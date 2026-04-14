Estados Unidos

Un pasajero fue apuñalado durante un intento de asalto en el metro de Nueva York

La agresión ocurrió durante el mediodía cuando un delincuente intentó robar a un usuario, provocándole una herida abdominal que requirió atención inmediata y activó un operativo de búsqueda del atacante

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Una calle urbana con una ambulancia blanca y roja Ford y un SUV de policía Ford con luces de emergencia. Peatones en la acera y edificios altos al fondo
El herido fue atendido por servicios de emergencia en la estación Wall Street y trasladado al hospital Bellevue sin heridas de gravedad (Captura de video: Citizen App).

Un pasajero del metro de Nueva York fue apuñalado este martes durante un intento de robo a bordo de un tren en movimiento en Wall Street, un episodio que refleja el aumento reciente de delitos en el transporte público, incluso cuando la ciudad había registrado sus niveles más bajos de criminalidad en el subterráneo en más de una década, según informaron The New York Post y CBS New York.

Detalles del incidente y operativo policial

De acuerdo a CBS News, el hecho ocurrió alrededor de las 12:30 en un tren que se dirigía hacia el sur. El agresor, descrito como un adolescente que portaba mascarilla, abordó a la víctima con la intención de cometer un asalto. Durante el forcejeo, el pasajero recibió una puñalada en el abdomen. La víctima, 27 años, logró salir del vagón en la estación Wall Street, donde colapsó frente a la Iglesia Trinity.

Un testigo presencial, Orin Davidson, quien trabaja en los autobuses turísticos de la zona, relató a The New York Post: “Tenía sangre alrededor de la boca y la nariz. Dijo: ‘Me han disparado’, y luego se desplomó. Él solo se quejaba porque le habían disparado”. Por consiguiente, Davidson hizo la llamada de emergencia al 911.

El episodio provocó que la estación Wall Street fuera cerrada de manera temporal mientras la Policía de Nueva York (NYPD) desplegaba un operativo para localizar al atacante, quien escapó del lugar tras el ataque.

Estado de la víctima tras el ataque

El herido recibió atención médica en el sitio antes de ser trasladado al hospital Bellevue, donde fue reportado en condición estable, según confirmó la NYPD. Hasta el momento, no se han efectuado arrestos relacionados con el incidente y las autoridades continúan con la búsqueda del sospechoso en el área.

En declaraciones recogidas por The New York Post, residentes y trabajadores del área expresaron su sorpresa ante el hecho, al tratarse de una zona caracterizada por su alta afluencia y presencia policial. “Es sumamente preocupante porque nunca antes había ocurrido algo así aquí. ¿El distrito financiero? No esperas que algo así suceda aquí”, afirmó Davidson.

Vista de calle con una ambulancia, un coche de policía de NYPD y varios oficiales en el centro de Nueva York, detrás de una cinta de precaución
La estación Wall Street fue cerrada temporalmente tras el apuñalamiento, mientras la Policía de Nueva York desplegó un operativo de búsqueda del sospechoso (Captura de video: Citizen App).

Aumento de robos y medidas de seguridad en el metro de Nueva York

El hecho se produce en un contexto de múltiples ataques recientes en el sistema de metro de Nueva York. Uno de los episodios de violencia más recientes ocurrió el 11 de abril cuando un hombre armado con un machete atacó a tres personas en el andén de Grand Central Terminal, en pleno centro de Manhattan, antes de ser abatido por la policía, de acuerdo con CNN.

Según datos recientes de la Policía de Nueva York (NYPD), los robos en el sistema de transporte público de Nueva York registraron un incremento del 21% respecto al año anterior, con 128 asaltos reportados en trenes y autobuses hasta el 5 de abril, frente a los 106 contabilizados en el mismo periodo de 2024.

No obstante, el año pasado fue considerado el más seguro en el metro desde 2009, con una reducción del 1,5% en el total de delitos cometidos en el sistema subterráneo. Además, los asaltos con lesiones descendieron un 5,5% durante ese periodo, según cifras oficiales.

Para responder a la preocupación ciudadana y fortalecer la seguridad, la policía incorporó más de 175 agentes adicionales al patrullaje diario en el metro. Un portavoz de la NYPD indicó al The New York Post: “Siempre podemos hacer más para garantizar que la gente se sienta segura, y por eso recientemente hemos añadido más de 175 agentes al metro cada día, además de los policías habituales que siempre están presentes en el sistema de transporte público”.

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