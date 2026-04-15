Scott Bessent señala a Mythos de Anthropic como clave en la carrera tecnológica con China

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, advirtió que la ventaja tecnológica sobre China en inteligencia artificial se ha reducido a solo tres a seis meses. (Reuters)

La irrupción de Anthropic PBC con su modelo avanzado de inteligencia artificial Mythos sacudió la seguridad digital global y la geopolítica tecnológica. Tras la exposición pública de sus capacidades por parte del secretario del Tesoro Scott Bessent en un foro del Wall Street Journal, los principales bancos estadounidenses y autoridades financieras convocaron una reunión de emergencia para analizar las implicancias del avance.

Según el canal financiero estadounidense CNBC y la agencia económica Bloomberg, este encuentro respondió al temor de que Mythos produzca una ola de ciberataques sin precedentes en medio de la carrera internacional por la IA. Bessent indicó que la ventaja de Estados Unidos sobre China en inteligencia artificial se redujo a un margen de entre tres y seis meses.

Explicó que Mythos es una herramienta extremadamente eficaz para identificar vulnerabilidades en software y sistemas informáticos. El modelo solo fue distribuido a un grupo selecto de socios estratégicos bajo estrictos criterios de seguridad.

Anthropic reportó que Mythos descubrió fallas críticas en todos los sistemas operativos y navegadores importantes, incluidos errores de décadas de antigüedad en OpenBSD y FFmpeg. (Reuters)

La preocupación central recae en el potencial de Mythos para modificar la protección de la infraestructura bancaria y de defensa estadounidense. Los bancos presentes en la reunión —Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley y Wells Fargo— enfrentaron el diagnóstico de que la capacidad de Mythos para ubicar vulnerabilidades podría exponerlas a riesgos nunca antes encarados, según reportó CNBC el 10 de abril de 2026.

El descubrimiento masivo de vulnerabilidades cambia el alcance de la amenaza cibernética

El efecto de Mythos fue inmediato para los responsables de seguridad de los bancos internacionales. El director ejecutivo Jamie Dimon de JPMorgan Chase relató a CNBC que la herramienta identificó miles de puntos débiles en sistemas digitales corporativos durante una reciente prueba de estrés. Esto obliga a actualizar las estrategias de ciberseguridad, ya que las nuevas tecnologías aumentan tanto la capacidad defensiva como la exposición al riesgo.

Anthropic detalló en un informe técnico difundido por el medio argentino Infobae que Mythos halló vulnerabilidades graves en todos los grandes sistemas operativos y navegadores web del mundo. Uno de los ejemplos fue la detección de un defecto de 27 años en OpenBSD, considerado uno de los sistemas más seguros. Además, descubrió una falla de 16 años en la librería de video FFmpeg —presente en la mayoría de los servicios digitales— que había pasado inadvertida a pesar de numerosas auditorías automatizadas.

Jamie Dimon resalta que la detección masiva de vulnerabilidades redefine el enfoque de protección digital en la banca global. (Reuters)

Estas capacidades han permitido a bancos como JPMorgan Chase reforzar sus equipos de ciberseguridad y coordinar con agencias gubernamentales, según Dimon. Además, forzó al gobierno estadounidense a tomar una medida regulatoria poco habitual: el Pentágono declaró a Anthropic como amenaza para la cadena de suministro nacional, una clasificación normalmente reservada a actores extranjeros. Esta información fue confirmada por Bloomberg y Yahoo Finance, agencia financiera global.

Mythos y la respuesta de la industria tecnológica y financiera global

El modelo Claude Mythos Preview provocó la formación del Proyecto Glasswing, una coalición de emergencia integrada por 12 empresas, incluidas Apple, Google, Microsoft, Amazon Web Services, NVIDIA, Cisco, CrowdStrike, JPMorganChase, Palo Alto Networks y la Linux Foundation. Este consorcio comprometió una inversión de USD 100 millones entre créditos de uso y donaciones a organizaciones de código abierto para reforzar la defensa colectiva.

