Estados Unidos

La ciudad de Chicago se consolida como referente gastronómico en Estados Unidos

En el más reciente ranking de reconocidas publicaciones, la urbe fue ubicada en la segunda posición nacional gracias a su equilibrio entre tradición e innovación culinaria, además de la diversidad de chefs emergentes y propuestas internacionales

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Chicago es reconocida como la segunda mejor ciudad gastronómica de Estados Unidos en los premios Global Tastemakers 2026, solo detrás de Nueva York. (REUTERS/Jim Young/File Photo)
Chicago es reconocida como la segunda mejor ciudad gastronómica de Estados Unidos en los premios Global Tastemakers 2026, solo detrás de Nueva York. (REUTERS/Jim Young/File Photo)

El estado de Chicago fue seleccionado como la segunda mejor ciudad gastronómica de Estados Unidos en los premios Global Tastemakers 2026 de Food & Wine, la revista gastronómica. Sin embargo, Nueva York mantuvo el primer puesto gracias a su enorme tamaño, diversidad y constante reinvención culinaria, según Time Out, la revista especializada en tendencias urbanas.

Por qué fue seleccionada la ciudad de Chicago

La lista anual, elaborada a partir de las aportaciones de más de 400 chefs, críticos gastronómicos y expertos en viajes, indicó que Chicago combina tradición, innovación, una fuerte identidad local y un notable equilibrio entre la alta cocina y una cultura de barrio.

En la ciudad, los comensales hallan tanto menús degustación con estrellas Michelin como establecimientos tradicionales. Además, una reciente oleada de restaurantes y chefs jóvenes impulsa nuevas propuestas con fusiones internacionales y narrativas personales.

La revista Food & Wine destaca la combinación de tradición, innovación y fuerte identidad local como claves del éxito gastronómico de Chicago. (REUTERS/Jim Vondruska)
La revista Food & Wine destaca la combinación de tradición, innovación y fuerte identidad local como claves del éxito gastronómico de Chicago. (REUTERS/Jim Vondruska)

Esta riqueza e innovación han situado a Chicago en el centro de atención nacional, y evidencian que su gastronomía abarca mucho más que la pizza estilo Chicago o los perritos calientes. En el mismo barrio, es posible encontrar menús degustación filipinos, sabores camboyanos, comida callejera mexicana y muchas otras ofertas culinarias.

Hasta el momento, la ciudad cuenta con veintiún restaurantes con estrellas Michelin, además de decenas de establecimientos Bib Gourmand que destacan por su excelencia a precios bajos en USD.

Vista de una calle concurrida en Chicago al atardecer, con edificios altos, restaurantes iluminados con luces de neón y tráfico de coches y autobuses.
La vibrante escena culinaria de Chicago, con sus icónicos restaurantes y concurridas calles al anochecer, la posiciona como la segunda mejor ciudad gastronómica de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras ciudades reconocidas en los premios Global Tastemakers

En otros puestos del listado, Los Ángeles, Nueva Orleans y San Francisco completaron los cinco primeros lugares, cada una reconocida por su propia identidad culinaria: las fusiones internacionales de Los ángeles, las tradiciones criollas de Nueva Orleans y la larga tradición de San Francisco en la filosofía de la granja a la mesa. De hecho, la lista incluye las mismas ciudades que en 2025, pero en un orden ligeramente diferente.

Así quedó el listado completo de ciudades de Estados Unidos en 2026:

1. Nueva York.2. Chicago.3. Los ángeles.4. Nueva Orleans.5. San Francisco.6. Houston.7. Austin.8. Filadelfia.9. Charleston.10. Miami.

Vista de una calle ancha de Chicago con rascacielos, árboles otoñales a los lados, un semáforo en rojo y varios coches aparcados bajo un cielo azul claro
Chicago destaca por su arquitectura emblemática, museos de reconocimiento internacional y una completa agenda cultural, según observatorios turísticos.

Chicago, mucho más que gastronomía

La ciudad de Chicago destaca por su arquitectura, museos de reconocimiento internacional, espacios verdes y una amplia agenda cultural, lo que la posiciona como uno de los destinos urbanos más completos de Estados Unidos, según reportes recientes del observatorio The Skydeck y la plataforma de experiencias turísticas GetYourGuide.

El perfil arquitectónico de Chicago es uno de sus sellos distintivos, con edificios como la Willis Tower (antes Sears Tower), el John Hancock Center y la torre Aqua, reconocidos por su innovación y altura. De acuerdo con GetYourGuide, los recorridos arquitectónicos por el río Chicago ofrecen una perspectiva única de su skyline e historia urbana.

La oferta cultural se refleja en museos de referencia mundial, entre ellos el Art Institute of Chicago, el Field Museum y el Museum of Science and Industry. El Art Institute alberga obras de artistas estadounidenses y europeos, mientras que el Field Museum se especializa en ciencias naturales y antropología.

The Skydeck subraya que la ciudad también cuenta con el Chicago Cultural Center, sede de exposiciones y eventos gratuitos, y una escena teatral consolidada que incluye el Chicago Theatre.

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