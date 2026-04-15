Estados Unidos

El arresto de un teniente de bomberos de Florida y su esposa por abuso infantil conmociona a la comunidad de Estados Unidos

Una pareja del condado de Broward enfrenta cargos tras las denuncias de su hija adoptiva de 12 años, quien relató años de confinamiento, castigos físicos y privaciones, según los documentos policiales y judiciales del caso

Guardar
Primer plano de dos fichas policiales. A la izquierda, un hombre de piel clara con el pelo corto. A la derecha, una mujer de piel clara con pelo largo y ojos azules
El arresto de Joel y Jennifer Kohnert en Florida responde a graves acusaciones de abuso infantil y castigos crueles hacia su hija adoptiva de 12 años (Broward Sheriff’s Office)

El arresto de Joel Kohnert, teniente del Departamento de Bomberos y Rescate del Condado de Broward, y su esposa Jennifer Kohnert ha conmocionado a la comunidad de Florida. Según informaron las autoridades, ambos enfrentan cargos de abuso infantil sin causar lesiones corporales graves, tras ser señalados por su hija adoptiva de 12 años. La policía de Coral Springs ejecutó la detención el martes, luego de recibir una alerta sobre posibles malos tratos en el entorno familiar.

Los documentos judiciales y el informe policial detallan que la niña denunció una serie de abusos que se habrían extendido durante varios años. La menor relató que era encerrada cada noche en una habitación sin acceso a baño, lo que la forzaba a realizar sus necesidades fisiológicas en el suelo. Posteriormente, se le exigía limpiar el lugar y, como castigo adicional, debía escribir versículos de la Biblia. En su testimonio, la niña también describió que era obligada a mantenerse a flote en una piscina durante 45 minutos como parte de un régimen disciplinario impuesto por sus padres adoptivos.

Vista exterior de una casa beige con techo de tejas rojas y un jardín verde. Un árbol frondoso está a la izquierda y una camioneta negra en el camino de entrada
La policía de Coral Springs detuvo a los Kohnert tras denuncias de que su hija adoptiva estuvo encerrada sin acceso a baño durante años (Captura de video)

El informe policial revela que la niña fue entrevistada tras la denuncia y señaló que había estado encerrada en su cuarto durante las noches por un periodo de dos a tres años. La habitación carecía de baño propio, lo que la llevó a orinar y defecar en el suelo. Al día siguiente, se le ordenaba limpiar los restos usando su propia ropa. Además, la menor declaró que debía bañarse al aire libre, en el patio de la vivienda, sin importar las condiciones climáticas, utilizando un vestido de baño. La joven indicó que dormía en un colchón inflable, con apenas unos pocos muebles y sin juguetes ni objetos personales. Para aislarse de los sonidos de la casa, mantenía una máquina de ruido blanco a alto volumen en su habitación.

Los métodos de castigo descritos por la niña incluyeron la transcripción de versículos bíblicos y ejercicios físicos como el mantenerse a flote en una piscina por un tiempo prolongado. Además, la menor relató episodios de violencia física y verbal, afirmando que Jennifer Kohnert le había tirado del pelo, abofeteado, pateado y le dirigía insultos. El informe de la policía también recoge que los tres hijos biológicos de la pareja confirmaron que la niña era la única sometida a este trato, y que ellos no experimentaron situaciones similares.

Vista frontal de una casa de un piso con techo de tejas. Un mástil sostiene una bandera de Estados Unidos y una bandera roja. El cielo está nublado
La menor relató episodios de violencia física y verbal, señalando que era la única hija sometida a este trato dentro de la familia Kohnert (Captura de video)

Cuando se realizó el arresto, en la vivienda de los Kohnert había otros menores presentes. Las autoridades del Departamento de Niños y Familias de Florida intervinieron de inmediato y pusieron a los demás niños bajo su custodia, a la espera de la resolución del caso y la investigación de su bienestar. La actuación de las autoridades fue rápida tras la denuncia inicial, que surgió a partir de la alerta de un agente de seguridad escolar en febrero, quien detectó indicios de encierro y privación del uso del baño.

El proceso judicial contra Joel y Jennifer Kohnert avanzó con una audiencia en el tribunal de fianzas de Broward. Durante la comparecencia, el abogado defensor argumentó que sus clientes eran “cristianos devotos” y “profundamente religiosos”, y solicitó una fianza de 10.000 USD para cada uno, alegando que la pareja tenía fuertes lazos comunitarios y carecía de antecedentes penales. Sin embargo, la fiscalía solicitó una fianza de 50.000 USD para cada acusado, expresando su profunda preocupación por la naturaleza de los castigos infligidos a la menor.

Una mujer con uniforme de prisión y un hombre con traje de saco y corbata aparecen frente a un podio en una sala de tribunal, con bancos detrás
La audiencia judicial fijó una fianza de 100.000 USD para cada acusado, prohibiendo el contacto con la víctima y otros menores (Captura de video)

El juez, al analizar los informes policiales y las declaraciones recabadas, replicó que los hechos descritos no podían justificarse como cuestiones de creencia religiosa. Según consta en la audiencia, el magistrado recalcó que mantener a una niña encerrada durante años, obligándola a orinar y defecar en su habitación y luego limpiarla, excedía cualquier argumento de disciplina basado en religiosidad. El juez también subrayó que, de acuerdo a los documentos de arresto, la pareja admitió el encierro de la menor y que Joel Kohnert era consciente de que esa práctica era incorrecta.

