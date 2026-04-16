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Scooter Braun oficializa su relación con Sydney Sweeney a través de Instagram

La pareja ha sido fotografiada en distintos eventos desde que comenzaron a salir tras coincidir en la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Italia

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Una historia en Instagram confirma el romance entre Sydney Sweeney y Scooter Braun. (Créditos: REUTERS. AP)
Una historia en Instagram confirma el romance entre Sydney Sweeney y Scooter Braun. (Créditos: REUTERS. AP)

Scooter Braun y Sydney Sweeney han hecho pública su relación a través de redes sociales. El miércoles 15 de abril, el productor musical compartió en sus historias de Instagram una fotografía en blanco y negro en la que aparece junto a la protagonista de la serie Euphoria.

En la imagen, ambos se muestran en una actitud cercana, acompañada del texto “bastardo suertudo”. La fotografía parece haber sido tomada durante el estreno de la tercera temporada de Euphoria, celebrado el 17 de abril.

En ella, la actriz viste un vestido blanco de manga larga, mientras que Braun aparece con una chaqueta negra, camiseta y gafas. La publicación marca un nuevo momento en la visibilidad pública de la relación entre ambos.

Scooter Braun compartió una foto con Sydney Sweeney en la que confirma su romance. (Instagram)
Scooter Braun compartió una foto con Sydney Sweeney en la que confirma su romance. (Instagram)

Durante ese mismo evento, la pareja fue vista tomada de la mano al salir de la fiesta posterior al evento, que tuvo lugar en el hotel Chateau Marmont, en West Hollywood.

Diversas imágenes captadas en la ocasión muestran a Scooter Braun y Sydney Sweeney caminando juntos mientras abandonaban el lugar, con gestos de cercanía como manos entrelazadas.

Antes de la celebración posterior al estreno, la pareja también fue captada dentro del TCL Chinese Theatre, donde tuvo lugar la proyección. De acuerdo con material difundido por medios especializados, ambos compartieron un beso mientras se encontraban sentados en el recinto.

El romance entre ambos habría florecido en junio de 2025, durante la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Venecia. Aunque fue un evento con decenas de celebridades, trascendió que Sweeney habría sido la que inició el acercamiento con Braun. Desde ese momento, los rumores se hicieron constantes: paseos por la ciudad italiana, mensajes mutuos y encuentros discretos.

Casamiento Jeff Bezos en Venecia Sydney Sweeney
Sydney Sweeney conoció a Scooter Braun en la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez. EFE/EPA/DANIEL DAL ZENNARO

Según una fuente cercana, al principio Scooter se mostró reacio por la brecha de edad, pero no pudo resistir la cercanía de la actriz de 28 años.

Con el paso del tiempo, los indicios de que no se trata de una simple aventura fueron acumulándose. Durante el fin de semana del Labor Day, la pareja fue vista disfrutando de la tranquera naturaleza en Lake Tahoe.

Más recientemente, en Los Ángeles, fueron vistos de la mano en una cita doble con los padres de Sydney Sweeney durante un evento de Halloween.

También se les ha visto en cenas íntimas en restaurantes reconocidos, como Jon & Vinny’s, o recorriendo galerías de arte. Los allegados afirman que la relación “no es casual”, sino más bien “a toda prisa”.

Sydney Sweeney y Scooter Braun no están saliendo de manera casual. (Créditos: Scott A Garfitt/Invision/AP. Captura de pantalla)
Sydney Sweeney y Scooter Braun no están saliendo de manera casual. (Créditos: Scott A Garfitt/Invision/AP. Captura de pantalla)

En cuanto a sus antecedentes personales, Scooter Braun estuvo casado con Yael Cohen desde 2014. La pareja se separó en 2021 y formalizó su divorcio en 2022.

Por su parte, Sydney Sweeney finalizó en marzo de 2025 su compromiso con el empresario Jonathan Davino, con quien mantuvo una relación de aproximadamente siete años.

Desde entonces, ambos han sido vistos en distintas ocasiones en espacios públicos, incluyendo salidas en Nueva York, donde fueron fotografiados durante un paseo en Central Park. Estas apariciones han contribuido a incrementar la atención mediática en torno a su relación.

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