El ejército ucraniano evoluciona bajo presión, con nuevas unidades que desafían el legado soviético

Un magnate agrícola ucraniano creó una unidad de voluntarios que hoy suma 40.000 combatientes (AP)

Cuando un magnate agrícola ucraniano fundó una unidad de voluntarios de 30 personas en los primeros días de la invasión rusa, no tenía la certeza de que viviría para ver lo que vendría después, pero lo hizo, al igual que la fuerza que creó.

El grupo afirma contar ahora con un cuerpo de 40.000 efectivos y está considerado como una de las formaciones de combate más eficaces de Ucrania dentro de las fuerzas de defensa oficiales.

“Ucrania necesita un ejército moderno y eficaz. Y esta es nuestra principal garantía de la seguridad del país”, declaró Vsevolod Kozhemyako, propietario de un gran conglomerado agrícola y actualmente asesor del comandante del Cuerpo de Khartiia.

Su rápida expansión refleja una transformación más amplia del ejército ucraniano, que forma parte de una nueva oleada de formaciones, junto con el Tercer Ejército y el Cuerpo Azov, rompiendo con las prácticas de la era soviética, criticadas durante mucho tiempo por los soldados.

El Cuerpo de Khartiia se consolidó como una de las fuerzas más eficaces de Ucrania en la guerra (AP)

Mientras las conversaciones sobre un posible acuerdo de paz se estancan y la atención mundial se centra en Oriente Medio, Ucrania sigue buscando garantías de seguridad firmes de sus aliados, en particular de Estados Unidos.

Pero para muchos en Ucrania, la guerra ha reforzado una conclusión diferente: la mayor garantía del país podría ser, en última instancia, su propio ejército.

“Tenemos hijos, tenemos nietos y nos quedaremos en este territorio”, dijo Kozhemyako. “El futuro de este país depende de nosotros”.

El legado soviético frente al nuevo modelo

Tras el colapso de la Unión Soviética, Ucrania heredó un gran ejército y arsenal. Sin embargo, en 2014, la anexión rusa de Crimea y el conflicto armado en el este de Ucrania pusieron al descubierto las deficiencias derivadas de la falta de inversión, la corrupción y la ausencia de una estrategia clara, lo que provocó la llegada masiva de voluntarios y reformas militares largamente postergadas.

Esos cambios ayudaron a Ucrania a resistir la invasión de 2022, pero a medida que la guerra se prolongaba, algunos de sus problemas más profundos —un liderazgo rígido y jerárquico, una burocracia excesiva y una cultura en la que las malas noticias a menudo se ocultan por miedo al castigo— comenzaron a resurgir, con consecuencias en el campo de batalla.

La unidad adoptó métodos de liderazgo y planificación inspirados en el ejército estadounidense (AP)

Desde el principio, Kozhemyako afirmó que su unidad tendría que tomar un camino diferente. Dijo comprender las deficiencias del ejército regular, ya que, como militar en activo desde 2014 y rodeado de veteranos, comprendía las carencias del ejército regular.

“No querían unirse al ejército postsoviético, pero querían luchar”, recordó Kozhemyako.

Según explicó, muchos de ellos eran civiles con experiencia en el mundo empresarial. Aportaron su propia mentalidad de liderazgo y buscaron construir una estructura que valorara la iniciativa.

Todo comenzó con el estudio y la aplicación de los métodos de planificación del Ejército estadounidense, combinándolos con la experiencia en el campo de batalla y adaptándolos a medida que evolucionaba la guerra. La unidad introdujo protocolos occidentales como los Procedimientos de Liderazgo de Tropas (TLP) y los Análisis Posteriores a la Acción (AAR), recurriendo a expertos internos para perfeccionarlos.

(AP)

El TLP permite a las unidades de menor nivel planificar operaciones con mayor rapidez, lo cual es fundamental para aprovechar las oportunidades que surgen en el campo de batalla. El AAR impulsa a los soldados a identificar qué sucedió, por qué y cómo mejorar, un proceso que el cuerpo ha aplicado con especial rigor a su uso de la tecnología, que evoluciona rápidamente.

La confianza y la tecnología son las nuevas tácticas

El enfoque del Khartiia en tecnologías de rápida evolución ha atraído la atención más allá de las fronteras de Ucrania. En un artículo publicado en Military Review, la revista especializada del Ejército de EE. UU., el general de división Curtis Taylor señaló el ataque con drones del Khartiia en diciembre de 2024 cerca de Járkov como un hito: el primer ataque totalmente robótico contra posiciones rusas. Para el Ejército de EE. UU., argumentó, fue una llamada a replantearse cómo sus propias formaciones blindadas deben adaptarse para sobrevivir en el campo de batalla moderno.

Esa tecnología ya forma parte de las operaciones diarias. Cuando un comandante de pelotón de 23 años fue trasladado a Khartiia desde una unidad regular, se le puso a cargo de los sistemas robóticos terrestres que se utilizan habitualmente para el suministro y la evacuación.

La organización ha desarrollado una fuerte presencia en redes sociales y campañas de recaudación (AP)

Tanto él como otros soldados citados en este artículo hablaron bajo condición de anonimato, de acuerdo con el protocolo militar ucraniano, aunque los oficiales de mayor rango pueden hablar públicamente.

El soldado afirmó que le sorprendió la poca importancia que se le daba a las formalidades rígidas que habían caracterizado a su unidad anterior, desde estrictos códigos de vestimenta hasta rutinas repetitivas ajenas al combate.

