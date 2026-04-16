Estados Unidos

El Flatiron Building de Nueva York revela su nueva imagen tras el retiro de andamios

La emblemática construcción del centro de Manhattan permaneció cubierta durante casi una década por trabajos de restauración y adecuación, mientras afrontaba procesos judiciales debido a disputas entre copropietarios y el impacto del mercado inmobiliario local

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El video documenta la zona del Flatiron Building en Nueva York, mostrando vistas aéreas y a nivel de calle de edificios, vías y personas. Se observa un área de mesas con sombrillas amarillas identificada como 'Flatiron Nomad' y un mural policromático en una pared. Las imágenes incluyen el Flatiron Building tras la retirada de los andamios que lo cubrían, permitiendo ver su fachada restaurada. Se aprecian anuncios grandes en edificios, tráfico vehicular y peatones en las calles circundantes. Fuente del video: Instagram @flatironny

El Flatiron Building de Nueva York recuperó su apariencia original esta semana después de que los equipos comenzaron el retiro de la estructura de andamios que lo cubría desde antes de la pandemia de COVID-19, según la autoridad municipal para preservación histórica NYC Landmarks and Preservation Committee (LPC).

Ubicado en el 175 de la Quinta Avenida, el edificio estuvo parcialmente oculto durante casi una década mientras avanzaban los trabajos de renovación exterior, actualización de iluminación y adaptación de oficinas a residencias.

La asociación de desarrollo local Flatiron NoMad Partnership informó que, en la primavera, el recinto alcanzará un nuevo hito al ser iluminado por primera vez en sus 124 años de historia.

El Flatiron Building de Nueva York estuvo oculto durante una década. Foto: X Micah Springut @mspringut
El Flatiron Building de Nueva York estuvo oculto durante una década. Foto: X Micah Springut @mspringut

Voceros de la organización señalaron al medio local amNewYork que la remoción avanzó a un 50% hasta el 16 de abril. Sin embargo, las autoridades municipales aún no han precisado la fecha total para el desmonte.

La disputa judicial por el control y las cifras del remate

El camino hacia la transformación residencial estuvo precedido por años de vacancia y una compleja puja por el dominio del inmueble. Tras la salida en 2019 de la editorial británica MacMillan, última gran inquilina del Flatiron Building, el edificio quedó completamente vacío el año siguiente, de acuerdo con el medio local amNewYork.

Los dueños, entre ellos Sorgente, GFP Real Estate, Newmark y ABS Partners, no lograron un acuerdo sobre la renovación global del inmueble, lo que motivó a un juez de la Corte Suprema de Manhattan, tribunal estatal de Nueva York, a ordenar este año la subasta pública del edificio.

En el remate inicial, el inversionista Jacob Garlick se adjudicó el Flatiron Building con una oferta de USD 190 millones, pero perdió el control al no cumplir con el pago inicial exigido de USD 19 millones. Una segunda subasta resultó en que el consorcio original, encabezado ahora por Jeff Gural, recuperara la propiedad por USD 161 millones.

La Flatiron NoMad Partnership informó que, en la primavera, el recinto alcanzará un nuevo hito al ser iluminado por primera vez en sus 124 años de historia. Foto: X @mspringut
La Flatiron NoMad Partnership informó que, en la primavera, el recinto alcanzará un nuevo hito al ser iluminado por primera vez en sus 124 años de historia. Foto: X @mspringut

Estas cifras reflejan el volumen de inversión que gira en torno al inmueble, pues representan algunos de los montos más altos manejados en las subastas recientes de Manhattan y son ejemplo de los procesos de reconversión de activos históricos a residenciales de lujo en la ciudad, según informó el medio local amNewYork.

De uso comercial a reconversión post-COVID

La historia del Flatiron Building, diseñado por el arquitecto Daniel Burnham y finalizado en 1902, está ligada al desarrollo urbano de Nueva York. Su posición en la intersección de la calle 23, Broadway y la Quinta Avenida, y su estatus en el momento de su inauguración como el edificio más alto al norte de Union Square, le dieron renombre y transformaron su entorno, hasta el punto de dar nombre al vecindario Flatiron.

En 2008, Sorgente, firma italiana de bienes raíces, adquirió la mayoría accionaria con el objetivo de hacer un hotel, pero la permanencia de MacMillan impidió el cambio de uso. Culminada la vacancia del edificio, la falta de acuerdo entre copropietarios bloqueó los nuevos proyectos hasta la decisión judicial.

La historia del Flatiron Building, diseñado por el arquitecto Daniel Burnham y finalizado en 1902, está ligada al desarrollo urbano de Nueva York. Foto: Instagram @flatironny
La historia del Flatiron Building, diseñado por el arquitecto Daniel Burnham y finalizado en 1902, está ligada al desarrollo urbano de Nueva York. Foto: Instagram @flatironny

La coyuntura generada por la pandemia y el aumento del trabajo remoto impulsaron la orientación residencial del proyecto: este contexto redujo la demanda de oficinas y favoreció el desarrollo de viviendas de alta gama, lo que fue admitido por Jeff Gural en declaraciones al diario estadounidense The New York Times, al afirmar que el entorno post-COVID es “mucho más favorable al desarrollo residencial”.

El Flatiron Building espera la autorización definitiva de la Comisión de Preservación de Monumentos Históricos para iniciar esta nueva etapa de reconversión.

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