El alza en los precios de boletos para el Mundial provoca indignación global

Las quejas de los aficionados por los altos precios de los boletos para la Copa Mundial 2026 se intensifican por la falta de transparencia en la asignación de asientos (REUTERS/Mike Segar)

El entusiasmo inicial de Aaron Levinson por asistir a un partido del Mundial este verano en Estados Unidos se transformó en frustración al recibir la ubicación de sus entradas.

Tras desembolsar USD 1.700 por cuatro boletos de la categoría más económica disponible, más USD 250 por estacionamiento, descubrió que los asientos asignados estaban lejos del campo, en las esquinas del nivel superior del SoFi Stadium.

Levinson, abonado del Galaxy desde hace más de diez años, expresó su descontento: “Siento que por el precio que pagué, al menos debería saber dónde estarían los asientos”.

Su caso refleja un sentimiento extendido: numerosos aficionados reportan insatisfacción por la falta de transparencia y los altos precios en el proceso de compra de entradas para la Copa Mundial 2026, que será organizada conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá.

Miles de hinchas han denunciado que el sistema de venta de la FIFA, basado en categorías, no especificó la ubicación exacta de los asientos hasta semanas después de la compra.

Un hombre de mediana edad con expresión de decepción sostiene cuatro boletos para un partido de fútbol, sentado en las gradas superiores de un estadio moderno mientras el campo permanece lejano y desenfocado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando finalmente se asignaron los lugares, muchos compradores descubrieron que sus entradas, incluso aquellas de Categoría 1, correspondían a zonas alejadas o esquinas, mientras que los sitios más cercanos al campo se vendieron posteriormente a precios considerablemente mayores.

Esta situación ha generado malestar entre los aficionados, quienes confiaron en los mapas iniciales publicados por la FIFA y esperaban ubicaciones privilegiadas por el monto abonado.

El sistema aplicado para la Copa Mundial 2026 estableció precios elevados y asignaciones poco claras. Según reportes recientes, la posibilidad de acceder a los mejores lugares implicó pagar hasta el triple del costo de un boleto estándar en la categoría más alta.

La FIFA defendió el método argumentando que todas las personas recibieron asientos acorde a la categoría adquirida —o superiores— y que la introducción de nuevas opciones de primera fila formó parte de una fase de ventas posterior.

Sin embargo, la percepción de arbitrariedad y la falta de transparencia han incrementado la controversia.

El sistema de venta de entradas de la FIFA para el Mundial 2026 no reveló la ubicación exacta hasta semanas después de la compra, generando malestar entre los hinchas (REUTERS/Agustin Marcarian)

Quejas por precios y transparencia en la venta de boletos

La Copa Mundial 2026 ha generado quejas generalizadas por los precios elevados y la opacidad en la asignación de asientos. Muchos compradores adquirieron boletos sin conocer la ubicación exacta y recibieron lugares en zonas poco deseadas, a pesar de haber pagado cifras equivalentes a un viaje internacional o unas vacaciones familiares.

La situación genera preocupación por la posibilidad de estadios semivacíos y ha puesto en tela de juicio el modelo de precios dinámicos implementado por la FIFA.

Al inicio de abril, todavía quedaban entradas disponibles para más de un tercio de los 72 encuentros de la fase de grupos y varios paquetes de hospitalidad sin vender, pese al discurso optimista del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sobre el supuesto agotamiento de los boletos para los 104 partidos.

La lentitud en la venta de boletos ya se había evidenciado el año anterior durante el Mundial de Clubes en Estados Unidos, cuando los organizadores debieron reducir drásticamente los precios para llenar estadios.

Es que algunas localidades pasaron de casi USD 500 a menos de USD 15, aunque cuatro partidos no superaron los 8.500 asistentes.

La FIFA fue criticada por introducir nuevas opciones de primera fila a precios mucho mayores que las categorías previamente anunciadas para el Mundial 2026 (REUTERS/Benoit Tessier/File Photo)

Presión política y consecuencias para el futuro

La estrategia de maximizar ingresos con políticas de precios flexibles causa irritación no solo en los aficionados, sino también entre legisladores estadounidenses.

El mes pasado, 69 congresistas enviaron una carta a la FIFA solicitando una reducción de precios y recordando la promesa de un torneo “inclusivo” con cientos de miles de boletos accesibles.

Los legisladores advirtieron: “Ese modelo de precios dinámicos es financieramente excluyente y contradice la visión presentada”.

El encarecimiento de los boletos podría tener consecuencias a largo plazo para el fútbol en la región, alejando a nuevas generaciones del espectáculo internacional.

Landon Donovan, considerado el mejor futbolista estadounidense, recordó que su primer acercamiento al Mundial fue gracias a la facilidad de acceso a entradas en 1994, situación que podría no repetirse si los precios actuales se mantienen.

Donovan señaló: “Personas que no son aficionados habituales terminan enamorándose del juego por primera vez”. Si la elección se reduce a pagar una entrada o la hipoteca, muchos potenciales seguidores podrían quedar excluidos de la experiencia.

Un Mundial menos accesible y el riesgo de butacas vacías

La experiencia de Levinson y de miles de hinchas pone en duda la promesa de un Mundial realmente accesible. El costo de vivir el torneo en directo se ha disparado, y para muchos, asistir a un partido se ha transformado en un lujo casi inalcanzable.

La polémica persiste y el riesgo de partidos con butacas vacías continúa mientras la FIFA apuesta a que la demanda se ajuste a la oferta en los próximos meses, en un contexto en el que el entusiasmo inicial ha dado paso a la decepción y al reclamo por mayor transparencia y equidad.