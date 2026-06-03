Un pasajero intentó abrir una puerta de emergencia en pleno vuelo y un exluchador de MMA lo redujo

Un vuelo de Frontier Airlines fue desviado a Miami tras el episodio de tensión a bordo. El deportista contuvo al sujeto hasta que la policía subió al avión tras el aterrizaje

Un incidente a bordo de un vuelo de Frontier Airlines que cubría la ruta entre San Juan y Chicago obligó a desviar el avión a Miami. Un pasajero intentó abrir una de las puertas de emergencia mientras la aeronave se encontraba en pleno vuelo, lo que generó momentos de tensión entre los ocupantes.

La intervención de John Longood, un exluchador profesional de artes marciales mixtas (MMA, por sus siglas en inglés) permitió controlar la situación. Longood logró someter al pasajero hasta que la policía abordó el avión tras el aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Miami, según informó CBS News Chicago.

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El hecho ocurrió la noche del domingo en el vuelo 3345 de Frontier Airlines, con destino al aeropuerto O’Hare de Chicago. Según la Administración Federal de Aviación (FAA), la tripulación notificó una “alteración de pasajero” que requirió desviar el avión hacia el aeropuerto de Miami. El aterrizaje se realizó de manera segura alrededor de las 23:55, hora local.

Las autoridades identificaron al pasajero como Juan Reyes, de 51 años. De acuerdo con la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, Reyes intentó abrir la puerta de emergencia mientras gritaba que quería bajar del avión.

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Reyes intentó abrir una puerta de emergencia, trató de ingresar a la cabina y orinó en el piso del baño. La situación se tornó más violenta cuando agredió a un auxiliar de vuelo fuera de servicio e intentó estrangularlo después de que este le impidió tomar sus pertenencias.

La tripulación de Frontier Airlines decidió desviar el vuelo hacia Miami, donde la policía arrestó al pasajero sin que hubiera heridos graves entre los ocupantes (X)

Otros pasajeros ayudaron a reducir al sujeto, pero fue la intervención de Longood la que permitió controlarlo.

Longood dijo a CBS News Chicago: “Nadie salió lastimado. Sentí que era mi deber hacerlo". Longood, cinturón negro en jiu-jitsu brasileño, explicó: “Lo sujeté y lo inmovilicé lo más seguro posible, lo llevé a su fila y lo controlé de pies y manos”. Incluso bromeó con el pasajero para mantener la calma durante la espera por la llegada de la policía.

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Seguridad en vuelos y aperturas de puertas en pleno vuelo

En lo que va del año, la FAA ya ha investigado 687 denuncias de pasajeros indisciplinados. Según el experto en transporte de CBS News, Robert Sumwalt, resulta imposible abrir una puerta de emergencia durante el vuelo por la presión interna de la cabina: “El propio diseño de los aviones impide que alguien pueda abrir una puerta o ventana mientras la aeronave está en altitud de crucero".

Las aerolíneas han reforzado los protocolos de respuesta ante este tipo de incidentes, que incluyen la colaboración del resto de los pasajeros y la intervención de profesionales con experiencia en control físico.

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Después de la detención del pasajero en Miami, la aerolínea informó que el vuelo continuó su recorrido hacia Chicago varias horas después. Ningún pasajero ni miembro de la tripulación resultó herido de gravedad, aunque la experiencia generó nerviosismo y retrasos en la llegada a destino.

El exluchador de artes marciales John Longood intervino para inmovilizar al pasajero y evitar una tragedia en el vuelo 3345 de Frontier Airlines (X)

Los testigos destacaron la serenidad de Longood durante la crisis. Él mismo afirmó a CBS News Chicago que, de repetirse una situación similar, volvería a actuar: “Sé que soy capaz de hacer algo así y ayudar a que la gente esté a salvo”.

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El desvío a Miami y el arresto del pasajero

Tras el aterrizaje en Miami, la Oficina del Sheriff de Miami-Dade presentó cargos contra Reyes por agresión, la FAA advirtió que podría enfrentar una multa superior a USD 40.000 y el FBI inició una investigación para determinar si corresponde una causa federal.

El antecedente podría sumar a las estadísticas crecientes de altercados en vuelos comerciales en Estados Unidos durante el año.