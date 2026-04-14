Estados Unidos

JPMorgan alerta sobre el impacto global de las vulnerabilidades detectadas por Mythos en la banca digital

Jamie Dimon, director ejecutivo del banco, subraya que la reciente prueba de inteligencia artificial realizada por Anthropic ha encendido las alarmas en el sector financiero, elevando el nivel de preocupación por la seguridad informática internacional

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Jamie Dimon advierte que la inteligencia artificial amplifica el riesgo de ciberataques y obliga a la banca internacional a reforzar su seguridad informática (REUTERS/Mike Segar/File Photo)
Jamie Dimon advierte que la inteligencia artificial amplifica el riesgo de ciberataques y obliga a la banca internacional a reforzar su seguridad informática (REUTERS/Mike Segar/File Photo)

El director ejecutivo de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, advirtió que la reciente prueba de la inteligencia artificial Mythos, desarrollada por la empresa estadounidense Anthropic, ha expuesto un número considerablemente mayor de vulnerabilidades en los sistemas digitales corporativos, lo que incrementa significativamente el riesgo de ciberataques en el sector bancario global.

Dimon reconoció que las herramientas de inteligencia artificial poseen un enorme potencial para fortalecer las defensas tecnológicas en el futuro, subrayó que, en el presente, amplifican la exposición de las empresas a hackers y obligan a la banca internacional a repensar sus estrategias en un contexto donde la seguridad informática es clave para la estabilidad financiera.

Así lo explicó el martes durante una teleconferencia con analistas citada por el canal financiero CNBC. El reciente ejercicio realizado con Mythos permitió detectar miles de puntos débiles en el software empresarial, de acuerdo con una advertencia difundida por Anthropic la semana anterior.

Esta capacidad de localización masiva de vulnerabilidades generó una reacción inmediata dentro del sector financiero y motivó al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, a convocar a directores generales de los principales bancos del país para analizar en profundidad los riesgos inminentes asociados a la expansión de la inteligencia artificial en la infraestructura crítica, según informó CNBC.

El avance de Mythos expone un dilema estratégico para la industria: aunque la inteligencia artificial puede convertirse en un aliado esencial para identificar y corregir fallas de seguridad, también puede ser utilizada por actores maliciosos para explotar esas mismas debilidades.

JPMorgan Chase refuerza sus equipos de ciberseguridad y suma esfuerzos con el gobierno de Estados Unidos para anticipar amenazas cibernéticas (REUTERS/Shannon Stapleton)
JPMorgan Chase refuerza sus equipos de ciberseguridad y suma esfuerzos con el gobierno de Estados Unidos para anticipar amenazas cibernéticas (REUTERS/Shannon Stapleton)

Refiriéndose a este doble filo, Dimon fue enfático: “Muestra que hay muchas más vulnerabilidades que necesitan ser corregidas”.

Además, reconoció que la revelación de Anthropic ha incrementado el nivel de inquietud entre los responsables de la seguridad informática de las principales instituciones financieras.

De acuerdo con Dimon, JPMorgan, el banco de mayor capitalización bursátil del mundo, ha reforzado sus equipos especializados en ciberseguridad y mantiene una coordinación constante con agencias gubernamentales de Estados Unidos para anticipar posibles amenazas a sus sistemas.

Gastamos mucho dinero. Tenemos a los mejores expertos. Estamos en contacto permanente con el gobierno”, señaló el CEO.

Además, remarcó que la protección de los activos digitales y la defensa contra ataques informáticos constituyen un trabajo de tiempo completo que exige actualización y vigilancia continua ante la sofisticación creciente de los ataques.

Un pasillo en un centro de datos con filas de servidores iluminados en azul. Hay gráficos digitales superpuestos que muestran datos, esquemas y candados rojos.
La interconexión global del sistema financiero multiplica los riesgos tecnológicos y dificulta la protección de datos y activos sensibles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mythos intensifica el desafío de la ciberseguridad bancaria

El impacto de Mythos no se limita a una entidad ni a una sola región. Dimon advirtió que la interconexión del sistema financiero mundial multiplica la exposición de todas las instituciones a los riesgos tecnológicos.

Según su planteo, la dependencia que los bancos mantienen respecto a bolsas de valores, plataformas de pago y otras infraestructuras críticas introduce “nuevas capas de riesgo” y dificulta la tarea de proteger tanto los datos como los activos sensibles de los clientes.

El director financiero de JPMorgan, Jeremy Barnum, reforzó esta perspectiva al señalar que la industria bancaria reconoce desde hace tiempo el potencial de la inteligencia artificial para facilitar la detección de vulnerabilidades y, al mismo tiempo, ser utilizada en ataques por actores maliciosos.

Barnum puntualizó que los recientes avances de Anthropic y otras firmas tecnológicas han acelerado una tendencia que ya estaba presente en el sector, incrementando la urgencia de adoptar medidas proactivas y colaborativas en toda la industria.

Ante el avance de la inteligencia artificial, Dimon insistió en la importancia de mantener prácticas tradicionales de ciberseguridad y no depender exclusivamente de soluciones automatizadas.

Representación abstracta de un cerebro digital brillante con circuitos, conectado a computadoras cúbicas por líneas de luz. Puntos rojos indican vulnerabilidades.
Expertos insisten en que la “higiene digital” y las prácticas tradicionales siguen siendo esenciales frente al avance de la inteligencia artificial en ciberseguridad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Subrayó que la “higiene digital”, que abarca la protección de datos, redes, routers y hardware, así como el cambio frecuente de contraseñas y la actualización de protocolos, sigue siendo fundamental para reducir el riesgo de ataques, según declaró en diálogo con CNBC

Otros grandes bancos también evalúan Mythos ante nuevas amenazas

La preocupación que despertó Mythos alcanzó a otras instituciones relevantes del sistema financiero de Estados Unidos.

El director ejecutivo de Goldman Sachs, David Solomon, confirmó el lunes durante una llamada de resultados que la entidad también está evaluando las funcionalidades de la inteligencia artificial desarrollada por Anthropic, aunque evitó ofrecer detalles sobre el proceso, según consignó CNBC.

La irrupción de Mythos y las advertencias de expertos han desencadenado una respuesta coordinada entre reguladores y bancos estadounidenses.

El descubrimiento de miles de vulnerabilidades por parte de la inteligencia artificial de Anthropic confirma el carácter ambivalente de estas tecnologías: representan un avance significativo en la detección de fallas, pero también amplían las posibilidades de ataque para quienes buscan explotar los sistemas críticos del sector financiero.

La banca global enfrenta el reto de equilibrar la innovación tecnológica con una defensa robusta, en un entorno donde la seguridad digital es cada vez más determinante para la confianza y la estabilidad del mercado.

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