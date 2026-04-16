Estados Unidos

El youtuber estadounidense Johnny Somali es condenado a seis meses de prisión en Corea del Sur

La resolución judicial encontró responsable al creador de contenido de alteración del orden público y distribución de imágenes digitales alteradas, tras varios incidentes que generaron una amplia reacción tanto en la sociedad coreana como en medios internacionales

Guardar
Johnny Somali arrestado en Corea del Sur
El youtuber estadounidense protagonizó gestos sexuales frente a un monumento dedicado a las víctimas coreanas de esclavitud sexual, lo que desató indignación nacional (@johnnysomalia).

Un tribunal surcoreano sentenció este miércoles a Johnny Somali, cuyo nombre real es Ramsey Khalid Ismael, a seis meses de prisión tras hallarlo culpable de molestias públicas y de otros delitos, entre ellos la distribución de material sexual manipulado digitalmente.

El caso profundizó la preocupación pública en Corea del Sur respecto al comportamiento de influencers extranjeros, cuya presencia polémica en el espacio público es percibida como una amenaza a las normas culturales y a la memoria histórica del país.

El fallo judicial y las consecuencias para Ismael

El youtuber obtuvo notoriedad internacional tras besar y realizar gestos sexuales frente a un monumento que homenajea a las mujeres coreanas sometidas a esclavitud sexual por las fuerzas japonesas durante la Segunda Guerra Mundial, un tema de especial sensibilidad en Corea del Sur, informó NBC News. Según The Korea Herald y CNN, el acusado reconoció todos los cargos en la primera audiencia y admitió también haber provocado disturbios en una tienda de conveniencia.

Durante su comparecencia ante el tribunal, Ismael, de 25 años, intentó ingresar con una gorra roja “MAGA”, símbolo del movimiento de apoyo al presidente Donald Trump, pero se le prohibió el acceso con ese distintivo. A su vez, de acuerdo con NBC News, Ismael afirmó: “Corea es un estado vasallo de Estados Unidos”, lo que generó un inmediato rechazo local.

Johnny Somali arrestado en Corea del Sur
El acusado admitió todos los cargos en su primera audiencia en el tribunal de Corea del Sur (@johnnysomalia).

Cuatro meses después, fue visto con una bandera japonesa del sol naciente y afirmó que “Japón debería volver a ocupar Corea”, además de reivindicar la soberanía japonesa sobre el archipiélago Dokdo, disputado entre ambos países.

El tribunal de Seúl subrayó en su fallo que “el acusado cometió reiteradamente delitos contra miembros indeterminados del público para obtener beneficios en YouTube y difundió el contenido sin respetar la ley coreana”, reportó NBC News.

En virtud de la decisión judicial, Ismael deberá cumplir la condena de seis meses de prisión, veinte días de detención suplementaria y una restricción de cinco años que le impedirá ejercer funciones profesionales relacionadas con menores o personas con discapacidad. Los fiscales habían solicitado inicialmente tres años de cárcel, pero la pena fue reducida por la “ausencia de daños graves a las víctimas”, según el mismo medio.

Reacción social y polémica internacional

La presión social se manifestó de inmediato: la madre del youtuber presentó una petición de clemencia, mientras que medios locales documentaron agresiones físicas sufridas por Ismael y amenazas de represalia en redes sociales tras sus provocaciones, de acuerdo con CNN.

Testimonios y reportes, incluidos videos difundidos por la filial surcoreana de CNN, JTBC, muestran al youtuber siendo agredido físicamente por ciudadanos irritados por sus actos. Según la agencia de noticias Yonhap, un hombre fue arrestado en Seúl el mes pasado por presuntamente golpear a Ismael en el rostro. La Policía de Seúl se negó a realizar comentarios sobre el incidente.

La conducta del youtuber también generó polémica en Japón. Tal como detalló CNN, fue arrestado en Osaka en 2025 por sospecha de allanamiento en una obra en construcción y desató otra controversia al grabarse mientras se burlaba de pasajeros del metro sobre los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki.

Testigos y medios surcoreanos reportaron agresiones físicas y amenazas hacia Johnny Somali tras sus actos y declaraciones polémicas (Choi Jae-koo/Yonhap via AP).
Testigos y medios surcoreanos reportaron agresiones físicas y amenazas hacia Johnny Somali tras sus actos y declaraciones polémicas (Choi Jae-koo/Yonhap via AP).

Medios japoneses han reportado recientemente que algunos creadores de contenido extranjeros han estado involucrados en incidentes como evadir el pago en el transporte ferroviario, realizar ejercicios en estructuras de templos y ejecutar coreografías consideradas inapropiadas en vagones del metro de Tokio.