El lanzamiento parcial y controlado del modelo busca fortalecer la infraestructura crítica, lo cual anticipa que estas capacidades —que identifican y explotan vulnerabilidades de forma autónoma— podrían ser replicadas o empleadas por agentes con objetivos dañinos.

El director ejecutivo David Solomon analiza el impacto de las nuevas capacidades de inteligencia artificial en la estrategia de seguridad informática global. (Reuters)

Pruebas internas de Anthropic revelaron que incluso ingenieros sin experiencia en ciberseguridad lograron, usando únicamente instrucciones básicas, obtener de Mythos exploits completos en pocas horas. Esto elimina el equilibrio previo que protegía los sistemas complejos por la dificultad técnica de los ataques avanzados; ahora, el simple acceso al modelo y suficiente creatividad permiten comprometer infraestructuras anteriormente catalogadas como seguras.

El director ejecutivo David Solomon de Goldman Sachs confirmó a CNBC que su entidad también evalúa las funcionalidades de Mythos y su repercusión en la estrategia de seguridad informática global.

Estados Unidos busca asegurar su ventaja tecnológica frente a China

El secretario Bessent planteó que el avance de modelos como Mythos fortalece por el momento el liderazgo de la IA estadounidense respecto a la competencia china, si bien reconoció la escasa diferencia en capacidades: “He visto estudios que indican que, en pocos años, Estados Unidos tendrá entre el 70 y el 80% de la capacidad informática mundial. Estábamos en el 30%. Ahora creo que estamos en el 50% y vamos por buen camino”, afirmó Bessent durante el evento del Wall Street Journal, citado por Bloomberg.

La estrategia de Anthropic pretende sostener este liderazgo. La empresa, fundada en 2021 por Dario Amodei y otros exfuncionarios de OpenAI, anunció una inversión de USD 50.000 millones en la construcción de data centers personalizados en suelo estadounidense, y busca ampliar aún más la capacidad de procesamiento del país según precisó Yahoo Finance.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, junto al secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en la Casa Blanca en Washington (Reuters)

No obstante, persisten tensiones con el gobierno. El Departamento de Defensa estadounidense buscó impedir la utilización gubernamental de la tecnología de Anthropic, alegando riesgos para la seguridad nacional. Un tribunal federal concedió a la empresa una medida cautelar temporal que blinda su actividad, aunque la disputa judicial continúa.

Esto mantiene a la compañía fuera de los contratos con el departamento de defensa, pero mantiene colaboración con otras agencias del gobierno, según CNBC.

Mythos revela riesgos estructurales en ciberseguridad e impulsa reacciones coordinadas

La reacción de los bancos, las agencias federales y los actores tecnológicos ante las capacidades de Mythos evidenció que el modelo representa a la vez una amenaza y una herramienta decisiva para la redefinición de la seguridad digital, según análisis de Infobae y el canal financiero estadounidense CNBC. Mythos demostró que la detección de vulnerabilidades ya no reside en equipos altamente calificados, sino en el acceso a tecnologías de inteligencia artificial cada vez más autónomas.

El alcance del modelo se extendió sobre la infraestructura digital mundial. Dimon reconoció que este contexto forzó a “los bancos internacionales a repensar sus estrategias en un contexto donde la seguridad informática define la estabilidad financiera”. El dilema —la capacidad de atacar o defender sistemas críticos— ahora ocupa el centro de atención de gobiernos y empresas.

El director ejecutivo de JPMorgan Chase subrayó ante CNBC que proteger los activos digitales requiere vigilancia permanente y actualización continua, y enfatizó que la higiene digital “sigue siendo fundamental para reducir el riesgo de ataques”.

La interconexión del sistema financiero mundial incrementa la exposición de todas las instituciones y exige una respuesta proactiva y colaborativa frente a amenazas que crecen a medida que la inteligencia artificial avanza. La carrera entre proteger y explotar vulnerabilidades se intensifica, y el resultado de este enfrentamiento será decisivo para la estabilidad de la economía digital en los próximos años.