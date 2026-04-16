El Concejo Municipal de Nueva York impulsa urnas en cárceles para que internos voten en las próximas elecciones

Menos del 10 % de los internos elegibles en cárceles de Nueva York logra ejercer su derecho al voto, según datos oficiales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un análisis reciente revela que menos del 10 % de la población carcelaria elegible en Nueva York consigue votar, a pesar de que la legislación estatal respalda este derecho.

La falta de acceso a urnas y la ausencia de programas de educación electoral mantienen excluida a la mayoría de los internos de los procesos democráticos, de acuerdo con organizaciones civiles y datos presentados por la coalición Vote in NYC Jails.

Las autoridades de Nueva York permiten que las personas bajo detención preventiva, aquellas que cumplen condenas por delitos menores, quienes están en libertad condicional o quienes ya han cumplido sentencias por delitos graves mantengan el derecho al sufragio.

En contraste, quienes cumplen condenas por delitos graves en prisiones estatales o federales no pueden votar. Esta normativa, sin embargo, no se traduce en participación efectiva: según Vote in NYC Jails, durante las recientes elecciones presidenciales, 546 de más de 6.000 reclusos habilitados en Rikers Island lograron votar.

Esta baja participación se explica principalmente por obstáculos administrativos, la complejidad del proceso de voto en ausencia y la falta de información efectiva dentro de los centros penitenciarios.

Alrededor del 75 % de los internos en las cárceles locales conserva el derecho al voto, aunque la participación efectiva sigue por debajo del 10 %.

En las elecciones municipales de noviembre pasado, apenas no más de 150 personas pudieron votar, según puntualizó César Ruiz, portavoz de Latino Justice PRLDEF, lo que evidencia la brecha entre la ley y la realidad.

El problema central radica en las barreras logísticas y operativas que impiden a los reclusos ejercer su derecho. Anthony Posada, abogado de la Sociedad de Ayuda Legal, explicó que el sistema vigente solo permite el voto en ausencia, sin centros electorales dentro de las cárceles ni programas de educación cívica consistentes.

La legislación de Nueva York permite votar a detenidos preventivos y liberados por delitos graves, pero la mayoría queda excluida de los comicios (REUTERS/Shannon Stapleton)

“No existe un centro de votación electoral. Ni un programa consistente de educación electoral. Esto crea un patrón en donde miles de personas son elegibles, pero pierden su derecho fundamental a votar dentro de este sistema fallido, simplemente porque la Junta Electoral se ha negado a establecer un centro de votación en Rikers Island”, argumentó Posada en diálogo con El Diario.

La exclusión electoral carcelaria ha recibido atención en el Concejo Municipal, que impulsa reformas para instalar urnas y habilitar centros de votación en los recintos penitenciarios. De acuerdo con información de El Diario, el cuerpo legislativo discute la viabilidad de un programa que garantice el voto directo de los internos.

Sin embargo, el Departamento de Correcciones aún no está autorizado para administrar procesos electorales, lo que genera un vacío operativo que, según fuentes de la coalición, perpetúa la desinformación y la exclusión.

En este contexto, el informe anual de Vote in NYC Jails destaca la persistencia de obstáculos pese a los esfuerzos de campañas de registro y asistencia impulsadas desde 2020.

Las iniciativas han incrementado la conciencia política y el número de solicitudes, pero no han logrado revertir la baja participación: “Cada año, miles de neoyorquinos elegibles pierden su derecho a votar debido a que el proceso de voto en ausencia simplemente no funciona en el entorno carcelario”, señala el documento difundido por los activistas.

El debate sobre la operatividad y constitucionalidad del sistema electoral carcelario de Nueva York ha ganado espacio en la agenda pública. La Junta Electoral de la Ciudad de Nueva York (BOE), hasta ahora, mantiene un modelo basado en el voto en ausencia y, según denuncian activistas, suele rechazar formularios de registro, solicitudes y papeletas enviadas desde las cárceles.

Esta práctica, aunque no representa una oposición explícita al voto de los internos, constituye en la práctica un filtro que dificulta el ejercicio del derecho al sufragio.

Propuestas para revertir la exclusión electoral en las cárceles de Nueva York

Organizaciones como Latino Justice PRLDEF y la Sociedad de Ayuda Legal denuncian barreras administrativas que impiden el voto desde prisión (Imagen Ilustrativa Infobae)

El plan promovido por el Concejo Municipal consiste en llevar urnas y establecer centros de votación en cada cárcel de la ciudad. La discusión actual incluye la necesidad de que el Departamento de Correcciones se convierta en una agencia habilitada para administrar y supervisar programas de votación, lo que permitiría a los internos votar directamente en los centros donde cumplen su detención.

Los legisladores locales consideran que solo mediante la creación de un sistema intramuros se podrá revertir la tendencia a la exclusión electoral.

Diversas organizaciones civiles, como Latino Justice PRLDEF y la Sociedad de Ayuda Legal, insisten en que la falta de un programa consistente de educación electoral y de infraestructura adecuada perpetúa la desinformación y limita las oportunidades de participación política.

Además, advierten que la negativa de la Junta Electoral a establecer urnas en lugares como Rikers Island mantiene a los internos alejados de los procesos democráticos.

El Departamento de Correcciones ha señalado que no cuenta con atribuciones legales ni recursos para organizar elecciones internas, lo que ha motivado a los activistas a reclamar la intervención directa del Concejo Municipal y la revisión de las competencias de las agencias involucradas.

Mientras tanto, la exclusión de la mayoría de los internos de la vida política de la ciudad persiste como un desafío sin resolver.

Datos y desafíos del sistema electoral carcelario neoyorquino

A pesar de campañas de concientización desde 2020, el voto en ausencia y la falta de infraestructura mantienen la exclusión electoral en cárceles de la ciudad (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la actualidad, alrededor de 7.000 personas están privadas de libertad en la ciudad de Nueva York. Según la coalición Vote in NYC Jails, aproximadamente 75 % de esta población mantiene el derecho al voto, pero históricamente menos del 10 % logra ejercerlo.

Esta brecha entre el marco legal y la implementación práctica evidencia la falta de mecanismos efectivos para concretar los derechos formales.

Las cifras más recientes ilustran la magnitud del reto. En las presidenciales pasadas, solo 546 internos en Rikers Island emitieron su voto, pese a que más de 6.000 eran elegibles. En las municipales, la participación fue todavía menor.

La combinación de trabas administrativas, falta de información y ausencia de centros de votación convierte la legalidad del sufragio carcelario en un derecho que la mayoría no puede ejercer.

La discusión sobre la inclusión de la población carcelaria en los procesos electorales continúa abierta. Organizaciones civiles y legisladores locales coinciden en que la creación de centros de votación intramuros es la vía más efectiva para garantizar la participación y reducir la exclusión de este sector.

Sin reformas estructurales en la administración electoral y en la gestión penitenciaria, el derecho constitucional al voto seguirá siendo inaccesible para miles de neoyorquinos bajo custodia.