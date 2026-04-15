El arresto de un teniente de bomberos de Florida y su esposa por abuso infantil conmociona a la comunidad de Estados Unidos

El arresto de Joel y Jennifer Kohnert en Florida responde a graves acusaciones de abuso infantil y castigos crueles hacia su hija adoptiva de 12 años (Broward Sheriff’s Office)

El arresto de Joel Kohnert, teniente del Departamento de Bomberos y Rescate del Condado de Broward, y su esposa Jennifer Kohnert ha conmocionado a la comunidad de Florida. Según informaron las autoridades, ambos enfrentan cargos de abuso infantil sin causar lesiones corporales graves, tras ser señalados por su hija adoptiva de 12 años. La policía de Coral Springs ejecutó la detención el martes, luego de recibir una alerta sobre posibles malos tratos en el entorno familiar.

Los documentos judiciales y el informe policial detallan que la niña denunció una serie de abusos que se habrían extendido durante varios años. La menor relató que era encerrada cada noche en una habitación sin acceso a baño, lo que la forzaba a realizar sus necesidades fisiológicas en el suelo. Posteriormente, se le exigía limpiar el lugar y, como castigo adicional, debía escribir versículos de la Biblia. En su testimonio, la niña también describió que era obligada a mantenerse a flote en una piscina durante 45 minutos como parte de un régimen disciplinario impuesto por sus padres adoptivos.

La policía de Coral Springs detuvo a los Kohnert tras denuncias de que su hija adoptiva estuvo encerrada sin acceso a baño durante años (Captura de video)

El informe policial revela que la niña fue entrevistada tras la denuncia y señaló que había estado encerrada en su cuarto durante las noches por un periodo de dos a tres años. La habitación carecía de baño propio, lo que la llevó a orinar y defecar en el suelo. Al día siguiente, se le ordenaba limpiar los restos usando su propia ropa. Además, la menor declaró que debía bañarse al aire libre, en el patio de la vivienda, sin importar las condiciones climáticas, utilizando un vestido de baño. La joven indicó que dormía en un colchón inflable, con apenas unos pocos muebles y sin juguetes ni objetos personales. Para aislarse de los sonidos de la casa, mantenía una máquina de ruido blanco a alto volumen en su habitación.

Los métodos de castigo descritos por la niña incluyeron la transcripción de versículos bíblicos y ejercicios físicos como el mantenerse a flote en una piscina por un tiempo prolongado. Además, la menor relató episodios de violencia física y verbal, afirmando que Jennifer Kohnert le había tirado del pelo, abofeteado, pateado y le dirigía insultos. El informe de la policía también recoge que los tres hijos biológicos de la pareja confirmaron que la niña era la única sometida a este trato, y que ellos no experimentaron situaciones similares.

La menor relató episodios de violencia física y verbal, señalando que era la única hija sometida a este trato dentro de la familia Kohnert (Captura de video)

Cuando se realizó el arresto, en la vivienda de los Kohnert había otros menores presentes. Las autoridades del Departamento de Niños y Familias de Florida intervinieron de inmediato y pusieron a los demás niños bajo su custodia, a la espera de la resolución del caso y la investigación de su bienestar. La actuación de las autoridades fue rápida tras la denuncia inicial, que surgió a partir de la alerta de un agente de seguridad escolar en febrero, quien detectó indicios de encierro y privación del uso del baño.

El proceso judicial contra Joel y Jennifer Kohnert avanzó con una audiencia en el tribunal de fianzas de Broward. Durante la comparecencia, el abogado defensor argumentó que sus clientes eran “cristianos devotos” y “profundamente religiosos”, y solicitó una fianza de 10.000 USD para cada uno, alegando que la pareja tenía fuertes lazos comunitarios y carecía de antecedentes penales. Sin embargo, la fiscalía solicitó una fianza de 50.000 USD para cada acusado, expresando su profunda preocupación por la naturaleza de los castigos infligidos a la menor.

La audiencia judicial fijó una fianza de 100.000 USD para cada acusado, prohibiendo el contacto con la víctima y otros menores (Captura de video)

El juez, al analizar los informes policiales y las declaraciones recabadas, replicó que los hechos descritos no podían justificarse como cuestiones de creencia religiosa. Según consta en la audiencia, el magistrado recalcó que mantener a una niña encerrada durante años, obligándola a orinar y defecar en su habitación y luego limpiarla, excedía cualquier argumento de disciplina basado en religiosidad. El juez también subrayó que, de acuerdo a los documentos de arresto, la pareja admitió el encierro de la menor y que Joel Kohnert era consciente de que esa práctica era incorrecta.

Finalmente, el tribunal determinó fijar una fianza de 100.000 USD para cada uno, ordenando que tanto Joel como Jennifer Kohnert no tengan ningún tipo de contacto con la niña de 12 años, sus hijos biológicos ni con otros menores de edad. La medida responde a la gravedad de las acusaciones y a la necesidad de proteger a los menores involucrados mientras avanza la investigación judicial.

En cuanto a la situación laboral de Joel Kohnert, funcionarios del Departamento de Bomberos y Rescate del Condado de Broward confirmaron que fue contratado en noviembre de 2010 y que, tras conocerse las denuncias y su arresto, se encuentra bajo licencia administrativa de carácter investigativo y sin goce de sueldo. La institución no ha emitido comentarios adicionales sobre el caso mientras continúa la investigación interna y judicial.