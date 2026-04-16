América Latina

Estados Unidos entregó ocho botes patrulleros a Paraguay para reforzar la seguridad en la hidrovía Paraguay-Paraná

Las autoridades destacaron que la medida busca mejorar la vigilancia y combatir delitos transnacionales en la región

Guardar
Estados Unidos y Paraguay profundizaron su cooperación en defensa con la entrega de material naval (Presidencia Paraguay)
Estados Unidos y Paraguay profundizaron su cooperación en defensa con la entrega de material naval (Presidencia Paraguay)

Estados Unidos formalizó la entrega de ocho botes patrulleros a la Armada Paraguaya durante una ceremonia en Asunción, con el objetivo de reforzar la seguridad en la hidrovía Paraguay-Paraná.

El acto se desarrolló en el Centro de Mando y Control de la Prefectura General Naval, con la presencia de autoridades civiles y militares de ambos países, marcando un nuevo capítulo en la cooperación bilateral en materia de seguridad fluvial.

La inversión inicial destinada a las primeras ocho embarcaciones, junto con su armamento y equipamiento, supera USD 4 millones, mientras que el monto total del proyecto, que prevé la entrega de dos lanchas adicionales y actividades complementarias, asciende a más de USD 12 millones.

Ocho botes patrulleros de última generación fueron entregados a la Armada Paraguaya (Reuters)
Ocho botes patrulleros de última generación fueron entregados a la Armada Paraguaya (Reuters)

La operación busca fortalecer la capacidad operativa de la Armada Paraguaya para enfrentar amenazas en la hidrovía Paraguay-Paraná, por donde transita cerca del 80% de las exportaciones e importaciones del país.

La hidrovía, de aproximadamente 3.400 kilómetros, conecta puertos de Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay y es considerada el principal corredor logístico para el comercio paraguayo.

Hidrovía Paraná Paraguay
Por la hidrovía transita cerca del 80 % de las exportaciones e importaciones del país (Revista Chacra)

Durante la inauguración del Centro de Mando y Control, el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Paraguay, Robert Alter, subrayó que las embarcaciones y el equipamiento entregados responden a un enfoque de seguridad integral orientado a fortalecer la vigilancia y la respuesta ante amenazas en la hidrovía.

Robert Alter
Robert Alter, encargado de negocios de Estados Unidos, afirmó que la cooperación es una inversión, no una donación

Alter puntualizó que la contribución estadounidense constituye una inversión y no una donación, y representa uno de los pilares de la cooperación en defensa entre ambos países.

El acuerdo de cooperación se estructura bajo el Acuerdo sobre el Estatuto de Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés), firmado en diciembre del año pasado y posteriormente avalado por el Congreso Nacional de Paraguay.

Este instrumento regula la presencia temporal de personal estadounidense en territorio paraguayo y habilita la realización de entrenamientos, ejercicios conjuntos y asistencia en la lucha contra delitos complejos como el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo.

El acuerdo permite la presencia temporal de militares estadounidenses para entrenamientos y apoyo técnico en Paraguay (Reuters)
El acuerdo permite la presencia temporal de militares estadounidenses para entrenamientos y apoyo técnico en Paraguay (Reuters)

Alter remarcó ante las autoridades presentes que la implementación del SOFA cataliza y potencia la colaboración en seguridad, permitiendo la llegada de instructores y fuerzas estadounidenses con mayor eficacia.

La relevancia estratégica de la hidrovía Paraguay-Paraná fue destacada por las autoridades durante la ceremonia. Paraguay posee la tercera mayor flota fluvial del mundo, a pesar de su condición de país mediterráneo.

Por su parte, el comandante de la Armada Paraguaya, vicealmirante Christian José Rotela, enfatizó la importancia de proteger la hidrovía frente a la amenaza del crimen transnacional.

Además, advirtió que organizaciones vinculadas al narcotráfico y otras formas de delito buscan aprovechar la extensión del corredor para movilizar cargas ilícitas.

Christian José Rotela
El vicealmirante Christian José Rotela advirtió sobre el uso de la hidrovía por parte del crimen organizado

En la ceremonia participaron autoridades nacionales encabezadas por el presidente de la República, Santiago Peña, quien asistió a la inauguración del Centro de Mando y Control Unificado Héroes del Chaco.

