Hallan sin vida a la mujer que se arrojó de un auto en marzo en Long Island

El cuerpo de Brittany Kritis-Garip, desaparecida desde el 20 de marzo en Oyster Bay, fue hallado en el puerto de Lloyd según confirmó la policía de Suffolk (Go Fund Me)

El Departamento de Policía del Condado de Suffolk confirmó que el cuerpo hallado en el estrecho de Long Island corresponde a Brittany Kritis-Garip, una mujer de treinta y dos años residente en Oyster Bay que estaba reportada como desaparecida desde el 20 de marzo.

La localización del cadáver se produjo en el puerto de Lloyd, donde agentes policiales y equipos de emergencia intervinieron tras recibir la notificación de un hallazgo en la zona costera.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades y divulgada por el canal local News 12 Long Island, Kritis-Garip fue vista por última vez la noche en que se reportó su desaparición. Las imágenes de cámaras de seguridad muestran el momento en que la mujer saltó del automóvil de un familiar y arrojó su teléfono móvil entre unos arbustos.

En ese instante vestía pantalones y una chaqueta negra con cuello de piel, detalle que fue clave en la identificación posterior.

El hermano de la víctima, Niko Kritis, explicó al medio local Patch que Brittany atravesaba una situación de vulnerabilidad emocional al momento de su desaparición. Según relató, la joven probablemente estaba “desorientada y asustada”, en una versión que coincide con el testimonio recogido por la policía al esposo de la mujer, Fernando.

Fernando describió que, durante la noche del 20 de marzo, Brittany Kritis-Garip abandonó de forma repentina el vehículo en el que viajaban y se alejó caminando, dejando atrás sus pertenencias personales, entre ellas el teléfono móvil.

Durante 3 semanas, el caso movilizó a familiares, vecinos de Oyster Bay y voluntarios, quienes organizaron búsquedas en parques, áreas urbanas y zonas costeras del condado de Suffolk.

Las autoridades desplegaron recursos adicionales, incluyendo unidades caninas y drones de vigilancia, para rastrear posibles ubicaciones donde la mujer pudiera encontrarse.

La localización del cuerpo se comunicó oficialmente el lunes, cuando fue hallado en el puerto de Lloyd. Las primeras diligencias realizadas por detectives especializados determinaron que no existen indicios de que la muerte tuviera un origen criminal, aunque las circunstancias exactas permanecen bajo análisis.

Hasta el momento, los peritos forenses no han revelado el resultado definitivo de la autopsia, pero se confirmó la identidad mediante métodos científicos, como el reconocimiento de prendas y la comparación de registros dentales.

El hermano de Kritis-Garip, Niko, fue el encargado de informar sobre el desenlace a los cientos de seguidores del grupo de Facebook creado para la búsqueda.

Confirmó que la familia fue notificada de la localización y cierre de la investigación policial: “Nos comunicaron que la investigación terminó después de encontrar el cuerpo de mi hermana. Agradecemos el apoyo y la solidaridad de todos quienes participaron en las búsquedas”, publicó en la red social.

Cómo se desarrolló la desaparición de Brittany Kritis-Garip

La mujer, de 32 años, fue vista por última vez con pantalones y una chaqueta negra con cuello de piel, ropa clave para su identificación posterior (Go Fund Me)

La desaparición de Brittany Kritis-Garip se produjo la noche del 20 de marzo, cuando la mujer viajaba en automóvil junto a un familiar en las inmediaciones de Oyster Bay, en el condado de Suffolk, Nueva York.

Según el relato de su esposo, Fernando, y de los familiares consultados por la policía, la joven presentó un comportamiento alterado y descendió abruptamente del vehículo. Las cámaras de vigilancia captaron los minutos posteriores, en los que Kritis-Garip se alejó caminando y arrojó su dispositivo móvil a pocos metros de la carretera.

Las autoridades tomaron conocimiento de la desaparición pocas horas después y activaron el protocolo de búsqueda para personas en situación de riesgo.

El caso generó una rápida reacción en la comunidad local, que se unió a las tareas de rastrillaje, compartió avisos en redes sociales y mantuvo contacto con las fuerzas de seguridad durante los días siguientes.

Durante la investigación, la policía revisó grabaciones de cámaras de tránsito y de seguridad privada en la zona, analizó llamadas y mensajes previos a la desaparición, e interrogó a testigos que afirmaron haber visto a la mujer en las horas posteriores. Sin embargo, no se obtuvieron pistas concluyentes sobre su paradero hasta el hallazgo del cuerpo.

Confirmación policial y respuesta familiar

La familia de Kritis-Garip agradeció el apoyo comunitario y pidió respeto a la privacidad tras la confirmación oficial del final de la investigación policial (Go Fund Me)

La noticia del hallazgo fue difundida por el Departamento de Policía del Condado de Suffolk, que detalló las circunstancias en que fue encontrado el cuerpo y reiteró que los detectives no sospechan intervención de terceros.

La información se hizo pública pocas horas después de que la familia recibiera la confirmación formal por parte de las autoridades, quienes les informaron que la investigación había concluido con la identificación de los restos.

El caso de Brittany Kritis-Garip se suma a otros episodios recientes en que la colaboración entre organismos de seguridad y la comunidad permitió activar protocolos de respuesta ante desapariciones en la región de Long Island.

Contexto regional de desapariciones en Long Island

Según cifras del Centro Nacional para Personas Desaparecidas y Explotadas de Estados Unidos —organización especializada en alertas de búsqueda—, en 2023 se reportaron más de 540 casos de adultos desaparecidos en el estado de Nueva York, una cifra que resalta la importancia de la coordinación interinstitucional y el uso de herramientas tecnológicas en la resolución de estos hechos.

Por el momento, los familiares de Kritis-Garip han solicitado respeto a la privacidad y agradecieron públicamente el acompañamiento recibido durante el proceso de búsqueda y esclarecimiento del caso.