Tokio multa a quienes tiren basura en Shibuya, la nueva respuesta al auge turístico

La administración local activó sanciones económicas en el acto en zonas concurridas y desplegó personal de control (Imagen ilustrativa Infobae)

El distrito de Shibuya, uno de los puntos más visitados de Tokio, comenzó a aplicar multas inmediatas a quienes sean sorprendidos tirando basura en la vía pública. La medida responde al impacto del récord de visitantes internacionales que recibió Japón en el último año y a la preocupación creciente por la acumulación de residuos en las calles de zonas turísticas.

Las autoridades locales han desplegado agentes en el área para garantizar el cumplimiento de la normativa, que prevé sanciones de 2.000 yenes japoneses (aproximadamente USD 12) para infractores. El objetivo es preservar la limpieza en un entorno donde la presencia masiva de turistas pone a prueba los hábitos sociales y las infraestructuras existentes.

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Según informó el portal de noticias internacional Euronews, la aplicación de multas en la ciudad, forma parte de una estrategia más amplia para equilibrar la prosperidad económica del turismo con la calidad de vida de los residentes. El eslogan de la campaña de control, “Si tiras basura, pierdes dinero”, busca advertir a quienes desconocen las costumbres y normas de la ciudad.

Un reto para la limpieza urbana: turismo récord y residuos

La presencia de inspectores busca asegurar el cumplimiento de las normas en los puntos más transitados, con castigos de 2.000 yenes (Imagen ilustrativa Infobae)

El auge del turismo en Japón se refleja en las cifras oficiales: en 2025, el país registró un récord de 42,7 millones de visitantes internacionales. Esta afluencia generó un aumento en la cantidad de residuos que se depositan en espacios públicos, especialmente en áreas de alta concentración como Shibuya.

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Euronews detalló que el incremento en el número de personas que consumen bebidas alcohólicas y dejan basura en la vía pública motivó la adopción de las nuevas sanciones. Las autoridades identificaron el turismo de masas como un factor determinante en la aparición de este problema, que también afecta la percepción de limpieza en la ciudad.

El despliegue de hasta 50 agentes en los barrios de mayor afluencia tiene como finalidad la vigilancia constante y la imposición de sanciones. El pago de las multas puede realizarse en efectivo, con tarjeta de crédito o mediante códigos QR, una modalidad pensada para facilitar el proceso tanto a turistas como a residentes.

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Escasez de papeleras y antecedentes de la política de residuos

Las cifras oficiales de 2025 dispararon la preocupación por la acumulación de desechos en espacios públicos de alta concentración - REUTERS/Issei Kato

La gestión de residuos en Tokio presenta características únicas: en gran parte de la ciudad, las papeleras públicas son escasas o inexistentes. Esta particularidad responde a medidas de seguridad adoptadas tras incidentes graves, como la utilización de cestos de basura en atentados terroristas.

De acuerdo con el portal de noticias, la ausencia de recipientes para residuos causa sorpresa entre los visitantes. Una encuesta gubernamental citada por el medio indicó que el 20% de los turistas consideró la falta de papeleras como la mayor incomodidad durante su estadía en la capital japonesa. Las autoridades, por su parte, sostienen que la responsabilidad personal en el manejo de residuos resulta fundamental para la limpieza urbana.

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El nuevo enfoque en la sanción inmediata se suma a otras políticas recientes, como la exigencia a negocios de comida y bebida de instalar contenedores para la gestión de los residuos generados por sus clientes.

Impacto de las nuevas medidas y adaptación al turismo masivo

El mensaje acompaña una estrategia que busca compatibilizar los ingresos del sector con la vida cotidiana de los residentes

La rápida recuperación del turismo tras la pandemia de COVID-19 y la devaluación de la moneda local posicionaron a Tokio un destino aún más atractivo. La viralización de imágenes y videos en redes sociales también contribuyó a la llegada masiva de visitantes. Frente a este escenario, el gobierno japonés implementa estrategias para mitigar los efectos negativos del turismo de masas.

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Entre las acciones recientes figuran no solo el incremento de multas por arrojar residuos, sino también el aumento de impuestos a turistas internacionales y la introducción de aplicaciones para el control de aforo en zonas populares. Estas iniciativas buscan garantizar que el crecimiento turístico no altere el orden ni el entorno de la ciudad.

La campaña en Shibuya constituye una muestra del esfuerzo de las autoridades para preservar la limpieza y el bienestar de los residentes, mientras se mantiene el atractivo del distrito para los visitantes.

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