Peña destacó que la cooperación internacional es clave para fortalecer la seguridad regional en Paraguay (Reuters)
Peña destacó que la cooperación internacional es clave para fortalecer la seguridad regional en Paraguay (Reuters)

Peña resaltó el valor de la cooperación internacional para el fortalecimiento de la seguridad regional y agradeció el respaldo de Estados Unidos en equipamiento y formación de recursos humanos.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

ParaguayEstados Unidos

Últimas Noticias

16 años de cárcel para mujer que arrojó su recién nacido a una fosa séptica en El Salvador

El tribunal de Sonsonate impuso la condena después de comprobar que la acusada tras dar a luz arrojó a su hijo en una letrina; sin embargo, el menor sobrevivió debido a la intervención rápida de un vecino

16 años de cárcel para mujer que arrojó su recién nacido a una fosa séptica en El Salvador

República Dominicana inaugura Planta Renacer y consolida su liderazgo en economía circular en el Caribe

El país caribeño pone en marcha una innovadora planta para reciclar resina PET de grado alimenticio, impulsando la industria local, generando empleo y fortaleciendo la cadena de valor del reciclaje a nivel regional

República Dominicana inaugura Planta Renacer y consolida su liderazgo en economía circular en el Caribe

Autoridades hondureñas buscan endurecer penas por feminicidio y extorsión

El gobierno presentó un paquete de cambios normativos con la finalidad de incrementar el castigo para delitos que afectan la integridad de las mujeres y la tranquilidad de familias, así como de sectores productivos en distintas regiones hondureñas

Autoridades hondureñas buscan endurecer penas por feminicidio y extorsión

Gobierno dominicano reactiva el proceso de regularización de bancas de lotería y juegos de azar

La reanudación del plan regulatorio establece nuevas directrices y mecanismos de control, buscando depurar y formalizar la operación de casas de apuestas, mientras la Dirección General de Impuestos Internos asume nuevas competencias de fiscalización

Gobierno dominicano reactiva el proceso de regularización de bancas de lotería y juegos de azar

Presidente de Panamá pide a contralor y procurador arreglar sus diferencias

El mandatario confirmó que habló por separado con ambos funcionarios en medio de la controversia institucional.

Presidente de Panamá pide a contralor y procurador arreglar sus diferencias
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Memorándum con Irán: el TOF 8 rechazó el pedido de nulidad del juicio oral

Memorándum con Irán: el TOF 8 rechazó el pedido de nulidad del juicio oral

Místico y Templario brillan en la lucha estelar y vencen con autoridad a Soberano Jr. y Black Tiger

Fernanda Familiar estalla y lanza duro mensaje en plena polémica legal en contra de Saskia Niño de Rivera

Reportan que alcalde de Taxco no regresó a trabajar tras secuestro

Edomex busca ampliar protección a periodistas, contempla gastos funerarios y formación profesional

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos alertó de que Rusia prepara un arma nuclear capaz de destruir cientos de satélites de una sola detonación

Estados Unidos alertó de que Rusia prepara un arma nuclear capaz de destruir cientos de satélites de una sola detonación

Von der Leyen celebró el alto el fuego de diez días entre Israel y Líbano

Pakistán y Qatar coordinan esfuerzos para un nuevo ciclo de negociaciones entre Estados Unidos e Irán

Europa y la OTAN debatieron aumentar la producción de armas ante la presión de Estados Unidos y las amenazas de Rusia

Quiénes son los grandes ganadores en los Premios Platino

ENTRETENIMIENTO

El príncipe Harry confiesa que no quería ser de la realeza tras la muerte de Diana: “Ese rol mató a mi mamá”

El príncipe Harry confiesa que no quería ser de la realeza tras la muerte de Diana: “Ese rol mató a mi mamá”

Louis Tomlinson recordó sus días en One Direction: “Cuando alcanzamos la fama mundial, la percepción cambió”

De la cancha al set: las lecciones de LeBron James y Chalamet para triunfar bajo presión

Shannon Elizabeth, estrella de ‘American Pie’, da el salto a OnlyFans: “Un lado más sexy que nadie ha visto”

De la Segunda Guerra Mundial a The Dog Stars: cómo Ridley Scott transformó sus recuerdos de la infancia en cine