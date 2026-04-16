Wall Street volvió a cerrar con ganancias frente a las señales de distensión en Medio Oriente

Los índices S&P 500 y Nasdaq alcanzan máximos históricos por segundo día consecutivo impulsados por el optimismo en los mercados financieros. (EFE/SARAH YENESEL)

Los índices S&P 500 y Nasdaq cerraron el jueves en máximos históricos por segundo día consecutivo, impulsados por el optimismo de los inversores ante la posibilidad de que lo peor del conflicto en Oriente Medio haya quedado atrás. El avance estuvo motivado por el anuncio de un alto el fuego temporal entre Israel y Líbano, así como por señales de apertura diplomática: el presidente estadounidense, Donald Trump, indicó que Estados Unidos e Irán podrían reunirse durante el fin de semana para tratar de reducir tensiones.

Durante la jornada, la actividad bursátil mostró volatilidad tras la confirmación del alto el fuego de diez días entre Israel y Líbano, y por la declaración de Trump en la que aseguró que Irán se había comprometido a no poseer armas nucleares por más de veinte años. Previamente, funcionarios consultados por Bloomberg advirtieron que un acuerdo duradero entre Estados Unidos e Irán podría tardar hasta seis meses en concretarse.

El S&P 500 subió 16,63 puntos, un 0,24%, hasta 7.040,09 unidades, mientras que el Nasdaq Composite avanzó 80,98 puntos, un 0,34%, a 24.097,00 unidades, y el Dow Jones Industrial Average ganó 101,37 puntos, un 0,21%, situándose en 48.565,09 unidades, según cifras preliminares. El Nasdaq alcanzó su duodécima subida consecutiva, la racha alcista más prolongada desde julio de 2009, y tanto el S&P 500 como el Nasdaq marcaron máximos intradía.

La escalada de las bolsas estadounidenses se explica, en parte, por el repunte de más del 10% desde los mínimos registrados a fines de marzo. Este impulso se atribuye a las expectativas de un desenlace favorable en el conflicto o, al menos, a la evitación de un escenario que afecte gravemente a la economía global. En este contexto, el mercado se mantiene a la espera de si estas esperanzas se concretarán o si resultarán infundadas.

El alto el fuego temporal entre Israel y Líbano genera volatilidad en la actividad bursátil y sostiene expectativas positivas para la economía global. (EFE/SARAH YENESEL)

Mientras tanto, los precios del petróleo reflejaron la persistencia de la cautela en los mercados financieros. El barril de Brent subió 4,7% para situarse en USD 99,39, tras fluctuar entre USD 70 y USD 119 desde el inicio de la guerra, debido a la incertidumbre sobre el impacto del conflicto en el suministro de crudo desde el golfo Pérsico.

El jefe del Ejército de Pakistán se reunió el jueves con el presidente del Parlamento iraní para impulsar la extensión del cese al fuego que ha pausado casi siete semanas de hostilidades entre Israel, Estados Unidos y la República Islámica. Según estrategas de ING Bank, el principal riesgo para las bolsas sería un fracaso en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, dado que las posturas de ambos países siguen siendo distantes.

En paralelo, las ganancias corporativas en Estados Unidos han superado las previsiones de los analistas en el inicio de 2026, lo que ha contribuido al buen desempeño de los mercados. PepsiCo subió 2,3% tras presentar resultados trimestrales mejores de lo esperado, impulsados por un aumento en la venta de snacks luego de una reducción de precios anunciada en febrero. Otras empresas, como J.B. Hunt Transport Services y Marsh & McLennan, también reportaron cifras superiores a las estimadas y sus acciones avanzaron 6,3% y 4,4%, respectivamente.

El sector tecnológico recibió un impulso adicional luego de que Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) informara ingresos y beneficios por encima de las expectativas para el inicio de 2026. Su director financiero, Wendell Huang, anticipó una demanda sólida para el resto de la primavera.

En contraste, Abbott cayó 6% pese a superar levemente las previsiones, tras recortar su proyección anual de beneficios debido a la adquisición de la compañía de diagnóstico oncológico Exact Sciences. La firma de corretaje Charles Schwab también retrocedió tras publicar sus resultados, mientras que Allbirds bajó 35,8% después de su reciente transición hacia el sector de inteligencia artificial.

En los mercados internacionales, los índices de Europa y Asia también registraron subidas. El Nikkei 225 de Japón avanzó 2,4%, el Kospi surcoreano 2,2% y el Hang Seng de Hong Kong 1,7%. Por su parte, China reportó un crecimiento económico del 5% en el primer trimestre, una aceleración respecto al periodo anterior, aunque algunos economistas advierten que la desaceleración global podría afectar sus exportaciones en los próximos meses.

En el mercado de bonos, el rendimiento del Treasury a 10 años aumentó ligeramente hasta 4,31% tras conocerse una disminución en las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos, lo que contribuyó a la percepción de fortaleza económica.

(Con información de AP y Reuters)