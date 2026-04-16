La policía investiga amenaza de bomba contra el hermano del Papa Leo en Illinois

El incidente de amenaza de bomba no dejó heridos y las autoridades confirmaron que no se hallaron explosivos ni materiales peligrosos (REUTERS/Guglielmo Mangiapane).

La Policía de New Lenox, Illinois, mantiene abierta una investigación sobre la amenaza de bomba recibida la tarde del miércoles en la vivienda de John Prevost, uno de los hermanos mayores del Papa Leo XIV.

El incidente, considerado infundado por las autoridades, generó alarma en la comunidad al ocurrir durante una disputa pública entre el pontífice estadounidense y el presidente Donald Trump por la postura del Papa respecto al conflicto en Irán.

Las fuerzas de seguridad ordenaron la evacuación preventiva de las viviendas cercanas y realizaron un registro exhaustivo del domicilio y de las áreas circundantes. No se hallaron explosivos ni materiales peligrosos, según informaron NBC News, ABC7 Chicago y Reuters.

Las autoridades descartan la existencia de artefactos, pero advierten posibles cargos penales

De acuerdo con ABC7 Chicago, la llamada de amenaza se registró a las 18:30 del miércoles. Los agentes acordonaron la vivienda de Prevost, ubicada a unos 65 kilómetros al suroeste de Chicago, y ordenaron la evacuación preventiva de los residentes cercanos. Expertos en explosivos y unidades caninas participaron en el operativo que concluyó tras una búsqueda minuciosa sin hallar pruebas de explosivos ni sustancias peligrosas.

El departamento policial afirmó en su comunicado de Facebook: “Tras un examen minucioso, los investigadores determinaron que la amenaza carecía de fundamento y que no había artefactos explosivos ni materiales peligrosos en la zona. No se registraron heridos y los residentes pudieron regresar a sus hogares de forma segura poco después de que se despejara la zona”.

John Prevost es el hermano mayor de León XIV, el primer papa estadounidense (John J. Kim/Chicago Tribune vía AP).

A su vez, las autoridades subrayaron que presentar reportes falsos de este tipo constituye un delito grave que puede conllevar cargos penales e instaron a cualquier persona con información relevante sobre el incidente a comunicarse con el Departamento de Policía de New Lenox o a enviar una denuncia anónima a través del sitio web del pueblo de New Lenox.

En este sentido, el jefe de policía Micah D. Nuesse precisó en un correo electrónico a NBC News que la investigación para identificar el origen exacto de la amenaza sigue activa y en curso.

El incidente ocurre durante un enfrentamiento público entre Papa Leo y Donald Trump

Tal como informaron Reuters y NBC News, la amenaza coincidió con un periodo de alta tensión tanto internacional como local. El domingo anterior, Donald Trump criticó al Papa Leo XIV, el primer pontífice nacido en Estados Unidos, debido a sus objeciones a la guerra de Estados Unidos contra Irán. El presidente calificó a Leo de “débil en materia de delincuencia” y “pésimo en política exterior”, luego de que el sumo pontífice manifestara públicamente su rechazo a la intervención militar.

En respuesta, Leo XIV afirmó que “no teme a la administración Trump” y reafirmó su compromiso con los llamados a la paz fundamentados en el Evangelio. Posteriormente, en uno de los episodios más controvertidos del enfrentamiento, Trump difundió una imagen generada por inteligencia artificial en la que aparece en una pose asociada a iconografía cristiana, tras declarar que “no es un gran admirador del Papa Leo”.

No obstante, pese a las críticas al pontífice, Trump elogió a su hermano Louis Prevost, residente en Florida, por el respaldo que ha brindado al movimiento “Hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande” (MAGA) impulsado por su administración.

Donald Trump criticó al Papa Leo XIV, primer pontífice estadounidense, tras el rechazo papal a la intervención militar de Estados Unidos en Irán (REUTERS/Kevin Lamarque).

Por su parte, Leo XIV realizó una gira de once días por el norte de África para rendir homenaje a San Agustín, figura espiritual que defendía la guerra solo en defensa de los inocentes. El martes, durante una visita a un centro de cuidados en Annaba, Argelia, el Papa subrayó: “El corazón de Dios está desgarrado por las guerras, la violencia, la injusticia y las mentiras. Su corazón no está con los malvados, los arrogantes ni los orgullosos”.

Al día siguiente, desde Camerún, el pontífice emitió un mensaje severo: “El mundo está siendo devastado por un puñado de tiranos”, de acuerdo con Reuters.