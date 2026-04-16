Estados Unidos

La alcaldesa Karen Bass presenta un ambicioso plan climático para Los Ángeles

La nueva estrategia municipal busca reducir emisiones, fomentar energías limpias y enfrentar el impacto ambiental, con acciones concretas y metas a largo plazo que posicionan a la ciudad como referente en sostenibilidad urbana

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La estrategia de Karen Bass busca duplicar la generación solar local y alcanzar el 80 % de energía renovable en la ciudad para 2030 (REUTERS/Mike Blake)
La estrategia de Karen Bass busca duplicar la generación solar local y alcanzar el 80 % de energía renovable en la ciudad para 2030 (REUTERS/Mike Blake)

El ayuntamiento de Los Ángeles ha dado un giro en su política ambiental con la presentación del ambicioso plan impulsado por la alcaldesa Karen Bass, quien busca transformar la ciudad en un referente de resiliencia y descarbonización.

La propuesta establece 14 objetivos y más de 50 acciones concretas, enfocadas en mejorar la calidad del aire, preservar el agua local y ampliar las áreas verdes.

El documento fija como meta alcanzar la neutralidad de carbono para 2035, con etapas intermedias que deberán cumplirse antes de esa fecha.

La estrategia implica cambios sustanciales en distintos aspectos de la vida urbana, con el fin de que la ciudad pueda enfrentar los desafíos climáticos de las próximas décadas.

Entre las metas más destacadas figura el compromiso de duplicar la generación solar local para 2030 y elevar el consumo de energía renovable al 80 % ese mismo año, con el objetivo de llegar al 100 % en 2035.

Vista aérea de Los Ángeles con tejados cubiertos de paneles solares, rascacielos modernos en el centro y turbinas eólicas al fondo con cielo azul claro.
El plan ambiental de Los Ángeles apunta a lograr la neutralidad de carbono para 2035 mediante 14 objetivos y más de 50 acciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la conversión total de la flota de autobuses del Departamento de Transporte a vehículos eléctricos está proyectada para 2028.

La alcaldesa subrayó en su carta de presentación que “las ciudades son la primera línea de la crisis climática” y que los habitantes ya experimentan sus efectos mediante incendios forestales, inundaciones y olas de calor prolongadas.

El documento busca que “los angelinos se beneficien de una ciudad resiliente y libre de carbono”. El plan también prohíbe la apertura de nuevas perforaciones de petróleo y gas, y establece un proceso para poner fin a la extracción existente, mientras que la instalación de 120.000 cargadores para vehículos eléctricos está prevista antes de 2030.

Uno de los ejes centrales es la colaboración con aerolíneas y proveedores de combustible en los aeropuertos de LAX y Van Nuys para aumentar el uso de combustibles sostenibles en un 28 % para 2030.

La ciudad pretende ser 70 % autosuficiente en el uso de agua local para 2035 y reducir el consumo individual promedio en un 25 % en el mismo periodo.

La ampliación del proyecto de reciclaje de agua en la planta Donald C. Tillman duplicará su capacidad para abastecer hasta a medio millón de personas con agua potable regenerada.

Autobuses eléctricos azules con franjas verdes en una calle urbana mojada, frente a edificios modernos y rascacielos. Cargadores eléctricos visibles.
El ayuntamiento de Los Ángeles proyecta la electrificación total de su flota de autobuses municipales antes de 2028 como parte de la descarbonización (Imagen Ilustrativa Infobae)

Espacios verdes y adaptación ante el aumento de temperaturas

La expansión de parques y la restauración de hábitats naturales forman parte de la respuesta al aumento de las temperaturas urbanas.

El plan prevé la creación de cinco nuevos parques para 2030 y diez para 2035, así como un incremento sustancial del arbolado en toda la ciudad.

Esta estrategia busca mitigar los efectos del calor extremo y mejorar la calidad de vida de los habitantes.

La reducción de emisiones en el Puerto de Los Ángeles y en el aeropuerto internacional es otra de las prioridades, junto con medidas para gestionar los riesgos asociados con la sequía.

El documento actual define métricas claras para evaluar el avance hacia cada objetivo, en respuesta a la falta de indicadores del plan anterior.

El ayuntamiento busca así garantizar que las acciones propuestas se traduzcan en resultados tangibles y verificables.

La propuesta también establece la meta de reducir el uso de combustibles fósiles en edificios y en el transporte público, medidas que se suman al proceso de electrificación de la flota municipal y de autobuses.

El Puerto de Los Ángeles adopta medidas estrictas para reducir emisiones, mejorar la calidad del aire y gestionar los riesgos de sequía (Portal Portuario)
El Puerto de Los Ángeles adopta medidas estrictas para reducir emisiones, mejorar la calidad del aire y gestionar los riesgos de sequía (Portal Portuario)

El enfoque integral contempla la preservación de recursos, el uso eficiente del agua y la promoción de la economía circular.

Limitaciones legales y desafíos de implementación

Aunque la propuesta marca el rumbo para la acción climática en la ciudad, carece de carácter legal obligatorio. La Oficina Administrativa prepara un plan adicional en cumplimiento de las normativas estatales que exigen la integración de estrategias de adaptación y resiliencia climática en los planes generales de cada municipio.

La ejecución de las medidas dependerá tanto del compromiso político como de la colaboración entre las instituciones, el sector privado y la ciudadanía.

En síntesis, el plan anunciado por Karen Bass representa una hoja de ruta para que Los Ángeles haga frente a los desafíos ambientales inmediatos y de largo plazo.

El éxito del modelo dependerá de la capacidad de la ciudad para convertir las promesas en acciones concretas y sostenibles, bajo un sistema de monitoreo riguroso y participación activa de todos los sectores involucrados.

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