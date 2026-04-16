Mundo

Europa y la OTAN debatieron aumentar la producción de armas ante la presión de Estados Unidos y las amenazas de Rusia

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se reunieron en Bruselas para fortalecer la cooperación en defensa europea

Guardar
Ambos líderes destacaron la urgencia de fortalecer la seguridad europea ante las amenazas de Rusia (EFE)
Ambos líderes destacaron la urgencia de fortalecer la seguridad europea ante las amenazas de Rusia (EFE)

Los líderes de la Unión Europea y la OTAN debatieron impulsar de inmediato la producción de armas en Europa en respuesta a las crecientes tensiones por la guerra en Ucrania y las amenazas de Rusia en el espacio, mientras Estados Unidos exige a sus aliados europeos asumir mayor responsabilidad en la defensa del continente.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se reunieron en Bruselas para delinear un plan conjunto enfocado en ampliar la producción de defensa en Europa y asegurar el apoyo a Ucrania.

Según Von der Leyen, ambos coincidieron en la necesidad de invertir más, producir más y acelerar el ritmo de fabricación de equipamiento militar. Esta cooperación entre la Unión Europea y la OTAN será central en los próximos meses, con la cumbre de Ankara como uno de los principales espacios para coordinar la respuesta de defensa y seguridad continental.

Ursula von der Leyen pidió acelerar los esfuerzos de Europa para responder a los desafíos de seguridad (Europa Press)
Ursula von der Leyen pidió acelerar los esfuerzos de Europa para responder a los desafíos de seguridad (Europa Press)

Durante la reunión, Rutte destacó que la coordinación entre ambas organizaciones resulta fundamental ante un escenario de amenazas crecientes.

Las conversaciones incluyeron la protección de infraestructura crítica y la necesidad de preparación frente a riesgos que, según los líderes, requieren una respuesta inmediata y coordinada.

La decisión responde tanto a la guerra lanzada por Rusia contra Ucrania como a la incertidumbre generada por la postura del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha puesto en duda el compromiso de Washington con la OTAN.

Primer plano del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con traje azul y corbata azul, mirando hacia adelante, con un micrófono cerca
Las críticas de Trump llevaron a que los países de la OTAN se comprometieran a elevar su inversión militar al 3,5% del PIB (Reuters)

Las críticas del mandatario estadounidense sobre el gasto europeo en defensa llevaron a que, en 2025, los países aliados de la OTAN se comprometieran a elevar ese gasto al 3,5% del PIB. No obstante, persisten las quejas sobre la limitada capacidad de la industria armamentística europea, ya que la producción no logra cubrir la demanda generada por el conflicto, pese a los esfuerzos de la Unión Europea.

Ucrania depende del suministro constante de armas europeas para frenar el avance ruso (Europa Press)
Ucrania depende del suministro constante de armas europeas para frenar el avance ruso (Europa Press)

Se espera que este refuerzo de la cooperación permita avanzar en mecanismos que aceleren la fabricación y entrega de armamento a los países miembros y a Ucrania, que sigue dependiendo del apoyo occidental en su defensa ante el avance ruso.

La preocupación por la seguridad europea se agravó tras las advertencias de altos mandos militares estadounidenses sobre los planes de Rusia en el espacio.

El general Stephen Whiting, jefe del Comando Espacial de Estados Unidos, advirtió que Moscú estaría planeando colocar armas nucleares anti satélite en órbita, lo que podría desencadenar un escenario de caos global por el impacto en los sistemas de comunicaciones y navegación.

General Stephen Whiting, comándate Espacial de los Estados Unidos
Whiting alertó que posibles acciones rusas podrían afectar los sistemas globales de comunicaciones y navegación (Captura de video)

Whiting remarcó que la administración Trump observa con alarma estos movimientos del Kremlin, incluidos los intentos de Rusia por interferir en las comunicaciones por satélite y el GPS, situación que pondría en riesgo incluso a la aviación comercial.

