Estados Unidos

San Francisco es considerada una de las ciudades más saludables de Estados Unidos, según un estudio

Un informe de WalletHub coloca a la ciudad en la cima del listado nacional gracias a su acceso a la salud, alimentación de calidad, espacios verdes y baja tasa de obesidad

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Vista panorámica de San Francisco al atardecer, con personas haciendo yoga, ciclismo y corriendo en un parque, el puente Golden Gate y el perfil urbano de fondo.
San Francisco encabeza el ranking de las ciudades más saludables de Estados Unidos según el informe de WalletHub con una puntuación global de 70,41 (Imagen Ilustrativa Infobae)

San Francisco, WalletHub, puntuación global de 70,41, lidera el listado de ciudades más saludables de los Estados Unidos según un análisis reciente. El portal financiero especializado WalletHub, conocido por sus análisis comparativos, evaluó más de 180 centros urbanos en base al acceso a la salud, alimentación, oportunidades para la actividad física y disponibilidad de áreas verdes, otorgando a la ciudad una puntuación global de 70,41.

Este resultado sitúa a San Francisco por encima de otras urbes tanto costeras como interiores, apuntalando su reputación como epicentro de estilos de vida activos y saludables.

La metodología utilizada analizó variables como la cantidad de médicos de cabecera por habitante, la densidad de mercados de agricultores, el costo medio de los gimnasios y la presencia de rutas de senderismo, midiendo así la facilidad de acceso a recursos fundamentales que impactan directamente en la salud y el bienestar de la población.

Entre los resultados, el informe destaca que San Francisco lidera en las categorías de alimentación saludable y espacios verdes, y se ubica en la cuarta posición nacional respecto a restaurantes saludables por habitante.

El 100% de sus residentes tiene acceso a espacios aptos para la actividad física, lo que evidencia la priorización del planeamiento urbano orientado al bienestar. La ciudad exhibe la segunda tasa de obesidad más baja entre las evaluadas, reflejo de políticas públicas integradas y de una infraestructura que favorece hábitos beneficiosos para la salud.

WalletHub identificó que seis de las diez ciudades mejor evaluadas están en la costa oeste de los Estados Unidos. San Diego ocupa el segundo lugar y Seattle el tercero, mientras que Portland aparece en el quinto puesto según el estudio.

La prevalencia de la región occidental se explica en parte por políticas locales orientadas a la promoción de estilos de vida activos y por la abundante oferta de productos frescos y opciones alimentarias saludables.

Estructura y criterios del estudio de WalletHub

Vista panorámica de San Francisco con el puente Golden Gate y rascacielos al fondo; en primer plano, varias personas practican yoga y corren al aire libre.
El estudio de WalletHub destaca el acceso universal a espacios para actividad física en San Francisco como factor clave de bienestar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clasificación de WalletHub se organizó en torno a cuatro áreas clave: asistencia médica, calidad alimentaria, frecuencia y facilidad de la actividad física, y disponibilidad de espacios verdes. Cada rubro contó con ponderaciones asignadas, permitiendo una comparación equilibrada entre contextos urbanos diversos.

El informe subraya la oferta gastronómica de San Francisco, con una elevada proporción de restaurantes que ofrecen opciones vegetarianas y sin gluten, consideradas entre las más numerosas de Estados Unidos.

Además, la cercana ubicación de zonas recreativas favorece la práctica frecuente de ejercicio y contribuye a la menor prevalencia de enfermedades asociadas al sedentarismo. La interacción entre infraestructura, acceso a servicios de salud y cultura alimentaria explica buena parte de los indicadores positivos observados en la ciudad.

El acceso a la atención médica fue un componente clave en la evaluación. San Francisco destaca por su alta densidad de médicos de cabecera y por la disponibilidad de servicios sanitarios eficientes, facilitando la prevención y el tratamiento oportuno de enfermedades.

Según WalletHub, esta accesibilidad distingue a la ciudad respecto a otras que presentan mayores obstáculos en su sistema de salud, aunque cuenten con espacios verdes o buena oferta alimentaria.

Criterios de evaluación y fuentes de información

El análisis de WalletHub revela que seis de las diez ciudades más saludables están ubicadas en la costa oeste de Estados Unidos (Reuters: Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images)
El análisis de WalletHub revela que seis de las diez ciudades más saludables están ubicadas en la costa oeste de Estados Unidos (Reuters: Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images)

Para confeccionar el ranking, WalletHub asignó un peso específico a cada indicador relevante: el acceso a la salud y la calidad alimentaria recibieron las mayores ponderaciones, seguidos por la facilidad para realizar actividad física y la presencia de espacios verdes.

En cada categoría se recopilaron datos de fuentes oficiales como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), la principal agencia federal de salud pública del país, y el departamento de Agricultura, así como organismos locales de salud pública.

La puntuación final de cada ciudad surgió de la suma de los resultados ponderados, permitiendo establecer un ranking integral. De acuerdo con el reporte, la sinergia entre opciones alimentarias saludables, acceso a parques y atención médica eficiente en San Francisco favorece una vida activa y bajos índices de obesidad, lo que explica su posición de liderazgo nacional.

Factores urbanos diferenciales de San Francisco

El equilibrio entre oferta sanitaria, políticas urbanas y acceso a espacios públicos distingue la estrategia de salud pública de San Francisco (REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo)
El equilibrio entre oferta sanitaria, políticas urbanas y acceso a espacios públicos distingue la estrategia de salud pública de San Francisco (REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo)

San Francisco se distingue por su equilibrio entre servicios de asistencia sanitaria, políticas urbanísticas enfocadas a la accesibilidad de los espacios públicos y una oferta diversa de alimentos centrada en la salud de sus habitantes. Este enfoque integral ha permitido que la ciudad mantenga indicadores positivos en salud pública y calidad de vida en el tiempo.

Según WalletHub, el éxito logrado se debe a medidas que interrelacionan el planeamiento del espacio físico, la promoción de hábitos saludables y la provisión de servicios médicos de calidad. El informe afirma que estas políticas han sido determinantes para disminuir la prevalencia de enfermedades crónicas y fortalecer el bienestar general de los residentes.

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