San Isaac, y una zona industrial con grúas en la distancia, de donde proviene el humo. El humo es visible desde múltiples puntos de la ciudad. El video es una cobertura de evento periodístico.

La agencia estatal rusa TASS indicó además que el ataque provocó interrupciones en las operaciones del aeropuerto Pulkovo de San Petersburgo. Según el reporte, 29 vuelos acumularon demoras superiores a dos horas, mientras que otros nueve fueron desviados a aeródromos alternativos.

La terminal afectada, ubicada en el Golfo de Finlandia dentro del Gran Puerto de San Petersburgo, se encuentra entre las principales instalaciones de almacenamiento y exportación de combustibles de Rusia. La infraestructura recibe y despacha productos petrolíferos por vía marítima, ferroviaria y terrestre, con una capacidad anual de procesamiento de 12,5 millones de toneladas.

(Con información de Reuters)

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