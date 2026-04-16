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El gobierno sirio asumió el control total de las bases militares tras el retiro de las tropas estadounidenses

Las autoridades nacionales informaron que la transferencia de instalaciones defensivas se realizó mediante acuerdos con Washington, e indicaron que las fuerzas locales ahora gestionan la infraestructura clave utilizada por la coalición internacional contra el Estado Islámico

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La base de Qasrak tras el retiro de las fuerzas de la coalición internacional liderada por Estados Unidos, en Hasakeh, Siria, 16 de abril de 2026.(REUTERS/Orhan Qereman)
La base de Qasrak tras el retiro de las fuerzas de la coalición internacional liderada por Estados Unidos, en Hasakeh, Siria, 16 de abril de 2026.(REUTERS/Orhan Qereman)

Siria afirmó este jueves que asumió el control de todas las bases militares que anteriormente alojaban tropas de Estados Unidos, desplegadas durante años en el país como parte de la coalición internacional contra el Estado Islámico (IS). El Ministerio de Relaciones Exteriores de Siria comunicó que la transferencia de las instalaciones militares se realizó “en plena coordinación entre los gobiernos sirio y estadounidense”.

Durante los últimos meses, el gobierno islamista amplió su dominio sobre zonas del noreste que estaban en manos de fuerzas kurdas respaldadas por Washington. Al mismo tiempo, el Estado sirio se incorporó formalmente a la coalición internacional anti-IS.

Damasco, capital y sede del gobierno, interpretó el retiro de Estados Unidos como resultado de una evaluación compartida sobre el cambio de situación que motivó la intervención militar de potencias occidentales. El comunicado oficial afirma que Siria se considera ahora “plenamente capaz de liderar los esfuerzos antiterroristas desde dentro, en cooperación con la comunidad internacional”.

Damasco oficializó el fin de la entrega de bases militares antes utilizadas por tropas de Estados Unidos en Siria.
Damasco oficializó el fin de la entrega de bases militares antes utilizadas por tropas de Estados Unidos en Siria.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó: “Se completó la entrega de todas nuestras principales bases en Siria, como parte de una transición deliberada y basada en condiciones”. CENTCOM también aseguró: “Seguimos apoyando los esfuerzos antiterroristas liderados por socios, esenciales para garantizar la derrota duradera” del IS.

El Ministerio de Defensa sirio informó que el ejército asumió el control de la base aérea de Qasrak tras el repliegue de la coalición internacional. Según la institución, la instalación quedó vacía de personal norteamericano tras la salida total.

En paralelo, la agencia AFP reportó que un corresponsal cerca de Qamishli observó un convoy de vehículos militares estadounidenses desplazándose hacia la frontera con Irak. La base de Qasrak era utilizada operaciones logísticas con destino a ese país.

En febrero, antes del estallido de la guerra en Oriente Medio, fuentes diplomáticas occidentales anticipaban que la retirada estadounidense de Siria se completaría en el plazo de un mes. Las fuerzas kurdas sirias cedieron territorio ante el avance gubernamental tras recientes enfrentamientos, lo que condujo a un acuerdo para la integración gradual de las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF) y sus instituciones civiles en las estructuras estatales.

Integrante de las SDF vigila la base de Qasrak tras la retirada de la coalición internacional, Hasakeh, Siria. (REUTERS/Orhan Qereman)
Integrante de las SDF vigila la base de Qasrak tras la retirada de la coalición internacional, Hasakeh, Siria. (REUTERS/Orhan Qereman)

La SDF, junto con la coalición internacional, había liderado la ofensiva que logró la derrota territorial del IS en Siria en 2019.

Estados Unidos declaró este año que la alianza con las fuerzas kurdas había cumplido su principal objetivo. El mes pasado, Siria asumió el control de la base de Rmeilan en la provincia de Hasakeh tras la retirada de la coalición. También se anunció la salida de fuerzas estadounidenses de las bases de Al-Tanf en el sureste y Shadadi en el noreste del país.

El Ministerio de Relaciones Exteriores sirio sostuvo que la expansión de la autoridad estatal sobre áreas antes fuera de control es resultado de “los sostenidos esfuerzos del gobierno sirio por unificar el país en el marco de un Estado único”. El comunicado subrayó “la integración exitosa de la SDF a las estructuras nacionales y la asunción por parte del Estado sirio de la responsabilidad total en la lucha contra el terrorismo y la gestión de amenazas regionales en su territorio”.

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