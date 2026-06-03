Acusan a dos científicos de ingresar muestras de viruela de mono a Estados Unidos

La incautación de viales de mpox desactivado en el aeropuerto de Detroit involucra a dos científicos estadounidenses que omitieron declarar los materiales biológicos (NIAID/Cedida a REUTERS)

Dos científicos del laboratorio Rocky Mountain Laboratories, en Estados Unidos, enfrentan cargos federales tras intentar ingresar tubos con muestras inactivas del virus mpox al país sin la autorización correspondiente y mentir a las autoridades. La acusación, revelada en Detroit, señala a Vincent Munster y Claude Kwe, ambos, quienes omitieron declarar las muestras al regresar de la República del Congo.

Las autoridades encontraron las muestras en el equipaje de los científicos durante una inspección en el aeropuerto de Detroit, luego de un vuelo procedente de París. Según el FBI, Munster negó transportar materiales biológicos, pero análisis posteriores confirmaron la presencia del virus desactivado. La falta de permisos y la ocultación deliberada derivaron en la denuncia penal.

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Marcus Sykes, del Departamento de Salud y Servicios Humanos, dijo: “Cualquier intento deliberado de ocultar y traficar materiales biológicos sin autorización representa una violación a la confianza pública y pudo haber puesto en riesgo a la población”, según informó AP News.

Quiénes son los detenidos y qué hacían en África

Las autoridades federales identificaron a Vincent Munster como jefe de la sección de ecología viral del Rocky Mountain Laboratories, en Montana, y a Claude Kwe como su colega. Ambos permanecieron nueve días en la República del Congo, país que recientemente enfrentó un brote de mpox con más de 2.000 muertes antes de su finalización en abril, según ABC7 News.

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Vincent Munster y Claude Kwe, investigadores del Rocky Mountain Laboratories, transportaron muestras no autorizadas tras regresar de la República del Congo (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

La denuncia no aclara por qué los científicos intentaron trasladar las muestras desactivadas de mpox a su laboratorio. El FBI indicó que los acusados tienen experiencia en este tipo de investigaciones.

Munster declaró en el aeropuerto que cualquier documentación necesaria estaba en su computadora portátil y minimizó la importancia del trámite: “Yo hago esto todo el tiempo”, citó el FBI, según AP News.

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Qué es el mpox

El mpox, antes conocido como viruela del mono, fue identificado por primera vez en 1958 durante brotes de una enfermedad similar a la viruela en monos de laboratorio. Hasta hace pocos años, la mayoría de los casos humanos se informaban en África central y occidental, principalmente por contacto con animales infectados.

El mpox, antes viruela del mono, provocó más de 2.000 muertes en la República del Congo antes del brote finalizado en abril (REUTERS/Justin Makangara)

En 2022, la transmisión sexual del virus se confirmó y surgieron brotes en más de 70 países sin antecedentes previos, según datos de la Organización Mundial de la Salud citados por AP News.

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Los síntomas más frecuentes son fiebre y erupciones cutáneas, aunque pueden producirse complicaciones. La mayoría de las personas se recupera completamente.

Cómo se detectó el ingreso ilegal de la muestra

El descubrimiento se produjo durante una inspección en el aeropuerto internacional de Detroit. Los agentes preguntaron a los científicos si portaban muestras o materiales biológicos; Munster lo negó, pero los análisis confirmaron la existencia de los viales.

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Ni Munster ni Kwe tenían la autorización requerida ni informaron a las autoridades aduaneras, según los documentos judiciales publicados por ABC7 News.

El Instituto Nacional de Salud (NIH) colabora con el FBI y la justicia federal en la investigación contra los científicos del Rocky Mountain Laboratories (REUTERS/Lukas Barth/File Photo)

La investigación sigue en curso, con la colaboración tanto del Instituto Nacional de Salud (NIH), responsable del laboratorio de los implicados, como del FBI y la justicia federal. El NIH aclaró que, por tratarse de un proceso abierto y de una cuestión laboral, no puede ofrecer más información por el momento, tal como recogió AP News.

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Por qué la denuncia genera preocupación

El caso inquieta a las agencias federales por las eventuales consecuencias de ingresar materiales biológicos no declarados, aun desactivados, a Estados Unidos. Las autoridades insisten en que ocultar o trasladar muestras sin permiso representa un riesgo para la salud pública y debilita la confianza social en los controles sanitarios, de acuerdo con ABC7 News.

El proceso judicial busca determinar si hubo intención deliberada y si la conducta de los científicos pudo haber generado algún riesgo, más allá de que el material estuviese desactivado. Munster y Kwe deben comparecer esta semana ante un tribunal federal en Montana.

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El NIH reiteró su colaboración con la justicia y las agencias implicadas, aunque limitó la entrega de información a la espera de nuevos avances en la investigación.