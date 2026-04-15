Estados Unidos

Un popular destino turístico bajo alerta por aguas contaminadas con bacterias tras una fuerte tormenta

Autoridades sanitarias recomiendan evitar el contacto con el mar durante varios días por riesgos para la salud

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Vista aérea de una zona rural con casas y árboles rodeados por vastas inundaciones de agua color marrón rojizo después de fuertes lluvias
Las autoridades de Hawái emiten advertencias por contaminación de aguas en playas tras intensas tormentas Kona Low de abril 2026. (Reuters)

Las autoridades sanitarias de Hawái emitieron advertencias por contaminación de aguas en playas de varias islas tras el paso de intensas tormentas Kona Low a inicios de abril de 2026, afectando a residentes y turistas en plena temporada alta. La contaminación se produce por la escorrentía de lluvias, que arrastra residuos, aguas residuales y sustancias químicas hacia el mar, lo que puede poner en riesgo la salud pública.

De acuerdo con el Departamento de Salud de Hawái (DOH), los avisos se activaron después de las lluvias intensas, que causaron el arrastre de contaminantes a las costas y elevaron el peligro de exposición a bacterias como Escherichia coli y Salmonella, así como la presencia de desechos animales y pesticidas. Las autoridades recomiendan evitar el contacto con el agua de mar durante al menos 48 a 72 horas tras los episodios de lluvia, aunque este periodo puede extenderse en función de la persistencia de la saturación del suelo y las lluvias. El seguimiento de la calidad del agua se realiza de manera localizada, con actualizaciones en tiempo real según la evolución de las condiciones ambientales, según el DOH Clean Water Branch.

Según reportó el medio local Kauai Now News, este tipo de advertencias aumentó desde marzo de 2026, cuando tres tormentas Kona Low consecutivas provocaron inundaciones, evacuaciones y daños en infraestructuras de Kaua‘i, O‘ahu, Maui y la Isla Grande. Las secuelas de estos fenómenos meteorológicos han intensificado las medidas de supervisión sanitaria y han impactado en la actividad turística y recreativa de la región.

¿Por qué se emiten advertencias por aguas contaminadas tras lluvias en Hawái?

Las advertencias por contaminación, conocidas oficialmente como avisos de “aguas turbias” o “aguas contaminadas”, se emiten cuando la escorrentía causada por lluvias arrastra residuos hacia el mar, alterando la calidad del agua costera. El Departamento de Salud de Hawái sostiene que estos contaminantes incluyen aguas residuales domésticas, fertilizantes agrícolas, desechos animales y restos orgánicos e inorgánicos. El contacto con agua contaminada puede resultar en infecciones gastrointestinales, afecciones dérmicas y enfermedades transmitidas por bacterias y parásitos.

El mensaje oficial enfatiza: “Si el agua está turbia, evite el contacto”, una frase reiterada en sus comunicados y replicada por medios como Fox News. La intención es reducir el riesgo de infecciones y complicaciones de salud para residentes y turistas, de acuerdo al DOH Clean Water Branch.

¿Qué playas y zonas de Hawái están bajo advertencia de contaminación en abril de 2026?

Hasta la segunda semana de abril de 2026, las advertencias siguen vigentes en numerosos puntos de las islas de Kaua‘i, O‘ahu, Maui y la Isla Grande. En Kaua‘i, el aviso es de alcance insular, mientras que en las otras islas, las restricciones afectan varias playas y tramos costeros. El monitoreo de la calidad del agua es permanente y se realiza tanto mediante análisis de laboratorio como por observación directa; los resultados se actualizan en la página oficial del DOH.

El departamento puntualiza que los avisos solo se levantan cuando los niveles de bacterias y contaminantes se encuentran dentro de los parámetros seguros establecidos por las normas estatales y federales. Según el medio local Kauai Now News, este proceso puede prolongarse si continúan las precipitaciones o si el terreno permanece saturado y, por ende, propenso a la nueva escorrentía.

Casas parcialmente sumergidas en agua marrón lodosa con escombros flotando, incluyendo vegetación y ramas, bajo un cielo nublado en Hawái
La escorrentía causada por lluvias arrastra aguas residuales, desechos y sustancias químicas, elevando el riesgo sanitario para turistas y residentes de Hawái. (Associated Press)

¿Qué riesgos para la salud existen al entrar en contacto con aguas contaminadas en Hawái?

