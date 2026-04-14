Nueva Jersey planea tarifa de más de USD 100 en su tren estatal para ir al MetLife Stadium durante el Mundial

La operadora NJ Transit plantea una tarifa especial superior a USD 100 para viajar entre Nueva York y el MetLife Stadium durante la Copa Mundial 2026 (NJ Transit)

La operadora estatal New Jersey Transit considera aplicar una tarifa superior a los USD 100 para los billetes de tren entre la estación Penn de Nueva York y el MetLife Stadium durante los partidos de la Copa Mundial de la FIFA previstos para este verano, según reveló el portal deportivo estadounidense The Athletic y recogió The New York Times.

Esta propuesta implica un aumento significativo en el costo del pasaje para un trayecto de tan solo 29 kilómetros, lo que podría transformar la experiencia de traslado ferroviario para miles de aficionados que asistan a los encuentros.

De aprobarse la medida, el precio superará en más de un 775 % la tarifa habitual de USD 12,90 por el viaje de ida y vuelta en esa ruta. La iniciativa, que sigue en evaluación, tiene como objetivo recaudar alrededor de USD 48 millones para cubrir gastos logísticos y operativos asociados a los ocho partidos que albergará Nueva Jersey, incluida la final del torneo internacional.

Las autoridades estatales, encabezadas por la gobernadora Mikie Sherrill, han asegurado que los costos no recaerán sobre los residentes locales, sino que serán absorbidos por los asistentes a los eventos.

Según datos de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, el flujo diario de pasajeros entre Manhattan y Nueva Jersey supera los 300.000 viajeros en días laborables, lo que pone de manifiesto la presión que experimentará la infraestructura durante el Mundial.

La experiencia en eventos anteriores, como la final de la Copa América Centenario en 2016, mostró que la congestión en los accesos y el encarecimiento del transporte pueden provocar retrasos de hasta una hora en los trayectos habituales hacia el estadio.

La propuesta de la operadora estatal NJ Transit contempla varias medidas para los días de partido: se eliminarían los descuentos para mayores, niños y personas con discapacidad y, de acuerdo con fuentes internas citadas por The Athletic, se aplicaría una “tarifa especial para eventos” de tres cifras.

El costo equipararía la tarifa a la de un vuelo nacional de larga distancia en Estados Unidos, pese a que el recorrido dura menos de media hora y cubre poco más de 20 millas (más de 32 km). El aumento proyectado generó preocupación tanto entre los usuarios habituales del tren como en los aficionados al fútbol, que ya enfrentan dificultades por el alto precio de las entradas y el alojamiento en Nueva York para la Copa Mundial.

La decisión se produce en un contexto de demanda excepcional por la magnitud del evento, acompañado de restricciones específicas para quienes opten por otros medios de transporte, como la limitación del estacionamiento y el acceso vehicular privado al estadio durante los días de partido.

En paralelo, la organización del torneo ha dispuesto una reducción notable de la capacidad de estacionamiento en el complejo deportivo de East Rutherford.

Según informó The New York Times, los días de partido el acceso vehicular privado al MetLife Stadium será muy limitado en comparación con los partidos regulares de los New York Giants o los New York Jets, equipos de la Liga Nacional de Fútbol Americano. Esta restricción elimina la posibilidad de acudir en coche y convierte al tren en el principal medio de llegada al estadio.

La red ferroviaria, por tanto, se presenta como la alternativa central para acceder a los encuentros de la Copa Mundial en Nueva Jersey. NJ Transit prevé desplegar un operativo de seguridad especial en la estación Penn durante las fechas del torneo. Según detalla The New York Times, solo podrán ingresar al área de embarque de NJ Transit quienes presenten un billete oficial para la Copa Mundial en las cuatro horas previas a cada partido.

Esta política forzará a los viajeros habituales a modificar sus rutinas, teniendo que ajustar horarios o buscar rutas alternativas mientras el flujo de aficionados gestione turnos de embarque controlados.

La imposición de una tarifa general, sin contemplar categorías de descuento, significa que todos los pasajeros con destino al estadio pagarán el mismo monto elevado, independientemente de su edad o condición. Esta medida coloca a la conexión ferroviaria entre Manhattan y el estadio entre las más costosas del país en términos relativos, considerando la distancia recorrida.

Proyecciones de demanda y expectativas de recaudación

El objetivo de la tarifa de tres cifras es recaudar USD 48 millones destinados a gastos logísticos y de seguridad de los ocho partidos del Mundial en Nueva Jersey (REUTERS/Brian Snyder)

La Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, prevé una afluencia récord de visitantes internacionales y una demanda logística sin antecedentes en la historia del torneo.

El estado de Nueva Jersey albergará ocho partidos, incluido el cierre de la competencia, lo que llevó a las autoridades locales a buscar mecanismos de financiación adicionales para cubrir los gastos de seguridad, transporte y operaciones especiales.

Según la información difundida por The New York Times, el objetivo de NJ Transit es recaudar USD 48 millones a través de la tarifa especial, reflejando el costo estimado de los dispositivos de movilidad y control implementados para garantizar el traslado seguro de los aficionados.

La gobernadora Sherrill expresó que la carga financiera no afectará a los contribuyentes de Nueva Jersey, presentando el aumento como una medida relacionada únicamente con el evento deportivo.

Impacto en los usuarios habituales y en la movilidad regional

El aumento del costo ferroviario y los cambios logísticos afectan tanto a los aficionados internacionales como a los residentes y trabajadores habituales de la región de Nueva York y Nueva Jersey (REUTERS/Mike Segar/File Photo. The MetLife Stadium is due to host the FIFA World Cup Final in 2026)

La decisión de restringir el acceso vehicular y elevar las tarifas ferroviarias afecta directamente la movilidad de los residentes y trabajadores que utilizan a diario la red de NJ Transit entre Nueva York y Nueva Jersey.

Durante los días de partido, estos usuarios deberán alterar sus trayectos regulares o enfrentarse a demoras, ya que el servicio estará dirigido principalmente a quienes cuenten con entradas para la Copa Mundial.

El MetLife Stadium, ubicado en el municipio de East Rutherford, tiene capacidad para 82.500 espectadores y se encuentra entre los recintos deportivos más grandes del país. La expectativa de gran concurrencia motivó la adopción de medidas para evitar saturación en la logística de acceso y egreso.

De acuerdo con el portal de estadísticas alemán Statista, la edición anterior de la Copa Mundial generó ingresos globales superiores a los USD 5.800 millones, lo que da cuenta del impacto económico y organizativo de este tipo de eventos.

Reacciones y próximas definiciones

La propuesta de aumentar el costo del billete de tren generó debate entre los responsables del transporte, los organizadores del torneo y representantes de los usuarios. Voceros de NJ Transit aclararon que la medida sigue bajo evaluación y que se anunciará la cifra definitiva en los próximos días.

Mientras tanto, asociaciones de consumidores y defensores del transporte público alertan por el riesgo de exclusión para quienes no puedan afrontar el nuevo precio, especialmente entre los aficionados de menores recursos.