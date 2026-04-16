Estados Unidos

Aumenta la preocupación médica por la seguridad de AlloClae en implantes mamarios

Las autoridades y especialistas estadounidenses advierten que el uso de tejido adiposo cadavérico para aumento de busto genera incertidumbre, especialmente ante la falta de estudios clínicos sólidos en personas y posibles efectos en pruebas de imagen mamaria

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Una mujer con los ojos cerrados por la anestesia espera para una operación estética (Freepik)
Una mujer se somete a una operación estética (Freepik)

La introducción en el mercado estadounidense de un nuevo relleno inyectable para el aumento mamario, elaborado a partir de tejido adiposo de cadáveres y comercializado como AlloClae, ha generado expectativas entre quienes buscan alternativas a los implantes tradicionales.

Este producto, presentado por Tiger Aesthetics desde finales de 2024, promete resultados inmediatos y una recuperación en tiempo récord. No obstante, Tommaso Addona, presidente del New York Plastic Surgical Group, ha advertido sobre riesgos específicos: la sustancia puede provocar imágenes anómalas en los estudios para detección de cáncer de mama, lo que a su vez podría causar alertas falsas y procedimientos invasivos innecesarios.

El debate sobre la seguridad a largo plazo de esta técnica, difundida por el tabloide estadounidense New York Post, se intensifica ante el entusiasmo de numerosos cirujanos plásticos que la promocionan en redes sociales, a pesar de la escasez de datos clínicos sólidos en seres humanos.

El relleno mamario AlloClae, elaborado a partir de tejido adiposo de donantes, despierta atención en el mercado estético de Estados Unidos. Foto: Freepick
El relleno mamario AlloClae, elaborado a partir de tejido adiposo de donantes, despierta atención en el mercado estético de Estados Unidos. Foto: Freepick

En la actualidad, el respaldo científico para el uso de AlloClae resulta limitado. Un meta-análisis reciente citado por el tabloide estadounidense New York Post incluyó solo diez estudios en humanos, cubriendo a 93 pacientes con seguimiento en su mayoría inferior a dos años.

Este reducido volumen de pruebas impide garantizar la seguridad del procedimiento en el largo plazo, especialmente respecto al desarrollo potencial de necrosis grasa —la muerte del tejido adiposo— o la formación de quistes y calcificaciones que pueden confundirse con indicios de tumores en mamografías.

El propio Addona, quien ha realizado más de 10 mil cirugías mamarias durante su carrera, precisó: “Si se utiliza la grasa del propio paciente, la probabilidad de necrosis es baja, pero no nula. Con la grasa de un donante, desconozco cuál sería el riesgo real de no integración”.

El relleno inyectable de AlloClae está diseñado para “mantener la estructura tridimensional natural”. Según Tiger Aesthetics, el producto se esteriliza y se le extrae el ADN del donante. Su administración se efectúa mediante una sencilla intervención ambulatoria, generalmente sin anestesia general, lo que permite una recuperación veloz.

“Básicamente, el mismo día, la persona puede reincorporarse a su vida cotidiana”, explicó Addona al tabloide estadounidense New York Post.

Tiger Aesthetics lanza AlloClae ofreciendo aumento mamario sin implantes y con recuperación en menos de un día. Foto: Freepick .
Tiger Aesthetics lanza AlloClae ofreciendo aumento mamario sin implantes y con recuperación en menos de un día. Foto: Freepick .

El principal atractivo radica en ofrecer una solución para aquellas pacientes que no poseen suficientes reservas de grasa corporal propia como para realizar una transferencia autóloga —una situación que el cirujano estima afecta solo al el 5 % de las interesadas— y en reducir el tiempo de reposo, que en una lipotransferencia convencional se extiende hasta seis semanas.

Las preocupaciones por el impacto en la salud mamaria

Las inquietudes en torno a este procedimiento se centran en su impacto en la salud mamaria. Si el relleno de origen cadavérico no logra incorporarse adecuadamente, es posible que surjan masas duras y sospechosas que, en los exámenes de imagen, imiten lesiones cancerosas.

“Eso generaría inquietud, porque un radiólogo podría considerar el hallazgo sospechoso y recomendar más seguimientos, valoraciones e incluso biopsias, con retos adicionales para la paciente y mayor ansiedad”, subrayó Addona al tabloide estadounidense New York Post.

A pesar de que en modelos animales los estudios preclínicos no evidenciaron necrosis después de seis meses, Addona adviertió que los resultados a largo plazo en seres humanos siguen siendo desconocidos.

“El comportamiento del cuerpo cambia con el tiempo; lo que parece seguro tras uno o dos años puede modificararse al tercero, quinto, séptimo año o más”, puntualizó. Por ello, el especialista exige evaluaciones clínicas de entre dos y diez años antes de considerar viable el uso rutinario del producto para aumento mamario.

El relleno mamario AlloClae, elaborado a partir de tejido adiposo de donantes, despierta atención en el mercado estético de Estados Unidos.
El relleno mamario AlloClae, elaborado a partir de tejido adiposo de donantes, despierta atención en el mercado estético de Estados Unidos.

La lipotransferencia sigue como estándar ante la escasez de datos humanos

Aunque el auge de la lipotransferencia autóloga ha reducido la dependencia de los implantes tradicionales, esta alternativa no es apta para todas las pacientes: requiere la existencia de depósitos significativos de grasa, preferentemente en abdomen o muslos.

Según Addona, incluso en casos de corporalidad delgada, suele encontrarse suficiente tejido para el procedimiento tradicional, que acumula décadas de respaldo empírico.

AlloClae, pese a cumplir con la reglamentación de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) como producto derivado de tejido humano, no requiere una aprobación completa por parte de la agencia reguladora estadounidense.

Al contrario de lo que sucede con otras sustancias inyectables como el Botox, su certificación se limita al control de origen y procesamiento; su empleo ha quedado en manos de la propia comunidad médica, que lo ofrece en aumento de glúteos y remodelación de caderas con más entusiasmo que cautela.

Las expectativas generadas por la facilidad y rapidez del procedimiento —que permite volver a la actividad ligera en 24 horas— han impulsado su popularidad en redes. No obstante, Addona señala que, hasta que no existan estudios de seguimiento a mayor plazo, rechazará aplicar AlloClae en aumentos mamarios.

“Me gustaría ver estudios que descarten complicaciones recurrentes como hinchazón o rechazo, que podrían interpretarse como tejido muerto o necrosis mal incorporada”, concluyó el especialista.

Tiger Aesthetics, la firma detrás de AlloClae, no respondió a la consulta realizada por el tabloide estadounidense New York Post sobre estos cuestionamientos.

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