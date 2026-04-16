El Memorial Coliseum de Los Ángeles se convierte en epicentro de celebración mundialista con el FIFA Fan Festival

El Memorial Coliseum de Los Ángeles será sede del Festival de Aficionados de la FIFA del 11 al 15 de junio de 2026, con transmisión en vivo de partidos de la Copa Mundial (REUTERS/Daniel Cole)

El Memorial Coliseum de Los Ángeles será sede del Festival de Aficionados de la FIFA entre el 11 y el 15 de junio de 2026, según datos publicados por el portal cultural Secret Los Angeles.

Durante cinco jornadas, este espacio ofrecerá transmisiones en vivo de los partidos de la Copa del Mundo 2026, además de actividades culturales, conciertos, experiencias interactivas y una propuesta gastronómica dirigida especialmente al público asistente.

El festival inaugura la competición futbolística en Norteamérica y sitúa a Los Ángeles como una de las 16 ciudades anfitrionas en esta edición del Mundial, indicó la organización.

El acceso general al Memorial Coliseum tendrá un costo de USD 10, mientras que los menores de 12 años podrán ingresar de manera gratuita. Los horarios de apertura y cierre por jornada aún no han sido confirmados y serán actualizados próximamente.

La programación busca unir el ambiente deportivo con una lista diversa de propuestas culturales y lúdicas. Las actividades temáticas vinculadas al fútbol, zonas de realidad virtual, presentaciones musicales y exhibiciones de arte urbano se suman a una selección de platos típicos de los países participantes.

La ciudad de Los Ángeles se consolida como una de las 16 ciudades anfitrionas del Mundial 2026 con un evento multicultural y propuestas para todo público (Gary A. Vasquez-Imagn Images)

La organización aspira a crear un espacio de encuentro para seguidores de diversos orígenes, fortaleciendo el carácter internacional del evento y el perfil multicultural de Los Ángeles.

Zonas oficiales de fanáticos y programación extendida

Además del Memorial Coliseum, la FIFA y las autoridades locales han establecido zonas oficiales de aficionados en varios barrios de la ciudad, extendiendo la celebración durante junio y julio.

Las llamadas FIFA Fan Zones tendrán pantallas gigantes para ver los partidos, espectáculos musicales y puestos de comida, para que el ambiente del Mundial alcance distintos puntos del área metropolitana.

Las ubicaciones y fechas confirmadas incluyen: 6333 W. 3rd St del 18 al 21 de junio; 251 Stonewood Street en Downey el 20 de junio; 800 N. Alameda Street del 25 al 28 de junio; y 11770 Foothill Blvd en Sylmar del 2 al 5 de julio.

Además, habrá actividades complementarias el 4 y 5 de julio en 905 East El Segundo Blvd, así como del 9 al 11 de julio en 750 S. Santa Anita Ave (South El Monte). El 11 de julio, la fiesta estará en Windward Ave, Venice Beach.

La FIFA Fan Zone de Los Ángeles prevé medidas de seguridad reforzadas y accesibilidad para personas con movilidad reducida a lo largo del Mundial 2026 (Windward Ave, Captura Google Maps)

Finalmente, del 14 al 15 y 18 al 19 de julio, tendrán lugar celebraciones en 1101 W McKinley Ave (Pomona) y en 461 W. 6th Street, Suite 300 (San Pedro), mientras que el 18 y 19 de julio se realizarán eventos en la intersección de San Fernando Blvd. y Magnolia Blvd., Burbank.

La organización asegura la implementación de medidas de seguridad reforzadas y accesibilidad para personas con movilidad reducida.

El objetivo es fomentar la convivencia y participación de familias, grupos escolares y turistas que lleguen a Los Ángeles para el Mundial.

Imágenes de la intersección de San Fernando Blvd. y Magnolia Blvd., Burbank, una de las zonas de aficionados oficiales (Captura Google Maps)

Entradas, acceso y actualización de información

La venta de entradas para el Festival de Aficionados en el Memorial Coliseum se hará a través del sitio oficial del recinto, donde también se publicarán los detalles sobre horarios, artistas invitados y eventos especiales.

Secret Los Angeles invita a consultar periódicamente la web para encontrar la información más reciente, ya que los organizadores planean anunciar nuevas atracciones y la presencia de figuras del fútbol internacional en las próximas semanas.

El acceso general se mantiene a un precio fijo; los menores de 12 años conservarán la entrada gratuita, lo que busca facilitar la asistencia de familias.

En las zonas de aficionados distribuidas por la ciudad, el ingreso será libre y contará con servicios sanitarios, áreas de descanso y puntos de hidratación.

La Copa Mundial 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá significa un evento de gran relevancia para la región y refuerza el papel de Los Ángeles como anfitriona de grandes citas deportivas y culturales.

La FIFA Fan Zone de Los Ángeles prevé medidas de seguridad reforzadas y accesibilidad para personas con movilidad reducida a lo largo del Mundial 2026 (Gary A. Vasquez-Imagn Images)

Se prevé la llegada de miles de visitantes internacionales y locales, lo que refuerza la reputación de la ciudad como sede de eventos globales.

La información sobre la programación y accesos se actualizará en la web oficial del L.A. Coliseum, según fuentes de Secret Los Angeles.

Los organizadores invitan a planificar la visita con anticipación y a mantenerse informados para aprovechar toda la oferta de actividades que acompañarán la Copa del Mundo en la ciudad.