Estados Unidos entregó ocho botes patrulleros a Paraguay para reforzar la seguridad en la hidrovía Paraguay-Paraná

Estados Unidos y Paraguay profundizaron su cooperación en defensa con la entrega de material naval (Presidencia Paraguay)

Estados Unidos formalizó la entrega de ocho botes patrulleros a la Armada Paraguaya durante una ceremonia en Asunción, con el objetivo de reforzar la seguridad en la hidrovía Paraguay-Paraná.

El acto se desarrolló en el Centro de Mando y Control de la Prefectura General Naval, con la presencia de autoridades civiles y militares de ambos países, marcando un nuevo capítulo en la cooperación bilateral en materia de seguridad fluvial.

La inversión inicial destinada a las primeras ocho embarcaciones, junto con su armamento y equipamiento, supera USD 4 millones, mientras que el monto total del proyecto, que prevé la entrega de dos lanchas adicionales y actividades complementarias, asciende a más de USD 12 millones.

Ocho botes patrulleros de última generación fueron entregados a la Armada Paraguaya (Reuters)

La operación busca fortalecer la capacidad operativa de la Armada Paraguaya para enfrentar amenazas en la hidrovía Paraguay-Paraná, por donde transita cerca del 80% de las exportaciones e importaciones del país.

La hidrovía, de aproximadamente 3.400 kilómetros, conecta puertos de Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay y es considerada el principal corredor logístico para el comercio paraguayo.

Por la hidrovía transita cerca del 80 % de las exportaciones e importaciones del país (Revista Chacra)

Durante la inauguración del Centro de Mando y Control, el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Paraguay, Robert Alter, subrayó que las embarcaciones y el equipamiento entregados responden a un enfoque de seguridad integral orientado a fortalecer la vigilancia y la respuesta ante amenazas en la hidrovía.

Robert Alter, encargado de negocios de Estados Unidos, afirmó que la cooperación es una inversión, no una donación

Alter puntualizó que la contribución estadounidense constituye una inversión y no una donación, y representa uno de los pilares de la cooperación en defensa entre ambos países.

El acuerdo de cooperación se estructura bajo el Acuerdo sobre el Estatuto de Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés), firmado en diciembre del año pasado y posteriormente avalado por el Congreso Nacional de Paraguay.

Este instrumento regula la presencia temporal de personal estadounidense en territorio paraguayo y habilita la realización de entrenamientos, ejercicios conjuntos y asistencia en la lucha contra delitos complejos como el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo.

El acuerdo permite la presencia temporal de militares estadounidenses para entrenamientos y apoyo técnico en Paraguay (Reuters)

Alter remarcó ante las autoridades presentes que la implementación del SOFA cataliza y potencia la colaboración en seguridad, permitiendo la llegada de instructores y fuerzas estadounidenses con mayor eficacia.

La relevancia estratégica de la hidrovía Paraguay-Paraná fue destacada por las autoridades durante la ceremonia. Paraguay posee la tercera mayor flota fluvial del mundo, a pesar de su condición de país mediterráneo.

Por su parte, el comandante de la Armada Paraguaya, vicealmirante Christian José Rotela, enfatizó la importancia de proteger la hidrovía frente a la amenaza del crimen transnacional.

Además, advirtió que organizaciones vinculadas al narcotráfico y otras formas de delito buscan aprovechar la extensión del corredor para movilizar cargas ilícitas.

El vicealmirante Christian José Rotela advirtió sobre el uso de la hidrovía por parte del crimen organizado

En la ceremonia participaron autoridades nacionales encabezadas por el presidente de la República, Santiago Peña, quien asistió a la inauguración del Centro de Mando y Control Unificado Héroes del Chaco.

Peña destacó que la cooperación internacional es clave para fortalecer la seguridad regional en Paraguay (Reuters)

Peña resaltó el valor de la cooperación internacional para el fortalecimiento de la seguridad regional y agradeció el respaldo de Estados Unidos en equipamiento y formación de recursos humanos.

(Con información de EFE)