En este contexto, el caso de Johnny Somali se inscribe en una tendencia creciente de incidentes protagonizados por visitantes extranjeros en Asia, cuyas acciones desafían la tolerancia local y son percibidas como una explotación mediática de la cultura. Sobre este fenómeno, John Lie, profesor de sociología en la Universidad de California, Berkeley, consultado por CNN, señaló: “No hay nada significativo ahí salvo su persona de provocador: un personaje común y corriente en el panorama actual de las redes sociales”.

Temas Relacionados

Johnny SomaliCorea del SurInfluencers DigitalesEstados Unidos Noticias

Últimas Noticias

Una mutación genética permitió a una madre superar el cáncer de pulmón más letal

Un tratamiento personalizado basado en el perfil molecular permitió que una residente de Kentucky, madre de tres hijos, supere seis años sin evidencia de enfermedad tras sufrir una variante poco frecuente de cáncer pulmonar

Una mutación genética permitió a una madre superar el cáncer de pulmón más letal

La gobernadora Kathy Hochul impulsa en Nueva York un impuesto progresivo a segundas residencias de lujo valuadas en más de USD 5 millones

La propuesta destina recursos a programas sociales y redistribuye la presión fiscal hacia propietarios de inmuebles exclusivos no habitados por residentes permanentes

La gobernadora Kathy Hochul impulsa en Nueva York un impuesto progresivo a segundas residencias de lujo valuadas en más de USD 5 millones

Así es el primer crucero totalmente eléctrico que redefinirá la navegación moderna

La incorporación de un buque propulsado solo por energía eléctrica marcará una etapa diferente para los viajes marítimos, al introducir mejoras medioambientales y adaptaciones estructurales que reconfiguran la eficiencia y el confort a bordo

Así es el primer crucero totalmente eléctrico que redefinirá la navegación moderna

El Senado de Estados Unidos rechazó por cuarta vez limitar los poderes de guerra de Donald Trump en Irán

La votación, 47 a 52, se produce a dos semanas del plazo legal de 60 días que obliga al Congreso a autorizar o detener el conflicto, y con un sector republicano que empieza a fijar condiciones al presidente

El Senado de Estados Unidos rechazó por cuarta vez limitar los poderes de guerra de Donald Trump en Irán

Qué sucede si se miente o se omiten datos en la declaración de impuestos

Las autoridades tributarias advierten que no respetar los criterios legales, omitir registros adecuados o subdeclarar montos puede dar paso a un proceso administrativo que incluye notificaciones y la posibilidad de recibir multas

Qué sucede si se miente o se omiten datos en la declaración de impuestos

TECNO

¿El fin de las tareas domésticas no remuneradas? Así entrenan los humanos a los robots

¿El fin de las tareas domésticas no remuneradas? Así entrenan los humanos a los robots

Estos son los 14 juegos que Disney ha eliminado en Steam y otras tiendas

Robots en la vida diaria: la apuesta de Chery para acompañar a policías en la movilidad y tránsito escolar

Con esta nueva actualización de Windows, ya no te verás obligado a actualizar tu PC cuando la apagues

¿Por qué Tim Cook quiere que uses menos tu teléfono? La reflexión del CEO de Apple

ENTRETENIMIENTO

Sydney Sweeney lanza nueva campaña con American Eagle tras polémica previa

Sydney Sweeney lanza nueva campaña con American Eagle tras polémica previa

Daniel Radcliffe reflexiona sobre la ventaja de iniciar su carrera con ‘Harry Potter’: “No todos los actores la tienen”

Mark Ruffalo arremete contra la fusión Paramount-Warner en el Senado: “No confíen en las promesas vacías de los multimillonarios”

¿Perfect queda en pausa?: la biografía de Kerri Strug se detiene tras la salida de Millie Bobby Brown

Así es como Pokémon se transformó en aliado de la ciencia y la educación ambiental

MUNDO

Robots terrestres en el frente: Ucrania intensificó su ofensiva con más de 100 ataques automatizados y miles de misiones en tres meses

Robots terrestres en el frente: Ucrania intensificó su ofensiva con más de 100 ataques automatizados y miles de misiones en tres meses

Netanyahu rechazó un alto el fuego en el Líbano y exigió a Beirut el desmantelamiento completo de Hezbollah

El Parlamento de Hungría se prepara para nombrar a Péter Magyar como primer ministro tras la caída de Viktor Orbán

Una delegación de Pakistán llegó a Teherán para reactivar las negociaciones entre Estados Unidos e Irán

Expertos alertaron en Buenos Aires sobre la guerra de la desinformación: “No es un debate, es una batalla de narrativas”