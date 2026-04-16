Europa y la OTAN debatieron aumentar la producción de armas ante la presión de Estados Unidos y las amenazas de Rusia

Ambos líderes destacaron la urgencia de fortalecer la seguridad europea ante las amenazas de Rusia (EFE)

Los líderes de la Unión Europea y la OTAN debatieron impulsar de inmediato la producción de armas en Europa en respuesta a las crecientes tensiones por la guerra en Ucrania y las amenazas de Rusia en el espacio, mientras Estados Unidos exige a sus aliados europeos asumir mayor responsabilidad en la defensa del continente.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se reunieron en Bruselas para delinear un plan conjunto enfocado en ampliar la producción de defensa en Europa y asegurar el apoyo a Ucrania.

Según Von der Leyen, ambos coincidieron en la necesidad de invertir más, producir más y acelerar el ritmo de fabricación de equipamiento militar. Esta cooperación entre la Unión Europea y la OTAN será central en los próximos meses, con la cumbre de Ankara como uno de los principales espacios para coordinar la respuesta de defensa y seguridad continental.

Ursula von der Leyen pidió acelerar los esfuerzos de Europa para responder a los desafíos de seguridad (Europa Press)

Durante la reunión, Rutte destacó que la coordinación entre ambas organizaciones resulta fundamental ante un escenario de amenazas crecientes.

Las conversaciones incluyeron la protección de infraestructura crítica y la necesidad de preparación frente a riesgos que, según los líderes, requieren una respuesta inmediata y coordinada.

La decisión responde tanto a la guerra lanzada por Rusia contra Ucrania como a la incertidumbre generada por la postura del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha puesto en duda el compromiso de Washington con la OTAN.

Las críticas de Trump llevaron a que los países de la OTAN se comprometieran a elevar su inversión militar al 3,5% del PIB (Reuters)

Las críticas del mandatario estadounidense sobre el gasto europeo en defensa llevaron a que, en 2025, los países aliados de la OTAN se comprometieran a elevar ese gasto al 3,5% del PIB. No obstante, persisten las quejas sobre la limitada capacidad de la industria armamentística europea, ya que la producción no logra cubrir la demanda generada por el conflicto, pese a los esfuerzos de la Unión Europea.

Ucrania depende del suministro constante de armas europeas para frenar el avance ruso (Europa Press)

Se espera que este refuerzo de la cooperación permita avanzar en mecanismos que aceleren la fabricación y entrega de armamento a los países miembros y a Ucrania, que sigue dependiendo del apoyo occidental en su defensa ante el avance ruso.

La preocupación por la seguridad europea se agravó tras las advertencias de altos mandos militares estadounidenses sobre los planes de Rusia en el espacio.

El general Stephen Whiting, jefe del Comando Espacial de Estados Unidos, advirtió que Moscú estaría planeando colocar armas nucleares anti satélite en órbita, lo que podría desencadenar un escenario de caos global por el impacto en los sistemas de comunicaciones y navegación.

Whiting alertó que posibles acciones rusas podrían afectar los sistemas globales de comunicaciones y navegación (Captura de video)

Whiting remarcó que la administración Trump observa con alarma estos movimientos del Kremlin, incluidos los intentos de Rusia por interferir en las comunicaciones por satélite y el GPS, situación que pondría en riesgo incluso a la aviación comercial.

Estas acciones constituirían una violación del Tratado del Espacio Ultraterrestre, del que Rusia es signataria, y representarían una escalada en la agresividad de Moscú en el ámbito espacial, mientras la guerra en Ucrania continúa.

(Con información de AFP)