Estas acciones constituirían una violación del Tratado del Espacio Ultraterrestre, del que Rusia es signataria, y representarían una escalada en la agresividad de Moscú en el ámbito espacial, mientras la guerra en Ucrania continúa.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

OTANUnión EuropeaUrsula von der LeyenMark RutteGuerra Rusia Ucrania

Últimas Noticias

Estados Unidos alertó de que Rusia prepara un arma nuclear capaz de destruir cientos de satélites de una sola detonación

El general Stephen Whiting, comandante del Mando Espacial estadounidense, califica el programa ruso como “la mayor amenaza individual” a la arquitectura satelital global. El Kremlin llevaría en desarrollo el sistema desde al menos 2022

Estados Unidos alertó de que Rusia prepara un arma nuclear capaz de destruir cientos de satélites de una sola detonación

Von der Leyen celebró el alto el fuego de diez días entre Israel y Líbano

La presidenta de la Comisión Europea recibió el anuncio como “un alivio” ante los 2.196 muertos en seis semanas de bombardeos, pero advirtió que la tregua no puede ser una pausa sin horizonte político

Von der Leyen celebró el alto el fuego de diez días entre Israel y Líbano

Pakistán y Qatar coordinan esfuerzos para un nuevo ciclo de negociaciones entre Estados Unidos e Irán

Ambas partes destacaron la importancia de mantener la estabilidad regional y facilitar el diálogo entre Washington y Teherán tras el fracaso del primer intento en Islamabad

Pakistán y Qatar coordinan esfuerzos para un nuevo ciclo de negociaciones entre Estados Unidos e Irán

Netanyahu confirmó la tregua de 10 días con Líbano, pero condicionó cualquier acuerdo final al desarme de Hezbollah

El primer ministro israelí sostuvo que la pausa en los combates abre una “oportunidad histórica” con Beirut, aunque dejó en claro que Israel no retirará sus tropas del sur libanés y mantendrá una amplia zona de seguridad hasta la frontera con Siria

Netanyahu confirmó la tregua de 10 días con Líbano, pero condicionó cualquier acuerdo final al desarme de Hezbollah

Donald Trump aseguró que el alto el fuego entre Israel y el Líbano incluye a Hezbollah y dijo que un acuerdo con Irán “está cerca”

Por otro lado, consultado por el avance de las negociaciones con Irán, dijo que Teherán ha accedido a entregar sus reservas de uranio enriquecido a Estados Unidos

Donald Trump aseguró que el alto el fuego entre Israel y el Líbano incluye a Hezbollah y dijo que un acuerdo con Irán “está cerca”
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Director de la UNP respondió quejas de Abelardo de la Espriella por amenazas en su contra: “Él no nos solicitó”

Director de la UNP respondió quejas de Abelardo de la Espriella por amenazas en su contra: “Él no nos solicitó”

Cifras disminuyen, realidad permanece: el dilema del registro de secuestros en México

Del embarazo infantil a la ideología incel: estos son los pendientes de Citlalli Hernández en la Secretaría de las Mujeres

Seis sitios arqueológicos bajo alerta: Mincul dicta protección provisional por expansión urbana, agricultura, huaqueo y deterioro ambiental

El Metro de Medellín tendrá nueva línea del metrocable: estas serán las rutas y la fecha de inicio de la obra

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos alertó de que Rusia prepara un arma nuclear capaz de destruir cientos de satélites de una sola detonación

Estados Unidos alertó de que Rusia prepara un arma nuclear capaz de destruir cientos de satélites de una sola detonación

Von der Leyen celebró el alto el fuego de diez días entre Israel y Líbano

Pakistán y Qatar coordinan esfuerzos para un nuevo ciclo de negociaciones entre Estados Unidos e Irán

Quiénes son los grandes ganadores en los Premios Platino

Netanyahu confirmó la tregua de 10 días con Líbano, pero condicionó cualquier acuerdo final al desarme de Hezbollah

ENTRETENIMIENTO

El príncipe Harry confiesa que no quería ser de la realeza tras la muerte de Diana: “Ese rol mató a mi mamá”

El príncipe Harry confiesa que no quería ser de la realeza tras la muerte de Diana: “Ese rol mató a mi mamá”

Louis Tomlinson recordó sus días en One Direction: “Cuando alcanzamos la fama mundial, la percepción cambió”

De la cancha al set: las lecciones de LeBron James y Chalamet para triunfar bajo presión

Shannon Elizabeth, estrella de ‘American Pie’, da el salto a OnlyFans: “Un lado más sexy que nadie ha visto”

De la Segunda Guerra Mundial a The Dog Stars: cómo Ridley Scott transformó sus recuerdos de la infancia en cine