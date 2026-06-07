Interna en Irán: Pezeshkian cuestionó a la televisión estatal y advirtió que responderá a los ataques contra su gestión

Pezeshkian cuestionó a la televisión estatal y advirtió que responderá a los ataques contra su gestión (EFE/Archivo)

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, cuestionó a la televisión estatal y a sectores de los medios de comunicación afines al régimen por las críticas dirigidas contra su gestión en medio de la guerra que afecta a la región. El mandatario advirtió que su administración responderá si continúan los cuestionamientos que considera injustificados.

En un mensaje publicado en la red social X, Pezeshkian afirmó que su Gobierno ha intentado preservar la estabilidad interna y evitar disputas políticas durante la crisis actual. Sin embargo, señaló que algunos medios han intensificado sus críticas contra el Ejecutivo en un momento que, según dijo, requiere cohesión.

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“Nuestros colegas en el Gobierno siempre han estado atentos a que la tranquilidad psíquica de la sociedad no se vea amenazada, y mi énfasis está en preservar la unidad y tolerar las diferencias”, escribió el mandatario.

A continuación, lanzó una advertencia dirigida específicamente a la televisión pública iraní y a determinados comunicadores.

“Cuando la televisión estatal y algunos activistas mediáticos, en condiciones de guerra, dirigen el filo de críticas injustas hacia el Gobierno, nos veremos obligados a dar una respuesta adecuada”, sostuvo. “Esto no es conveniente para el país”, agregó.

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Las declaraciones constituyen una de las críticas más directas realizadas por Pezeshkian hacia medios vinculados al régimen desde que asumió la presidencia. En Irán, la radiodifusión estatal tiene un peso central dentro del sistema político y suele reflejar posiciones de distintos sectores de poder de la República Islámica.

El mandatario iraní pidió preservar la unidad nacional en medio de la guerra y sostuvo que las disputas políticas no benefician al país en el actual contexto regional

El mensaje llega en un contexto especialmente sensible para Teherán. El régimen iraní continúa involucrado en contactos diplomáticos relacionados con la guerra iniciada a finales de febrero y con los esfuerzos para alcanzar un entendimiento con Estados Unidos que permita reducir la tensión regional y reabrir el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio mundial de petróleo y gas.

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Al mismo tiempo, Irán sigue respaldando a Hezbollah, su principal aliado en el Líbano, mientras continúan los enfrentamientos y los intentos de negociación para alcanzar un cese de las hostilidades.

Nuevas amenazas tras los bombardeos en Beirut

Las declaraciones de Pezeshkian coincidieron con nuevos pronunciamientos de dirigentes iraníes sobre los recientes ataques contra el suburbio de Dahye, en el sur de Beirut, una zona considerada uno de los principales bastiones de Hezbollah.

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El portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Rezaei, aseguró que Teherán responderá “con firmeza y dureza” a los bombardeos.

“Responderemos con firmeza y dureza al ataque del régimen sionista contra Dahye”, escribió en redes sociales.

El dirigente también lanzó una advertencia contra Israel.

“Hay que poner en su sitio a este perro rabioso”, afirmó, al tiempo que instó a estar atentos a los acontecimientos que podrían producirse en las próximas horas.

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Los retratos de Ruhollah Jomeini y Alí Khamenei permanecen exhibidos en la capital iraní mientras continúan las tensiones regionales y los debates internos en el régimen (AP/Archivo)

Los ataques contra el sur de Beirut se registraron pocos días después de que Israel y el Líbano anunciaran un nuevo esquema de alto el fuego negociado con mediación estadounidense. Hezbollah rechazó la propuesta y reiteró su oposición a las conversaciones en los términos planteados.

La situación regional continúa además vinculada a las negociaciones entre Irán y Estados Unidos. Teherán insiste en que el fin de las operaciones militares contra el Líbano forma parte de las condiciones necesarias para avanzar hacia un acuerdo más amplio que contribuya a estabilizar la región.

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En paralelo, el presidente estadounidense Donald Trump descartó una retirada inmediata de las fuerzas norteamericanas desplegadas en Oriente Medio.

“No considero que estén en peligro. Tenemos la mejor defensa y el mejor ataque que jamás se haya visto”, declaró durante una entrevista difundida este domingo.

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Mientras las negociaciones diplomáticas siguen sin una resolución definitiva y persisten los enfrentamientos en varios frentes de la región, Pezeshkian optó por dirigir su atención a la situación interna y pidió evitar disputas públicas que, según sostuvo, pueden afectar la unidad del país en medio de la guerra.