“La gente entiende por qué estamos aquí y no nos sobrecarga con tareas innecesarias”, dijo, tras haber recorrido el puesto militar momentos antes con unas pantuflas azules de felpa.

También señaló que mantenía una relación diferente con sus superiores, contrastándola con la rígida jerarquía que había experimentado anteriormente, donde el miedo al castigo a menudo desalentaba la comunicación honesta.

“Cuando los oficiales te observan desde arriba, como en las unidades de retaguardia, casi se convierten en tus enemigos”, dijo. “En Khartiia, las relaciones son diferentes. Cuando sales a una misión, confías en quienes te dan las órdenes”.

Herramientas empresariales para obtener resultados en el campo de batalla.

Los resultados se hicieron patentes en el campo de batalla. En diciembre de 2025, el Cuerpo de Khartiia lideró un contraataque en dirección a Kupiansk, liberando varias aldeas al norte de la ciudad y avanzando hasta el río Oskil.

El Cuerpo de Khartiia lideró un contraataque en diciembre de 2025 que permitió liberar varias aldeas al norte de Kupiansk (Reuters)

El Instituto para el Estudio de la Guerra afirmó que la toma de Kupiansk había sido una prioridad rusa desde mediados de 2025, pero a pesar de meses de esfuerzos, las fuerzas rusas no lograron avances significativos en esa zona.

El Cuerpo de Khartiia no ha sufrido reveses importantes y no ha registrado el mismo número de heridos o muertos que otros bandos en la guerra.

El centro de estudios con sede en Washington evaluó en diciembre que la operación demostró que las fuerzas ucranianas siguen siendo capaces de “llevar a cabo contraataques exitosos y lograr avances tácticamente significativos, especialmente cuando las fuerzas rusas están sobrecargadas”.

La operación de Khartiia en Kupiansk detuvo el avance ruso y demostró la capacidad táctica de las fuerzas ucranianas (Europa Press)

Gracias a su capacidad de reclutamiento y recaudación de fondos, la organización ha desarrollado un sistema de recursos humanos profesional y una marca sólida, utilizando activamente YouTube y las redes sociales, colaborando con figuras públicas y facilitando las donaciones en línea.

Un oficial militar ucraniano involucrado en la comunicación con el público de una de las unidades de las Fuerzas Terrestres afirmó que el Tercer Cuerpo de Ejército, y posteriormente el Cuerpo de Khartiia, se convirtieron en referentes en este ámbito, y que otras unidades estudian activamente sus campañas al diseñar las suyas. Ambos cuerpos fueron de los primeros en crear sus propias marcas, algo que ahora desempeña un papel fundamental para el ejército, que se enfrenta a una necesidad constante de reclutamiento.

El Instituto para el Estudio de la Guerra consideró la defensa de Kupiansk una prioridad para Rusia durante 2025 (Reuters)

“Los métodos que funcionan en el ámbito comercial se adaptan perfectamente aquí; solo que aquí no se compite por el beneficio económico, sino por las personas, el equipo y la atención de los voluntarios”, afirmó.

Difundir el modelo

Al entrar en uno de los puestos de mando subterráneos de Khartiia, la sensación es más la de una sala de videojuegos que la de un centro militar. Pero en lugar de videojuegos, grandes pantallas apiladas de pared a pared muestran imágenes de reconocimiento en tiempo real desde el frente en la región ucraniana de Kharkiv. Al frente de todo se encuentra un antiguo entrenador de culturismo que ascendió desde soldado hasta oficial superior, vestido con una sudadera de Khartiia y con una bebida energética junto a su teclado.

“Uno de nuestros secretos es que no escatimamos esfuerzos durante el entrenamiento; entrenamos a nuestra gente constantemente”, dijo. “Pero en combate, es todo lo contrario. La gente es lo primero. No ahorramos drones ni equipo a costa de nuestra gente”.

Es una filosofía que Khartiia ahora intenta difundir mediante la creación de alianzas directas con formaciones que comparten el mismo enfoque.

El Cuerpo de Khartiia se formó con voluntarios y creció hasta convertirse en una de las unidades más eficaces de Ucrania (Reuters)

El Khartiia y el 3er Cuerpo de Ejército lanzaron recientemente una iniciativa de entrenamiento conjunta, compartiendo recursos y conocimientos especializados para construir una forma común de combate.

Para los comandantes, que además son vecinos en el frente, la motivación es práctica: tras meses de intercambio de tácticas, ambas unidades identificaron la misma vulnerabilidad crítica en el ejército en general: una necesidad imperiosa de reformar el entrenamiento básico de combate para soldados, sargentos y oficiales subalternos.

Ihor Obolienskyi, comandante del Cuerpo de Khartiia, estimó que actualmente hay unos 300.000 soldados desplegados a lo largo del frente, de los cuales aproximadamente 80.000 pertenecen a los dos cuerpos; suficientes, según él, para impulsar un cambio significativo dentro del ejército, incluso cuando la reforma sigue siendo difícil en lo que describió como un sistema inherentemente inerte.

Khartiia adoptó métodos occidentales y tecnología avanzada para transformar la estrategia militar ucraniana (Reuters)

Comandantes de otras unidades ya se han puesto en contacto con el cuerpo para aprender de su modelo, lo que sugiere una creciente demanda de cambio dentro del ejército.

Sin embargo, no está claro si el alto mando está dispuesto a abandonar su legado soviético.

“Queremos darle una herramienta al Estado Mayor”, dijo Andrii Biletskyi, comandante del III Cuerpo de Ejército, durante una reunión informativa conjunta. “Que la acepten o no, es su decisión”.

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