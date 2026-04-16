Las disculpas públicas de Duwaji tras mensajes discriminatorios aumentan la presión sobre Mamdani en el gobierno de Nueva York

El escándalo por mensajes discriminatorios históricos de Rama Duwaji impacta la imagen pública del alcalde de Nueva York (REUTERS/Jeenah Moon)

El escándalo en torno a antiguos mensajes discriminatorios en redes sociales de Rama Duwaji, esposa del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha generado una oleada de reacciones entre la opinión pública y la esfera política.

Los comentarios, algunos publicados cuando tenía quince años, incluyeron elogios a militantes palestinos, expresiones ofensivas hacia Israel y sus habitantes, así como insultos raciales y homofóbicos.

La controversia alcanzó su punto máximo cuando publicaciones en X y Tumblr fueron asociadas a Duwaji mediante técnicas de reconocimiento facial, según reconstruyó el portal estadounidense Washington Free Beacon.

Entre los mensajes más controvertidos figuraban afirmaciones como que “Tel Aviv no debería existir en primer lugar” y la utilización de términos despectivos tanto hacia residentes de esa ciudad como hacia otros grupos.

Además, en 2013, Duwaji empleó insultos raciales para referirse a un amigo y una abreviatura ofensiva contra personas homosexuales.

La controversia aumentó con nuevos 'Me gusta' de Duwaji a posteos que celebraban el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 (Captura ILTV Israel)

La difusión de estos contenidos se dio poco después de que se detectaran nuevos “Me gusta” de Duwaji a publicaciones de Instagram que celebraban el ataque de Hamas contra Israel del 7 de octubre de 2023, así como la circulación de imágenes del asalto y la minimización de denuncias de violencia sexual contra rehenes israelíes.

La revelación de estos mensajes y la participación indirecta de Duwaji en contenidos polémicos posteriores al ataque de octubre reavivó el debate sobre la responsabilidad pública y el impacto del pasado digital de los familiares de funcionarios.

El caso ha puesto en relieve la forma en que publicaciones históricas en redes sociales pueden afectar la imagen y credibilidad política de quienes, aunque no ocupan cargos formales, tienen visibilidad por su vínculo con líderes electos.

Las publicaciones asociadas a Duwaji resurgen tras su vinculación, mediante reconocimiento facial, a cuentas en X y Tumblr (Captura ILTV Israel)

Reacción pública y declaraciones de Duwaji

Consultada sobre el impacto de sus declaraciones, Duwaji reconoció: “He leído y visto mucho de lo que otros han dicho y entiendo el daño que causé. Lo siento de verdad”, y en diálogo con el medio artístico Hyperallergic expresó “mucha vergüenza al enfrentarme al lenguaje que utilicé, tan dañino para otros”.

Insistió en que la juventud no excusa sus acciones y evitó referirse de manera específica a los comentarios sobre militantes palestinos o las críticas a Israel.

En la misma entrevista, la ilustradora reflexionó sobre el cambio que ha supuesto para su vida la atención pública, señalando que busca aprender de la experiencia y continuar su trabajo artístico, sin pretender ser una figura pública.

La reacción social ha sido intensa, con voces que reclaman mayor responsabilidad por el impacto de los discursos de odio en línea y otras que advierten sobre los riesgos de juzgar a personas adultas por errores cometidos durante la adolescencia.

La polémica ha reactivado el debate sobre el papel de los familiares de funcionarios en la vida política y la gestión de sus antecedentes virtuales.

Las redes sociales de Rama Duwaji revelaron expresiones ofensivas hacia Israel, insultos raciales y comentarios homofóbicos (REUTERS/Jeenah Moon TPX IMAGES OF THE DAY)

Implicancias políticas y respuestas del entorno

La controversia alcanzó también al alcalde Zohran Mamdani, quien defendió a su esposa ante la prensa y remarcó que Duwaji “no ocupa un cargo formal” en la administración municipal.

Sobre las publicaciones cuestionadas, el alcalde indicó que su esposa ya había expresado sus reflexiones al respecto y que no tenía mucho más que añadir, aunque subrayó que ella es “alguien de integridad incuestionable”.

Mamdani reconoció que el escrutinio sobre la actividad digital de Duwaji es una consecuencia directa de su decisión de postularse, afirmando: “Es una decisión que tiene ramificaciones para quienes amo”.

En relación con la actividad reciente de Duwaji, Washington Free Beacon informó que la ilustradora realizó un trabajo para un ensayo cuyo autor calificó de “espectacular” el atentado de Hamas y utilizó descripciones deshumanizadoras sobre israelíes judíos.

Mamdani aclaró que su esposa fue contratada por un tercero para ilustrar un fragmento de un libro y que nunca tuvo contacto con el autor ni conocía sus declaraciones previas, las cuales consideró “inaceptables y reprobables”.

El alcalde Zohran Mamdani respaldó a su esposa y destacó que Duwaji no ocupa un cargo formal en la administración municipal (AP Photo/Andres Kudacki)

Debate público y repercusiones

La discusión pública en Nueva York sigue marcada por la tensión entre el pasado digital de la primera dama local y la gestión de su imagen como figura asociada, aunque sin cargo formal, al gobierno de la ciudad.

El episodio ha evidenciado el impacto que tienen las publicaciones históricas en redes sociales de familiares de funcionarios cuando estos asumen roles de alta visibilidad política, y plantea interrogantes sobre los límites de la vida privada y el derecho a la reparación en la era digital.