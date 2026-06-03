Netanyahu afirmó que comparte con Trump el objetivo de desarmar al grupo terrorista Hezbollah y desmilitarizar El Líbano

Netanyahu asegura que Israel y Estados Unidos coordinan esfuerzos para desarmar a Hezbollah y desmilitarizar el Líbano.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que comparte con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el objetivo de desarmar al grupo terrorista Hezbollah y “desmilitarizar” el Líbano, al tiempo que sugirió la posibilidad de una desescalada limitada de los ataques sobre Beirut si la milicia chií cesa sus acciones contra territorio israelí. En una entrevista con la cadena CNBC, Netanyahu indicó que la coordinación con Washington es “estrecha y constante” y detalló que mantiene comunicación directa con Trump “una vez cada dos días”.

Durante la conversación, Netanyahu subrayó que otra de las prioridades compartidas con la Casa Blanca es impedir que Irán desarrolle un programa nuclear con fines militares, ya que, según sus palabras, representaría “una amenaza directa para Israel, Oriente Medio y la seguridad internacional”. El mandatario reiteró la necesidad de mantener presión sobre Irán y advirtió sobre lo que considera la falta de transparencia del régimen iraní respecto a sus intenciones nucleares.

PUBLICIDAD

Objetivos comunes

Netanyahu enfatizó que el principal punto de acuerdo con Trump es el desarme de Hezbollah y la desmilitarización del Líbano. El jefe de gobierno israelí describió a Hezbollah como “un apoderado iraní que pone a todos los ciudadanos de Líbano bajo amenaza y utiliza el país como plataforma para lanzar misiles y drones contra civiles israelíes”. Afirmó que cualquier avance hacia la estabilización de la frontera norte de Israel dependerá del cese de los ataques por parte de la milicia chií, a la que responsabiliza de las hostilidades.

Donald Trump y Netanyahu mantienen una comunicación directa y frecuente sobre la situación en Medio Oriente y el conflicto con Irán.

En palabras de Netanyahu: “si se quiere salvar al Líbano y obtener una paz entre Líbano e Israel, es necesario desarmar a Hezbollah y desmilitarizar el país”, señalando que Trump comparte esa meta. Netanyahu insistió en que la solución pasa por la presión diplomática y las negociaciones, considerando que el presidente estadounidense “cree que puede conseguirlo” por esa vía.

PUBLICIDAD

Presión sobre Irán y perspectivas de cambio en el régimen

Al referirse a Irán, Netanyahu sostuvo que “representa la mayor amenaza para la estabilidad regional y la seguridad global”. Ante la consulta de la periodista Sara Eisen sobre la reciente declaración de Trump de que Irán habría aceptado no desarrollar armas nucleares, el primer ministro israelí expresó escepticismo y subrayó que “hay que asegurarse de que realmente” cumpla con ese compromiso. Agregó que “siempre miente”, por lo que considera imprescindible “sacar el material nuclear y desmantelar su infraestructura”.

Netanyahu también manifestó que existen “enormes grietas que se están propagando dentro del régimen” iraní y que es necesario “ayudar a su pueblo para derribarlo”, aunque reconoció que ese proceso no ocurrirá de manera inmediata ni bajo control externo. El jefe de gobierno sostuvo que Irán ha quedado “enormemente debilitado” por los conflictos recientes.

PUBLICIDAD

La Casa Blanca y el gobierno israelí comparten la meta de impedir que Irán desarrolle armas nucleares, considerada una amenaza global. (REUTERS/ARCHIVO)

El presidente Trump ha declarado en otras ocasiones que mantiene una relación de cooperación con Netanyahu, aunque recientemente reconoció haberlo calificado como “loco” en una conversación telefónica, según confirmó a The New York Post. La información fue confirmada por el propio Trump durante una entrevista este miércolesm. El mandatario reconoció haber calificado de “loco” al primer ministro israelí durante una conversación telefónica en la que expresó su frustración por los combates en Líbano y los obstáculos en las negociaciones de alto el fuego con Irán. Al ser preguntado en el programa Pod Force One sobre un reporte que citaba sus palabras, Trump confirmó: “Lo hice”, y explicó que su molestia se debía a los constantes enfrentamientos en la frontera.

El mandatario estadounidense señaló que ambos comparten una visión de liderazgo en tiempos de conflicto, afirmando: “Soy un presidente en tiempos de guerra, él es un primer ministro en tiempos de guerra”. Trump busca avanzar en negociaciones con Irán para que renuncie a su desarrollo de armas nucleares y para reabrir el Estrecho de Ormuz como vía estratégica para el comercio de petróleo y gas natural. Hasta la fecha, no ha habido progresos claros en ese frente.

PUBLICIDAD