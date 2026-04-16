Estados Unidos

Bruce Springsteen y Bon Jovi encabezarán los festejos por los 250 años de la independencia de Estados Unidos

La programación organizada por el Centro Bruce Springsteen reunirá a artistas de distintos estilos musicales para rendir homenaje a la firma de la Declaración de la Independencia y celebrar el legado de la música estadounidense

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El Ocean First Bank Center de la Universidad de Monmouth será la sede de los conciertos el 4 y 5 de junio de 2026 (REUTERS/Mario Anzuoni).
El Ocean First Bank Center de la Universidad de Monmouth será la sede de los conciertos el 4 y 5 de junio de 2026 (REUTERS/Mario Anzuoni).

Los cantantes Bruce Springsteen y Jon Bon Jovi encabezarán dos conciertos en Nueva Jersey el 4 y 5 de junio de 2026 como parte de la conmemoración nacional por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. El evento reunirá a ambos artistas, quienes interpretarán canciones emblemáticas de la historia musical estadounidense, con el objetivo de unir generaciones y celebrar la diversidad cultural del país.

La organización confirmó que se presentarán los géneros más influyentes de la música nacional con propuestas que incluyen blues, bluegrass, rock, hip-hop, folk, jazz, country y góspel. Entre los músicos anunciados figuran Jackson Browne, Rosanne Cash, Kenny Chesney, Gary Clark Jr., Dion y Dropkick Murphys, entre otros. La banda principal de acompañamiento será The Disciples of Soul durante ambas jornadas.

El Centro Bruce Springsteen impulsa la memoria musical en la mayor efeméride nacional

La programación de este evento representa un aporte relevante a la agenda del aniversario estadounidense y forma parte de una serie de actividades que iniciaron en 2024 con exposiciones como “Música en Estados Unidos: Objetos emblemáticos de la historia musical estadounidense”, alojada en el Salón de la Fama de la Música Folk Americana en Boston.

El acontecimiento se realizará en el Ocean First Bank Center de la Universidad de Monmouth y servirá como antesala a la inauguración del Centro Bruce Springsteen para la Música Estadounidense, prevista para el 7 de junio. Las entradas para cada noche estarán disponibles por separado a partir del 21 de abril a las 12 hs., exclusivamente a través de la página web de la institución organizadora.

El evento será la antesala a la inauguración oficial del Centro Bruce Springsteen para la Música Estadounidense, el 7 de junio de 2026 (REUTERS/Mario Anzuoni).
El evento será la antesala a la inauguración oficial del Centro Bruce Springsteen para la Música Estadounidense, el 7 de junio de 2026 (REUTERS/Mario Anzuoni).

El objetivo consiste en fomentar la reflexión sobre el papel de la música en los procesos de cohesión social en un país marcado por divisiones contemporáneas. En el comunicado oficial del Centro, Robert Santelli, director ejecutivo del establecimiento y productor ejecutivo de los conciertos, afirmó: “Estos conciertos reflejan todo lo que representa el Centro: el poder de la música para unir a las personas, el rico y diverso legado de la música estadounidense como reflejo de nuestra cultura nacional, y la inspiración para reflexionar sobre nuestra historia compartida en estos tiempos de división”.

Por su parte, Eileen Chapman, directora del centro, subrayó que la convocatoria trasciende la exhibición musical: “Nos honra reunir a algunos de los artistas más célebres de nuestro tiempo para este evento único en la vida. Creamos una experiencia inolvidable que honra nuestro pasado e inspira a la próxima generación que dará forma a nuestro futuro”.

Las entradas para los conciertos estarán disponibles desde el 21 de abril a través de la web de la organización (REUTERS/Mario Anzuoni).
Las entradas para los conciertos estarán disponibles desde el 21 de abril a través de la web de la organización (REUTERS/Mario Anzuoni).

America250: misión y objetivos de la conmemoración nacional

La organización nacional America250 fue designada por el Congreso de Estados Unidos para homenajear el aniversario de la firma de la Declaración de Independencia el 4 de julio de 2026. El propósito central es convocar a la sociedad estadounidense para conmemorar la fecha mediante programas educativos, actividades de participación y eventos que impulsen el reconocimiento y la unión nacional.

Para ello, en 2016, el Congreso creó la Comisión del Semiquincentenario de los Estados Unidos, una entidad no partidista presidida por Rosie Rios, ex tesorera del país, con el objetivo de planificar la conmemoración más grande en la historia nacional. La Comisión coordina sus acciones junto a America250.org, Inc., una entidad sin fines de lucro responsable de apoyar la visión programática y fomentar alianzas público-privadas.

Al referirse al sentido de la conmemoración, la presidenta de la comisión afirmó en el sitio oficial de America250: “El aniversario de Estados Unidos es mucho más que una reflexión sobre nuestro pasado; sé trata de honrar las contribuciones de las personas que construyeron este país, las innovaciones que lo pusieron en el mapa y llevaron a un hombre a la luna, e imaginar cómo podrían ser los próximos 250 años para nuestros hijos y las próxima generaciones”.

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