Estados Unidos

Polémica en Boston por el precio del autobús al Gillette Stadium durante la Copa Mundial

La decisión de cobrar 95 dólares por el viaje en colectivo ha generado críticas y preocupación entre los fanáticos, que temen que el alto costo limite su participación en el evento

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El comité organizador de la Copa Mundial no ofrece descuentos para niños, adultos mayores ni personas con necesidades de accesibilidad en el transporte oficial (REUTERS/Brian Snyder)
El comité organizador de la Copa Mundial no ofrece descuentos para niños, adultos mayores ni personas con necesidades de accesibilidad en el transporte oficial (REUTERS/Brian Snyder)

El costo del transporte para la Copa Mundial 2026 en Boston ha generado preocupación entre los aficionados, quienes se enfrentarán a tarifas elevadas para llegar al estadio.

El comité organizador anunció un servicio de autobús de USD 95 por asiento para trasladar a los hinchas hasta el Gillette Stadium, cifra que supera incluso el precio del tren, estimado en USD 80 ida y vuelta desde el centro de la ciudad.

La medida fue comunicada oficialmente sin contemplar descuentos para niños, adultos mayores ni personas con necesidades de accesibilidad, lo que ha incrementado el malestar entre los seguidores del fútbol.

Las autoridades locales advirtieron sobre posibles cierres de calles y cambios en el tránsito tanto en el centro de Boston como en las inmediaciones del estadio durante los días de partido, lo que complicará el acceso convencional.

Para asistir a los encuentros, los aficionados deberán adquirir sus billetes de autobús anticipadamente y mostrar la entrada al partido para poder abordar.

Un autobús urbano azul claro rotulado para el "FREE NYC WORLD CUP 2026 BUS SERVICE" se mueve por una calle concurrida de Nueva York, con taxis amarillos detrás.
Las tarifas de transporte para la Copa Mundial 2026 en Boston alcanzan los USD 95 por asiento en autobús, superando incluso el coste del tren (Imagen Ilustrativa Infobae)

El servicio, denominado Boston Stadium Express y gestionado junto a la empresa Yankee Line, contará con más de 20 puntos de recogida en el área metropolitana, abarcando desde el centro de convenciones de Rhode Island hasta el aeropuerto internacional Logan.

El precio anunciado para el autobús representa un aumento respecto a eventos recientes en el mismo estadio. Por ejemplo, durante la gira de Taylor Swift, el costo por asiento fue de USD 75.

El comité anfitrión explicó que este incremento responde a la compleja coordinación logística que requiere el Mundial y al mayor número de paradas habilitadas para los partidos.

Durante la Copa Mundial, no habrá estacionamiento general ni gratuito en las inmediaciones del estadio, eliminando la tradicional práctica del tailgating en el fútbol estadounidense.

Los espacios oficiales designados por la FIFA tendrán un costo de USD 175 para automóviles en la fase de grupos, USD 220 para octavos y hasta USD 270 en cuartos de final, mientras que los vehículos grandes pagarán entre USD 600 y USD 980 según la etapa.

La organización estima que el servicio de autobús podrá movilizar hasta 10.000 personas por partido, con salidas programadas desde tres horas antes del inicio y retornos media hora después del pitido final.

A diferencia de Catar 2022 y la Eurocopa 2024, en Estados Unidos los poseedores de entradas no tendrán acceso gratuito al transporte público durante el Mundial (REUTERS/Brian Snyder)
A diferencia de Catar 2022 y la Eurocopa 2024, en Estados Unidos los poseedores de entradas no tendrán acceso gratuito al transporte público durante el Mundial (REUTERS/Brian Snyder)

Será indispensable presentar una entrada válida del encuentro correspondiente para abordar, lo que busca garantizar que el servicio sea exclusivo para los asistentes.

Expectativas económicas y dudas en las ciudades sede

El modelo de recaudación adoptado en Boston contrasta con lo implementado en otros torneos internacionales recientes. Tanto en Catar 2022 como en la Eurocopa 2024 de Alemania, los poseedores de entradas tuvieron acceso gratuito al transporte público en los días de partido.

En cambio, en Estados Unidos, las ciudades anfitrionas buscan compensar los gastos asumidos para la organización, que incluyen seguridad, atención médica, protección en áreas públicas, fan zones, aeropuertos y desplazamientos oficiales.

La FIFA, que proyecta ingresos de USD 11.000 millones por el Mundial, retiene la totalidad de los beneficios por venta de entradas, derechos de transmisión, patrocinios y estacionamientos oficiales.

Las ciudades cubren la logística y esperan que el flujo turístico compense la inversión. El organismo internacional calcula un impacto económico de USD 30.000 millones para el país, aunque algunos ejecutivos locales, bajo anonimato, expresan escepticismo sobre la posibilidad de alcanzar esa cifra.

La experiencia para los aficionados en Boston se perfila como una de las más costosas en la historia de la Copa Mundial, sumando las tarifas del transporte a los elevados precios de entradas y alojamiento.

El Gillette Stadium, rebautizado como Boston Stadium para el torneo, albergará siete partidos, incluidos dos encuentros de Escocia y duelos entre selecciones como Inglaterra, Ghana, Noruega y Francia.

Vista aérea del interior del Gillette Stadium con asientos azules y rojos vacíos, un campo de fútbol americano verde y una pantalla gigante
Durante los días de partido, las autoridades locales aplicarán cierres de calles y cambios en el tránsito en Boston y alrededores del Gillette Stadium (Reuters)

Críticas por el modelo y cuestionamientos ambientales

El aumento de tarifas para acceder al estadio ha sido motivo de desaprobación entre organizaciones de hinchas. Ronan Evain, director de Football Supporters Europe, calificó como “sin precedentes” el costo de los trenes y cuestionó la prioridad de obtener la mayor cantidad de dinero posible de una audiencia cautiva.

Evain también destacó la contradicción entre la política ambiental de la FIFA y el cobro de sumas tan elevadas a quienes eligen opciones de transporte colectivo, señalando que exigir un pago adicional por adoptar alternativas responsables “hace una burla de los compromisos de la FIFA con el clima y su estrategia de emisiones netas cero”.

En este contexto, los hinchas que asistan al Mundial en Boston deberán planificar su viaje con antelación y estar preparados para afrontar gastos considerablemente superiores a los de otras competiciones internacionales recientes, en un entorno donde el acceso al espectáculo se ha vuelto un lujo para muchos seguidores del fútbol.

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