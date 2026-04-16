El aumento del precio del combustible agrava la crisis de Spirit Airlines

Spirit Airlines enfrenta su segunda bancarrota en menos de un año, tras reducir flota y rutas para contrarrestar la crisis financiera. (REUTERS/Quinn Glabicki)

La posible liquidación de Spirit Airlines podría concretarse en los próximos días, según informaron este 16 de abril de 2026 el diario financiero The Wall Street Journal y otros medios recogidos por la filial local de la cadena estadounidense CBS, CBS Miami.

El aumento sostenido del precio del combustible amenaza la viabilidad de la compañía con sede en Dania Beach, que opera más de quinientos vuelos diarios a más de sesenta destinos en Estados Unidos, incluidos los aeropuertos internacionales de Fort Lauderdale-Hollywood y Miami.

En las últimas semanas, Spirit Airlines redujo su flota y eliminó varias rutas para enfrentar las dificultades financieras que arrastra desde su segunda bancarrota en menos de un año, según CBS Miami.

El aumento sostenido del precio del combustible pone en riesgo la viabilidad de Spirit Airlines y afecta sus operaciones en Fort Lauderdale-Hollywood y Miami. (REUTERS/Quinn Glabicki)

El impacto del costo del combustible se sumó a varias iniciativas implementadas para reorientar el modelo de negocio, como la incorporación de asientos más grandes y tarifas agrupadas, medidas destinadas a atraer pasajeros que gastan más en competencia con otras compañías.

Ante la posibilidad de disolución, pasajeros habituales manifestaron incertidumbre por sus reservas, créditos y programas de viajero frecuente.

Jorvan Jonbaptist, consultado por la filial local de la cadena estadounidense CBS en un vuelo a Carolina del Norte, declaró: “Si la cierran, definitivamente afectará mis planes de viaje”. Ken Pryor, también citado, expresó preocupación por sus puntos acumulados y su estatus silver elite en Estados Unidos: “Eso es preocupante. Vaya noticia para recibir antes de volar”.

La cancelación de la fusión entre Spirit Airlines y JetBlue Airways por causas antimonopolio impidió el acceso a nuevos capitales y alianzas estratégicas. (REUTERS/Quinn Glabicki)

Impacto de la crisis y medidas adoptadas

Para aliviar la situación, sindicatos de pilotos y tripulantes de cabina ya aceptaron concesiones contractuales, informó CBS Miami, pero la incertidumbre persiste ante la inminencia de una posible liquidación esta semana.

De acuerdo con la agencia financiera Bloomberg, que cita fuentes próximas al proceso, la desaparición de uno de los principales operadores de bajo costo en Estados Unidos plantea una sacudida en el mercado aéreo, agravada por la combinación de factores judiciales, operativos y financieros que han arrastrado a la empresa a un punto sin retorno.

La fragilidad de la posición financiera de Spirit Airlines quedó en evidencia en diciembre de 2024, cuando la empresa proyectaba una utilidad neta de USD 252 millones, pero tuvo que informar una pérdida superior a USD 257 millones para el periodo entre el 13 de marzo y finales de junio del año pasado, según consta en documentos judiciales consultados por la agencia financiera Bloomberg.

Este dato ilustra el desfase entre los objetivos de la compañía y su desempeño real, exacerbado por la imposibilidad de acceder a nuevas fuentes de capital o alianzas estratégicas tras el fallo judicial que, dos años antes, bloqueó la fusión con JetBlue Airways por violaciones a las normas antimonopolio.

La posible liquidación de Spirit Airlines amenaza la conectividad de más de sesenta destinos en Estados Unidos, según medios financieros. (REUTERS/Quinn Glabicki)

Fallos judiciales y obstáculos técnicos

El primer síntoma crítico de este nuevo colapso financiero fue la entrada bajo el amparo del Capítulo 11 de la ley de quiebras, un mecanismo que había empleado previamente en el mismo año, sin lograr revertir la tendencia negativa.

A pesar de los intentos de redimensionar la empresa, con la reducción de estructura operativa y la concentración en rutas rentables, la empresa comunicó el 15 de abril de 2024 que no haría comentarios frente a “rumores o especulaciones de mercado”, fórmula que deja entrever la gravedad del escenario, de acuerdo con lo informado por la agencia financiera Bloomberg.

Los sindicatos de pilotos y tripulantes de cabina aceptaron en los últimos doce meses importantes concesiones contractuales en un esfuerzo por sostener la viabilidad, pero la caída de ingresos superó cualquier compensación laboral pactada.

La compañía ha visto mermada su capacidad de respuesta no solo por la imposibilidad de sumar un socio estratégico, sino también por los problemas con los motores Pratt & Whitney, que desde 2023 mantuvieron inoperativas a decenas de aviones Airbus.

Este obstáculo técnico, sumado al alza de precios del combustible y a la presión de los costos laborales, imposibilitó estabilizar la caja en un entorno donde la demanda volvió a niveles previos a la pandemia, pero el exceso de oferta doméstica neutralizó cualquier recuperación de márgenes.

En un último intento para revertir la tendencia, Spirit Airlines introdujo cambios en su modelo comercial, con la oferta de tarifas empaquetadas y asientos más espaciosos para captar pasajeros de mayor poder adquisitivo y competir con grandes operadoras en los principales hubs, según la agencia financiera Bloomberg.

Sin embargo, la saturación del mercado y el encarecimiento de los insumos impidieron que estas modificaciones se tradujeran en una recuperación operativa significativa.

La combinación de estos factores —el fracaso de la fusión con JetBlue Airways, los problemas técnicos con los motores de la flota Airbus, el fracaso de las reformas comerciales, la presión de costos y la volatilidad financiera— ha configurado una circunstancia que amenaza con la inminente liquidación de Spirit Airlines, de acuerdo con la información publicada por la agencia financiera Bloomberg y reproducida por el portal sectorial Aviacionline.