Finalmente, el tribunal determinó fijar una fianza de 100.000 USD para cada uno, ordenando que tanto Joel como Jennifer Kohnert no tengan ningún tipo de contacto con la niña de 12 años, sus hijos biológicos ni con otros menores de edad. La medida responde a la gravedad de las acusaciones y a la necesidad de proteger a los menores involucrados mientras avanza la investigación judicial.

En cuanto a la situación laboral de Joel Kohnert, funcionarios del Departamento de Bomberos y Rescate del Condado de Broward confirmaron que fue contratado en noviembre de 2010 y que, tras conocerse las denuncias y su arresto, se encuentra bajo licencia administrativa de carácter investigativo y sin goce de sueldo. La institución no ha emitido comentarios adicionales sobre el caso mientras continúa la investigación interna y judicial.

Temas Relacionados

FloridaAbusoAbuso infantilEstados UnidosEstados Unidos Noticias

Últimas Noticias

Una bacteria resistente a los antibióticos se propaga silenciosamente en Estados Unidos y genera alerta

Autoridades sanitarias reportan un aumento sostenido de casos con opciones terapéuticas limitadas y transmisión principalmente dentro del país, lo que complica su control

Una bacteria resistente a los antibióticos se propaga silenciosamente en Estados Unidos y genera alerta

Endurecen requisitos para ingresar a Medicaid: cuáles son los nuevos filtros

Indiana e Idaho ya aplican las condiciones más estrictas, mientras otros estados estudian sumar restricciones laborales y limitar excepciones, lo que complica el acceso al seguro médico público para millones de adultos en Estados Unidos

Endurecen requisitos para ingresar a Medicaid: cuáles son los nuevos filtros

Cómo solicitar prórroga hasta el 15 de octubre para la presentación de impuestos en EEUU y cuáles son los consejos a contribuyentes

La extensión aprobada otorga más tiempo para completar la documentación necesaria pero no modifica la fecha límite para cumplir con los pagos, según las disposiciones del Servicio de Impuestos Internos

Cómo solicitar prórroga hasta el 15 de octubre para la presentación de impuestos en EEUU y cuáles son los consejos a contribuyentes

Estados Unidos tendrá un nuevo encargado de negocios en Venezuela: John Barrett reemplazará a Laura Dogu

La funcionaria saliente agradeció a las autoridades responsables de su nombramiento, mientras que el su reemplazo seguirá avanzando en la nueva relación bilateral

Estados Unidos tendrá un nuevo encargado de negocios en Venezuela: John Barrett reemplazará a Laura Dogu

La detención de un nicaragüense expone la incertidumbre migratoria en Estados Unidos

El caso de Keyo Adolfo Ordóñez Tercero, recluido en California mientras espera una audiencia, ilustra la situación de quienes enfrentan procesos legales no concluidos y sus repercusiones en las familias afectadas por las deportaciones

La detención de un nicaragüense expone la incertidumbre migratoria en Estados Unidos

TECNO

Rockstar fue amenazado con filtrar datos: los ciberdelincuentes fallaron y no tenían información de GTA 6

Rockstar fue amenazado con filtrar datos: los ciberdelincuentes fallaron y no tenían información de GTA 6

7 de cada 10 colombianos planea gastar más en viajes en 2026: así invertirán su presupuesto

Windows 11 suma una novedad clave para blindar datos y mejorar la protección del sistema

La Universidad Austral ofrece su séptima edición de su diplomatura en Data Governance y privacidad

Así es la función que evitará que pagues por más almacenamiento en tu celular y guardes más fotos gratis

ENTRETENIMIENTO

Katy Perry es investigada por la policía tras denuncia de Ruby Rose por presunta agresión sexual

Katy Perry es investigada por la policía tras denuncia de Ruby Rose por presunta agresión sexual

El cantante Jin habló sobre el regreso de BTS con Arirang tras años de pausa: “No tiene sentido continuar si no es con ellos”

Britney Spears está muy feliz de volver a ver a sus hijos tras su arresto: “Quiere ser una buena madre”

Jennie de BLACKPINK, Benicio Del Toro y Victoria Beckham entre los artistas más influyentes del mundo según TIME

¿Por qué no volvió Phoebe Dynevor a “Bridgerton”? Esto fue lo que dijo

MUNDO

El mensaje del papa León XIV tras el cruce de acusaciones con Trump: “Podemos vivir en paz a pesar de las diferencias”

El mensaje del papa León XIV tras el cruce de acusaciones con Trump: “Podemos vivir en paz a pesar de las diferencias”

Las lecciones de Budapest

Rusia endureció las restricciones a las VPN en medio de la censura de internet

La revista Time presentó su lista de las 100 personas más influyentes del mundo en 2026

Rafael Grossi, entre los 100 más influyentes del año, según la revista Time