El contacto con aguas contaminadas supone el riesgo de exposición a bacterias como Escherichia coli y Salmonella, así como a virus y parásitos presentes en aguas residuales y desechos animales. El DOH advierte que estas condiciones provocan desde infecciones leves hasta cuadros más graves, sobre todo en personas con sistemas inmunológicos comprometidos, niños y adultos mayores.

Entre las recomendaciones oficiales figuran:: Evitar nadar, surfear o realizar actividades acuáticas en aguas turbias o de aspecto marrón.: No consumir mariscos ni productos extraídos de zonas bajo advertencia.: No ingresar al mar durante al menos 48 a 72 horas tras lluvias intensas, salvo que se levante la advertencia antes.: Consultar los avisos oficiales antes de visitar playas o participar en actividades acuáticas.

La entidad recalca que: “Las bacterias y contaminantes no siempre son visibles a simple vista, por lo que la ausencia de coloración no garantiza la seguridad del agua”.

¿Qué impacto tienen estas advertencias en el turismo y la vida local en Hawái?

La publicación de advertencias por contaminación coincide con la temporada alta de turismo, lo que ha generado incomodidad entre algunos visitantes afectados por las restricciones. Según Fox News y el diario estadounidense San Francisco Chronicle, empresas turísticas y prestadores de servicios han debido modificar sus actividades ante la imposibilidad de ofrecer recreación en varias playas.

El Departamento de Salud de Hawái solicita a los viajeros que consulten las actualizaciones oficiales y den prioridad a la seguridad sanitaria sobre el ocio. Las autoridades subrayan que la vigilancia y restricciones permanecerán vigentes hasta que la situación sea segura para todos.

En paralelo, la Guardia Costera de Estados Unidos y los servicios de emergencia han participado en rescates y asistencia logística, principalmente en áreas donde las inundaciones causaron evacuaciones y daños materiales. Según los reportes oficiales, no se han registrado víctimas mortales ni personas desaparecidas como consecuencia directa de las tormentas recientes.

¿Cómo se monitorea y controla la contaminación del agua en Hawái tras las tormentas?

El Departamento de Salud de Hawái, a través del DOH Clean Water Branch, lleva a cabo un monitoreo diario de la calidad del agua en playas y zonas costeras. Los avisos se emiten tras la detección puntual de niveles elevados de bacterias o contaminantes y se levantan solo cuando los análisis de laboratorio confirman la seguridad del agua para el uso recreativo.

La institución aconseja consultar el sitio oficial del DOH antes de desplazarse a cualquier playa, ya que las condiciones pueden variar rápidamente tras lluvias o tormentas. El organismo enfatiza que la mejor defensa contra los riesgos sanitarios de aguas contaminadas es la prevención.

El Departamento de Salud de Hawái advierte sobre la exposición a bacterias como Escherichia coli y Salmonella en playas contaminadas, recomendando evitar el contacto tras lluvias. (AP foto/Mengshin Lin)
El Departamento de Salud de Hawái advierte sobre la exposición a bacterias como Escherichia coli y Salmonella en playas contaminadas, recomendando evitar el contacto tras lluvias. (AP foto/Mengshin Lin)

¿Por qué se han incrementado las advertencias por contaminación de aguas en Hawái en 2026?

Desde marzo de 2026, Hawái experimentó tres tormentas Kona Low consecutivas en un periodo breve, resultando en precipitaciones acumuladas superiores al promedio anual en varias regiones. Tanto el DOH como el medio local Kauai Now News atribuyen a este patrón climático el aumento en frecuencia y duración de los avisos por contaminación en las playas, lo que dificulta las labores de limpieza y recuperación en las zonas impactadas.

Las autoridades estatales indican que la recurrencia de fenómenos meteorológicos extremos, relacionada parcialmente con la variabilidad climática global, ha favorecido la contaminación por escorrentía. El reto principal es garantizar la seguridad sanitaria sin perjudicar de modo grave la economía del turismo y la cotidianidad de los residentes.

¿Qué deben saber residentes y turistas para protegerse de la contaminación de aguas en Hawái?

El levantamiento de restricciones ocurre de manera progresiva y específica por playa o zona costera, en función de los resultados de los análisis recientes. El Departamento de Salud de Hawái recomienda permanecer atentos a los canales oficiales y abstenerse de entrar al mar en áreas bajo advertencia.

La principal consecuencia inmediata para la población ha sido la limitación de actividades acuáticas y recreativas, mientras que los equipos sanitarios y de emergencia siguen en alerta ante posibles nuevas tormentas.

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